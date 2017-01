10 personazhet më të famshëm me aftësi paranormale

Nga Nostradamus, Rasputin, tek Houdini, personalitete të jashtëzakonshme që kanë lënë shenjë në historinë e paranormales dhe të botës të mistershme, dhe jo vetëm kaq. Sekreti i tyre? Mahnitja dhe më pas mashtrimi…

1. Michel de Notredame (1503-1566), mjeku francez që u bë profeti më i famshëm në botë. Falë librit “Profecitë”, që përmban një koleksion parashikimesh në formën e vargjeve. Disa nga parashikimet e ngjarjeve më të rëndësishme të historisë i atribuohen atij, që nga Revolucioni Francez deri tek ulja në Hënë, nga ardhja e Hitlerit e deri tek tragjedia e 11 shtatorit. Megjithatë vargjet e Nostradamusit nuk i referohen në mënyrë të qartë këtyre ngjarjeve, por i tregojnë ato nëpërmjet simbolizmit dhe metaforave dhe çdo lloj tjetër interpretimi. Secili përkthyes i profecitë të tij është në kundërshtim me të tjerët, secili krijon idetë e veta. Shohim vargun nr.9: “Nga Lindja do të vijë zemra e pabesë e shoqëruar nga flota e Libisë, të shkundë Maltën dhe ishujt e shkreta pranë saj”. Ja si e lexojnë tre interpretues të ndryshëm. Renuci Boscolo: “Nga lindja do të vijë një zë që do të mashtrojë italianë. Kjo forcë e mbështetur nga flota e Libisë do pushtojë Maltën dhe ishujt pranë saj”. Erika Cheetham: “Vargjet 1-2 i referohen Henrit IV. Njeriu që do i sjellë probleme nga Lindja është Duka i Parmës. Vargjet 3-4 i referohen rrethimit të Maltës në vitin 1565”. Henry Roberts: “Një përshkrim profetik i rolit të perandorit Haile Seassie gjatë Luftës së Dytë Botërore”. Të paktat herë që Nostradami ka dhënë data precize për një ngjarje të caktuar është gabuar: për shembull, parashikoi fundin e botës në vitin 1999.

2. Franz Anton Mesmer (1733-1815) ishte një mjek gjerman që punonte në Francë. Ishte i bindur që, duke aplikuar magnetin në trupin e njeriut, do të arrinte efekte terapeutike. Më pas arriti në përfundimin se nuk ishin magnetet ato që arrinin të shëronin, por një energji që ai e quante “magnetizmi kafshëror”, që buronte nga duart e një terapisti. Ai organizoi seanca shërimi kolektiv. Pjesëmarrësve iu kërkua të shtrëngonin një shufër hekuri që vinte nga një vaskë e mbushur me kimikate. Brenda një kohe të shkurtër, pacientët bënin reagime histerike dhe më pas thonin se ndiheshin të shëruar. I goditur nga “hipnoza” mbreti Luigji XVI emëroi një komision hetimor. Komisioni arriti në përfundimin se nuk kishte prova që mbështesnin ekzistencën e “magnetizmit kafshëror”. Mjeku u detyrua të largohet nga Parisi dhe vdiq i harruar në Gjermani. Puna e tij, megjithatë tregonte se vetë-sugjestionimi mundet me të vërtetë të kishte efekte në shëndetin e një personi.

3. Aleksandri, konti i Cagliostro-s, i lindur me emrin Xhuzepe Balsamo (1743-1795) ishte një aventurier që fitoi famë si alkimist. Në telashe për një seri mashtrimesh, sëbashku me gruan e tij Lorenza, la Italinë dhe filloi të endej nëpër Europë.

Gjatë udhëtimevee të tij, mori titullin kont i Cagliostro-s. Ai thoshte se i përkiste një shoqërie sekrete misterioze, dhe se kishte vizione mistike e posedonte fuqi shëruese. Edhe pse gjysmë-analfabet, falë aftësive të tij, fitoi mbështetjen e fisnikëve dhe kardinalëve. Në vitin 1784, ai themeloi Masonerinë e Ritit Egjiptian, duke e nominuar gruan e tij Mbretëreshë të Shebës. Ai u mor seriozisht nga aristokratët e masonët e lirë në të gjithë Europën. Por planet e tij dështuan kur u përfshi në skandalin e radhës, në mashtrimin që kishte si objektiv mbretëreshën Maria Antoneta të Francës. Konti u arrestua dhe u detyrua të largohej. U kthye në Itali, e u dënua për ushtrimin e veprimtarive masonike dhe për arsye se shihej si heretik, një magjistar e një mashtrues. Konti i shkroi Papës që ky i fundit t’ia kursente jetën por ai u dënua me burgim të përjetshëm në kalanë e San Leo-s. Ai vdiq pas 4 vitesh vuajtje në qeli.

