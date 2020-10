“1 në 5 nxënës në shkollat publike kanë kompjuter”, skenarët për edukimin online në shkresa qeverisëse dhe Pedagogjia e Teknologjisë (PeT) në drejtim të paditur

Nga Majlinda Keta

Kjo kohë kovidiane në vijueshmëri, pa afat, sistemin e edukimit përpos se e vuri në skaner atë çfarë ne kishim investuar në edukimin e secilit shtet apo si e kishim mundësuar këtë cilësi por na parashtroi detyrimin për të konceptuar normalitetin e ri në edukim në kushtet e pranimit pothuaj të një aksiome, “Edukimi në rrisk, në emergjencë, tashmë ka një normalitet të ri pedagogjik, pedagogjinë e teknologjisë”. Sigurisht përmbushja e këtij detyrimi, nga shtete të ndryshme, varet nga shumë faktorë të cilat i kam trajtuar në shkrime të mëparshme por ajo që sot është një emergjencë në kushtet e një mbyllje të dytë për Shqipërinë( shtete në Evropë po përfshihen në të), është se a e kemi përvetësuar Pedagogjinë e Teknologjisë (PeT) me qëllim që sistemi të mos vijojë eksperimentin por të jetësojë normalitetin e ri?

A janë stafet tona në edukim(mësues dhe pedagogë) të gatshëm dhe të aftësuar që synimet dhe objektivat në edukim tí arrijnë në këto kushte?

Edukatorit shqiptar a i janë rivlerësuar dhe përsosur aftësitë pedagogjike dhe ato të udhëheqësisë së klasës për këtë realitet të ri të PeT-ë?

Ku gjendet prindi shqiptar përballë këtij procesi?

Vetë kjo pedagogji shprehet si akti i mësimdhënies përmes online-it. Në këtë kontekst ajo kërkon nga edukatori zotërimin e veprimeve, gjykimeve dhe strategji të tjera të mësimdhënies që vlerësojnë teoritë e ndryshme të të mësuarit, të të kuptuarit të nxënësve dhe studentëve përfshirë edhe nevojat e tyre pa neglizhuar prejardhjet e tyre socio ekonomike sikurse edhe ambicjet e tyre individuale.

Në shkresa zyrtare të qeverisë mbi arsimin paruniversitar apo vendimarrje të Senateve Akademike në universitete tashmë në Shqipëri janë të pranuar skenarë të ndryshëm të mësimit online por ajo që mungon si investim nga institucionet e cilësisë në arsim por edhe nga katedrat akademike është kuptimësia dhe aftësimi për PeT. Pra, ne kemi skenarë po nuk kemi ende aktorët e duhur për ta realizuar ndonëse shfaqja është bërë e ditur tash sa kohë nga një realitet që të detyron të shkosh drejt saj nga minuti në minut. Ato mbeten skenarë në erë ndërsa vetë PeT është në drejtim të paditur. Qeveritarët qendrorë, ato lokalë në arsim, kërkimi shkencor akademik ende nuk po pranon se sfida në vijim e jona është me këtë aftësim të domosdoshëm pedagogjik.

Se misioni ynë si edukim është që kësaj mase humane (nxënës apo student) neve na lipset tí përdorim mençurinë e mbjellë, zhvilluar deri më tash me qëllim që gjithsecili të rritet pa harruar edhe gadishmëritë dhe individualitet e tyre edhe në kushtet e Edukimi Online. Në vetevete ky mund të quhet projekti më I madh kërkimor i kohës për të gjithë por që merr koncept, fuqi, ndikim dhe përfitim të ndryshëm në varësi të shteteve të përfshira në të. Është një project nga ku dinamizmi i përfitimit maksimizohet kur në krye, në udhëheqësi të edukimit kemi vizonarët e PeT. Po ne ku gjendemi?

