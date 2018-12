10 emra globalë të hotelerisë zgjedhin Shqipërinë, Klosi: Rritje e besimit

Pas nënshkrimit të marrëveshjes me markën globale Marriot Internacional, për hotelin e parë Marriot në Tiranë, Ministri Klosi ka folur në studion e ERTV për marrëdhëniet e vendosura tanimë me të tjerë emra të mëdhenj që kanë zgjedhur të investojnë në Shqipëri dhe që do të ndikojnë në zhvillimin e industrisë së turizmit në vend.

“Kështu do të përmendja së pari 10 brande, marka, që kanë marrëveshjet e para në Shqipëri dhe që shumë shpejt do të shfaqen në tregun shqiptar. Këto emra ndikojnë për të ngritur lart turizmin shqiptar dhe e them që emra të tillë na ndihmojë jo vetëm për të siguruar vizibilitet në tregun europian por edhe për të siguruar standarde të reja. Kur e bëmë këtë bisedë para një viti pati një zhurmë se kjo po bëhej për të favorizuar oligarkët por po të shikojmë sot janë qindra milionë euro të investimeve të hoteleve me 5 yje, këto investime janë rritur në një shkallë tjetër. Jo vetëm janë 10 investime të huaja në Shqipëri por janë edhe grupet më të mëdha të tur operatorëve më të mëdhenj në botë që tashmë e shohin Shqipërinë si destinacion”, tha Klosi.

Shtimi i interesit sipas Klosit, tregon se është rritur besimi i investitorëve të huaj mbi mundësitë e zhvillimit të biznesit në Shqipëri.

“Në rradhë të parë është ndryshuar imazhi i Shqipërisë, futja e Shqipërisë në diskutimet globale si destinacion i rëndësishëm i mesdheut ka pasur ndikim. Shqipëria ofron mundësi për biznes, sepse këto emra nuk vijnë nëse nuk ka biznes. Ndërkohë që në Shqipëri për ta ka siguri. Ligji i investitorëve strategjikë është trajtuar me prioritet nga qeveria shqiptare si garanci për sipërmarrjen”, tha Klosi.

Por këto investime sipas Klosit nuk do të kryhen pa një plan zhvillimi dhe rregulla të qartë.

“Në do të vendosim rregullat të qarta të zhvillimit të investimit. Vendosëm në samit, që të bëjmë një debat dhe të kuptojmë kush janë pozicionet që duam të zhvillojmë në vendin tonë, për të pasur një masterplan zhvillimi, dhe t’i japim më pas paketa të gatshme investimi, investitorëve strategjikë, të huaj a vendas qofshin, që vijnë ndërtojnë subjekte dhe struktura që ofrojnë turizëm gjithvjetor”, tha Klosi.

v.l/ Dita