4. Figura e mitikut rus Grigorij Efimovic Rasputin (1869-1916), me kalimin e viteve ka fituar karakteristika legjendare. I lindur në Siberi, ai u rrit si çdo fëmijë fshatarësh.

U martua i ri, pati tre fëmijë dhe bënte udhëtime të gjata. Në fillim të viteve 1900, filloi të përhapte zërin për fuqitë e tij kuruese në të gjithë Rusinë. Pavarësisht mungesës së arsimimit, falë rrjetit të madh të njerëzve që njihte, Rasputin arriti në vitin 1905 të shkonte në oborrin e Car Nikollës II. Bashkëshortja e carit, Alessandra, e shqetësuar për djalin e saj Alessio-n, ftoi Rasputin-in që të provonte ta shëronte. Pas kësaj ngjarje të shumtë ishin njerëzit që e kërkonin atë. Të shqetësuar nga rritja e influencës së tij, në vitin 1916 një grup njerëzish bënë një komplot. Gjatë një darke atij iu dha helm, por që nuk pati efekt. Kështu vendosën ta qëllonin, por Rasputin u riçua dhe tentoi të largohej. Por pasi e rrahën me shkopinj e hodhën në lumë. Sot, nuk është i qartë roli i Rasputin që ka pasur në nivel politik. Ka zëra që edhe mund të ketë qenë një kokë turku për ata që ishin kundër vendimeve të Carit.

5. I njohur edhe si “Profeti i fjetur”, Edgar Cayce (1877-1945) ishte ndoshta profeti më i famshëm amerikan.

Filloi të punonte si fotograf, por pas ca kohësh, vendosi t’i përkushtohej diagnostikimit të sëmundjeve nëpërmjet rrugëve shpirtërore. Pretendonte se binte në ekstazë, një gjendje që në të ishte shpesh e padallueshme nga gjumi, e që mund “të shikonte” në këtë mënyrë sëmundjet e një personi të caktuar. Në fund ai formulonte një diagnozë dhe sugjeronte një kurë. Për punën e tij nuk paguhej, por pranonte donacione. Ai hapi një klinikë dhe në vitin 1931 krijoi Shoqatën për Kërkim dhe Iluminim që i dedikohej promovimit të figurës së Cayce. Askush nuk i bënte kontrolle aftësive të dyshuara paranormale të Cayce, ndërsa sot vetëm vlerësohet efektiviteti i profecive të tij. Disa nga profecitë e tij janë fitorja e Hitlerit, rishfaqja e Atlantis në vitin 1968, konvertimi i Kinës në të krishterë.

6. Mina Stinson (1889-1941) u bë e famshme në moshën 20-vjeçare, me emrin “Margery”, dhe ishte gruaja e një mjeku në Boston, LeRoy Goddard Crandon.

Ajo zhvilloi pasionin e burrit të saj për spiritualizmin dhe mori pesë në disa seanca në shtëpi. Kur Mina ishte prezente ndodhte gjithnjë diçka e çuditshme dhe shumë shpejt ajo zbuloi se kishte një shpirt udhëzues, vëllain Valter, i cili kishte vdekur disa vite më parë në një aksident. Margery pranoi sfidën e nisur nga revista “Scietific American” që mund të shfaqte fuqitë e saj paranormale përpara një komisioni ekspertësh. Në mesin e tyre ishte edhe magjistari Houdini, që pasi mori pjesë në disa takime deklaroi se kishte zbuluar truket e saj. Një debat i madh u ndez e që zgjati për vite, dhe magjistari Houdini nga ana e tij demaskonte të gjitha shfaqet e Margery-s, gjë që solli efekte shkatërrimtare në reputacionin e saj.

7. Harry Houdini (emri i vërtetë Ehrish Weiss) lindi në Budapest në vitin 1874 dhe emigroi 4 vite më vonë në SHBA me familjen e tij. Bëri famë për vite, duke ndjekur ëndrrën e tij si prestigjator.