Në një studim të kryer nga unë në këto kohë në shkolla publike dhe jopublike në Tiranë ku jam prirur nga kampionimi më i mirë i mundshëm bazuar në rezultatet zyrtare të nxënësve të tyre (kl 5, 9, 10,11,12), cilësinë e vlerësuar të drejtimit të institucionit dhe emrin e mirë të pranuar nga komuniteti prindëror vërehet se: 2 në 3 nxënës në shkollat jopublike(jo ato ndërkombëtare) kanë kompjuter në shtëpi shifër kjo që për nxënësit e shkollave publike ishte 1 në 5. Pothuaj ky raport ruhet edhe për pajisjen e tyre me celularë ku në shkollat jopublike 4 në 5 nxënës kanë celularë ku mund të ndjekin mësimin online ndërsa vetëm 1 ne 5 nxënës në shkollat publike kanë celularë cilësorë për mësimin online. Po në zonat e varfëra dhe ku internet bëhet I pamundur si shtrirje por edhe si mundesi financiare familjare çfarë do të ndodhë? Pra, barriera e parë që duhet tejkaluar nga qeveritarët tanë është detyrimi për pajisjen me tableta të fëmijëve në sistemin arsimor parauniversitar. Ky është një parakusht që të mund të funksionojë procesi në këtë normalitet të ri. Unë shpresoj që qeveria shqiptare, ministria përkatëse dhe donatorët strategjikë në arsimin shqiptar ta kenë zgjidhur këtë detyrim. Këtu duhet të përfshihen fëmijë të shkollave publike dhe jopublike pasi edhe këto të fundit janë pjesë e investimit për fëmijë të llogaritur nga qeveria në buxhet dhe që deri më tash asgjë nga ato nuk ka shkuar drejt shkollave jopublike. Në këtë gjëndje edhe skenari më bukur i shkruar në shkresa qeveritare është i destinuar të dështojë sërish por që vjen si kuotim i dytë i dështimit për cilësinë në arsim në kushtet e pandemisë.

Ndjekja dhe shfrytëzimi për cilësi gjatë edukimit online në shkollat publike dhe jopublike është i shoqëruar me një hendek të thellë nga eksperimenti i mars/qershorit 2020. Kështu, 1 në 2 nxënës ka ndjekur shumë rregullisht mësimin onlinë ndërsa në shkollat jopublike për këtë cilësi frekusntimi kemi 1 në 3 nxënës sikurse 1 në 2 nxënës të publikes kanë ndjekur disi mësimin online.

Lidhur me këtë analizë të mësipërme lidhet edhe rezultati që 2 në 3 nxënës të shkollave jopublike ndjehen shumë të mbështetur nga mësuesit në këtë proces, rezultat ky që zbret në 1 në 4 tek shkollat publike. Në këtë të dhënë por jo vetëm kuptohet lehtësisht se sa është investuar nga qeverisja qendrore dhe locale për aftësimin e mësuesve për PeT nga të dy sektorët, publikë dhe jopublikë. Duke qenë së në nivel Tiranë por edhe vendi po ashtu 3 në 4 nxënës frekuentojnë systemin publik të shkollimit konkludohet lehtësisht se çfarë dëmi thellojmë nëse nuk konsiderohet seriozisht aftësimi i edukatorëve në PeT.

Pohimi i mësipërm është edhe më i vërtetë në dëmin që gjeneron nëse njohim faktin se vetëm një përqindje fare e vogël e e ndërmarrjeve private botuese të librave shkollorë (Alterteksti i famshëm) kanëdeklaruar tashmë platforma dixhitale të tyre si një kontribut që mund të bëjë më të konkurueshëm jo vetëm ato vetë ndërsa ju transformohet identiteti i tyre nga botues i librave shkollorë tradicionale në një zanafillë të të qenurit një kompani shkencore për edukimin dixhital.

