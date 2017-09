10 mënyra natyrale për të zbardhur dhëmbët pa shkuar te dentisti

Vjen momenti i fotos! Qeshni, gati për shkrepje?! Si? Akoma jo? Buzëqeshja juaj, për shkak të kafesë, cigareve dhe prej çajeve të shumtë jeshilë që konsumoni është gjithçka tjetër përveçse e bardhë? Shumë keq, por edhe në këtë rast mund të ndërhyjmë pa bërë ndonjë trajtim kimik që mund të shkatërrojë smaltin apo që i bën keq shëndetit. Përveç këtyre, midis shumë produkteve kimike në treg që u dedikohen zbardhjes së dhëmbëve, ekzistojnë një seri përbërësish natyralë, më pak të dëmshëm dhe po aq efektivë.

Ne do t’ju propozojmë dhjetë:

1) Bikarbonat plus kripë tavoline

Duke kombinuar gjysmë lugë gjelle sodë buke me gjysmë lugë kripë tryeze, ju do të krijoni pastrues dhëmbësh shumë të efektshëm. Për sa i përket përdorimit, ajo përdoret thjesht si një pastë dhëmbësh. Lyejeni furçën e dhëmbëve me këtë përbërës (sodë buke dhe kripë të përziera me pak ujë) dhe kalojeni nëpër dhëmbë. Por mos e bëni këtë më shumë se një herë në javë. Përdorimi i shpeshtë mund të dëmtojë smaltin.

2) Fruta dhe perime

Molla, dardha, luleshtrydhet, selino dhe karotat do të mund t’ju ndihmojnë që të keni dhëmbët sa më të bardhë. Pështyma në kontakt me këto ushqime prodhon një reaksion, i cili është në gjendje të heqë disa baktere nga goja. Për shembull, nëse do t’i fërkonit dhëmbët çdo mëngjes me luleshtrydhe, kjo do t’ju ndihmojë të hiqni njollat. Po me të njëjtën mënyrë mund të përdorni pjesën e brendshme të lëkurës së portokallit për të zbardhur dhëmbët.

3) Uji

Është pija më e popullarizuar në botë. Por uji është ideal edhe për të pasur dhëmbë të bardhë. Nëse bëni një gargarë për 30 sekonda pas ngrënies, ajo do t’ju ndihmojë të parandaloni njollat.

4) Shtoni diçka te lëngjet

Kremi në kafe ose qumështi në çaj ndryshojnë gjendjen kimike të tyre për të shmangur njollat te dhëmbët. Kështu që mos harroni t’i shtoni ata në lëngje të ndryshme.

5) Sherbelë e freskët

Merrni një gjethe sherbelë të freskët dhe fërkojeni atë mbi dhëmbë. Rezultati do të jetë befasues, pa asnjë rrezik për dhëmbët. Ndërkohë, ju nuk do të harxhoni për trajtime dentare.

6) Hani perime me ngjyrë jeshile të errët

Brokoli dhe lulelakra përmbajnë një kompleks mineral që prodhon një shtresë mbrojtëse kundër njollave të dhëmbëve.

7) Mos pini pije të gazuara

Shumë pije të gazuara të cilat janë në treg nuk janë aspak aleate besnike për zbardhjen e dhëmbëve. Acidet që ato përmbajnë si ai fosforik, citrik e “zhveshin” smaltin. Por nëse keni një nevojë të parezistueshme për këto pije, atëherë ju këshillojmë që të pini vetëm një kanoçe.

8) Pastë dhëmbësh e bërë në shtëpi

Interneti jep gjithnjë e më shumë këshilla të çmueshme! Një video në YouTube sugjeron se si të përgatisni një pastë dhëmbësh në shtëpi e cila do t’ju shërbejë për të zbardhur dhëmbët. Tani nuk ju mbetet veçse ta provoni!

9) Rrënjë peme araku

Bëhet fjalë për një rrënjë peme nga Lindja e Mesme, e cila mund t’i bëjë dhëmbët tuaj të bardhë dhe me plot shkëlqim. Por ku mund ta gjeni atë? Edhe në këtë rast mund t’ju vijë në ndihmë YouTube.

10) Lëngu i limonit

Edhe lëngu i limonit është një përbërës mjaft i mirë natyral, kundër njollave jo estetike të verdha të shkaktuara sidomos nga pirja e duhanit, por edhe nga kafeja. Limoni, si bikarbonat, ka një efekt të fuqishëm zbardhues, por duke qenë acid, ai mund të gërryejë të gjithë smaltin nëse përdoret shpesh. Kështu që këshillohet të përdorni vetëm një herë në muaj. Nëse këto këshilla nuk ju ndihmojnë që buzëqeshja juaj të jetë sërish perfekte, atëherë femrat mund të përdorin të kuq buzësh të fortë. Edhe në qoftë se dhëmbët tuaj nuk do të jenë aq shumë të bardhë, syri i bashkëbiseduesit tuaj do të hutohet nga bukuria e buzëve!