Houdini lirohej nga çdo lloj prangash që i sillte publiku gjatë shfaqjeve të tij. Houdini arratisej nga burgjet më të sigurta. Nuk kishte sfidë që ai mos ta pranonte dhe mos t’i gjente zgjidhje. Amerika, Europa, Rusia dhe Australia ishin kthyer në vende suksesi për të. Ai shpiku arratisjen më spektakolare të të gjithë kohrave: atë nga një kontenier qelqi të mbushur me ujë, në të cilën Houdini u fut me kokë poshtë e me këmbë të lidhura, dhe kontenieri i mbyllur nga jashtë. Në të vërtetë, Houdini nuk pretendonte kurrë se kishte aftësi paranormale. Përkundrazi, në vitet e fundit të jetës së tij ai përdori forcat për të zbuluar truket e spiritualistëve. Vdiq në vitin 1926, si pasojë e plagëve të marra gjatë një sulmi.

8. Gustavo Adolfo Rol (1903-1994) është përmendur nga shtypi italian si magjistari më i famshëm e më i fuqishëm i shekullit 20.

Thuhet se ai ishte i aftë të transformonte një letër bixhozi në një tjetër, arrinte të gjente se cilat letra kishte në mend i ftuari i tij, dhe të lexonte fraza në libra të mbyllur. Rol, një torinez që merrej me mbledhjen e relikeve të Napoleonit dhe gjërave antike, bënte magji falas, por vetëm në apartamentin e tij në Torino dhe vetëm për një audiencë të përzgjedhur. Ndër admiruesit e tij ishin personalitete të rëndësishme të viteve ‘900 si Federico Fellini, Gianni Agnelli, Franco Zeffirelli dhe Dino Buzzati. Megjithatë, Rol nuk pranoi kurrë të tregonte aftësitë e tij përpara ekspertëve apo në kushte kontrolli, dhe as nuk pranonte të filmohej nga kamera. Në fund të çdo eksperimenti, shkatërronte gjithnjë gjithçka. Ai ishte një person karizmatik, dhe për disa edhe sot vazhdon të mbetet një mjeshtër shpirtëror.

9. Gerard Croiset (1909-1980) ishte një prestigjator hollandez i viteve ’60 të shekullit të kaluar dhe u bë i famshëm në të gjithë botën për aftësitë e tij paranormale.

Thuhej se kishte aftësi të gjente se ku kishte përfunduar një person i zhdukur apo i rrëmbyer dhe të zbulonte, falë perceptimeve të tij, fajtorin e një krimi. Për vërtetimin e fuqive të tij, u mor psikologu, Vilhelm Tenhaeff, që botonte shpesh rreth Croiset. Edhe në Itali, u mendua të pyetej ai, kur në vitin 1978 u rrëmbye Aldo Moro. “Nuk mund të ndryshohet fati,” ishte përgjigja e Croiset tek autoritetet italiane. “Nuk garantoj se do arrij të gjej nëse Moro është i gjallë apo i vdekur”. Croiset dha një listë informacionesh dhe detajesh si “një ndërtesë ku qëndrojnë avionë” apo “qyteti i Civitella Paganico-s” që dolën të ishin detaje të parëndësishme. Një gazetar hollandez, Piet Hein Hoebens, bëri një listë të gjatë hetimesh në rastet e Croiset dhe zbuloi se profesor Tenhaeeff i kishte ekzagjeruar të gjitha raportet e tij. Dhe madje në disa raste kishte gënjyer. Hetimi provokoi një skandal të madh dhe ridimensionoi totalisht fenomenin Croiset.

10. Për disa vite, izraeliti Uri Geller(1946) u konsiderua provë e ekzistencës së aftësive paranormale.

Në vitet ’70 bëri bujë kur u hapën zërat se ai arrinte të shtrembëronte metalet, të gjente skicat të mbyllura në zarfe falë aftësive që sipas tij ia kishin dhënë alienët. Iluzionisti James Rnadi, studioi me kujdes shfaqjet televizive të Geller dhe dalloi disa nga truket e tij. Në vitin 1975 shkruajti një libër dhe filloi të riprodhonte publikisht të njëjtat gjëra që bënte Geller. Filloi dhe ai të demonstronte aftësitë e tij dhe fama e Geller filloi të binte. Sot ai është një personazh televiziv.