Tashmë është një realitet mbarëbotëror që është “tronditur” koncepti “libër”. Ajo që ne edukatorëve na duhet të aftësohemi është në kuadër të PeT do të na duhet ta paraqesim dijen jo vetëm thjeshtë si një informacion por edhe përmes një procesi tepër krijues, me dinamizëm të theksuar sikurse tepër ndërveprues pa harruar përdorimin e gjithë mundësive ndihmëse siç janë video të ndryshme ku diskuri dhe mendimi kritik të prevalojnë. Në vetvete teksti digjital është një mundësi ku ne mund të matim edhe aftësitë krijuese që ju ngjisim nxënësve dhe studentëve.

Brenda këtij aftësimi të edukatorëve për PeT një burim human shumë cilësor për cilësinë e edukimit online janë vetë prindët përfshirja dhe ndihma reciproke e të cilëve do të mundësojë një cilësi më të shtuar të procesit edukativ. Studimi i kryer në fund të shtatorit të këtij si matës I perceptimit nxënës, mësues, prind, udhëheqësi shkollore të mësimit online mars-qershor 2020 sërish pohon hendekun mes shkollave publike dhe jopublike në pjesmarrjen aktive të prindërve gjatë përvojës së parë të edukimit online në institucionet shkollore. Kështu 3 në 4 nxënës të shkollave jopublike deklarojnë mbështetjen dhe pjesmarrjën e prindërve gjatë procesit ndërkohë në shkollat publike 1 në 4 nxënës e pohon atë. Pë të ndryshuar këto raporte nevojitet së pari pasurimi i Rregulloreve të Shkollave me standarde të etikës deri ku dhe për çfarë prindët mund të jenë bashkëkontributorë në procesin edukativ online. Në kuadër të PeT sot bota e ka ridimensionuar konceptin e hapsirës së mësimit. Ne, punonjësit në edukim tashmë kemi marrë në pronësi pjesë nga hapsira familjare. Që ta mbash këtë zotërim duhet njohje reciproke e rolit dhe kontributit. Edukimi ka shansin që të emetojë dhe edukojë publikisht shprehi të të mësuarit të mendimit kritik, të aftësive për komunikim të suksesshëm, për edukim etik qytetar sikurse edhe për shpirt të qytetarit shqiptar digjital. Krijimi i mjediseve me interaktivitet dhe dimensione miqësore nxënës, prindër, edukatorë dhe udhëheqësi shkollore do të lehtësojë dhe përshpejtojë arritjet në edukim në kushtet e normalitetin të ri që po e bashkonsumojmë të gjithë. Takimi i përbashkët i nevojave edukative të nxënësve dhe studentëve tanë gjatë këtij procesi ndihmon realisht për maksimizimin e efektshmërisë së rrugëve dhe teorive që duhen përdorur në kuadër të PeT. Në këtë mënyrë realiteti ynë i faktorëve në cilësinë e edukimit vjen në realitetin virtual si një komponent i suksesit në standard por dhe i menaxhimit të rriskut ndaj bullizmit apo online-t joetik dhe në veçanti atij pornografik.

Nisur nga një realitet ku ne kemi skenarë të deklaruar por ende jo nje PeT të përvetësuar e përdorur nga aktorët kryesorë që mundësojnë lojën sipas skenarit ( udhëheqësi politike në edukim, udhëheqësi profesionistësh në krye të institucioneve edukative, edukatorë në shërbim, nxënës dhe studentë, prindër dhe partnerë të huaj në edukim).

Shqipëria nuk mund të vijojë me skenare qoftë edhe në 3D kur ne ende nuk kemi pranuar ndryshimin. Sot sfidohet me PeT, infrastrukturë dhe mjete didaktike digjitale për çdo fëmijë dhe hapsira që publikisht, masivisht që lehtësojnë komunikimin. Pedagogjia, PeT në veçanti, sot është një mjedis shumë i gjërë ku rritemi të gjithë në dobi të humanizimit dhe inteligjencës së kapitaleve humane të çdo moshe, gjatë gjithë jetës. Kjo për sot dhe nesër.