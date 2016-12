10 qytetet me arkitekturën më mahnitëse në botë

Nga stili i eklektik i Antoni Gaudit në ndërtesat e Barcelonës, deri tek vendet magjike prej çeliku dhe xhami në Dubai dhe Shangai, qytetet e arkitekturës të zgjedhura në listë janë të bërë enkas për të mahnitur vizitorët.

Paris, Francë

Duke ecur në rrugët e këtij qyteti, çdo vizitor mund të ndihet si në mes të një muzeu të madh arti. Kjo, për arsye se pavarësisht ndërtesave mesjetare, të rilindjes, neoklasike, moderne, Parisi është gjithashtu i njohur për pjesët moderne që ndërthuren me ato klasike, si për t’ju kujtuar njerëzve se bëhet fjalë për më shumë se një muze. Në fakt, ish-presidenti francez, Francois Mitterrand ishte shumë i dhënë pas kësaj ideje, saqë sanksionoi një projekt të arkitekturës moderne të quajtur “Grands Travaux”, në vitet ’80, për të freskuar stilin klasik të qytetit. Rezultatet përfshijnë piramidën e qelqtë në hyrje të Luvrit.

Çikago, SHBA



Më shumë se një vend fantastik për fansat e sportit, qyteti i erës konsiderohet gjithashtu dhe vendlindja e arkitekturës moderne amerikane. Pas Zjarrit të Madh në vitin 1871, në Çikago u krijua mjaft vend i lirë. Arkitektët u vendosën atje dhe krijuan disa prej ndërtesave më të paharrueshme në botë. Për të pasur idenë se si duket qyteti, mbani parasysh se fjala “qiellgërvishtës” u krijua pikërisht në këtë qytet. Veprat më të famshme arkitekturale të qytetit përfshijnë “Sears Towers”, ndërtesa më e lartë në SHBA, “Wrigley Building” etj.

Berlin, Gjermani



Që prej rënies së Murit në vitin 1989, Berlini është fokusuar në transformimin e ndërtesave. Disa prej atyre më të famshme përfshijnë: “Reichstag”, parlamentin e dikurshëm nazist, i cili është rikrijuar me një kube xhami, “Potsdamer Platz”, i cili është rindërtuar dh etani përfshin qendrën “Sony”, si dhe lagjja “Daimler Chyrsler”, e cila është ndërtuar nga fillimi në pesë vite. Në ndërtesat e tjera bëjnë pjesë ambasada britanike dhe muzeu hebre i skicuar nga Daniel Libeskind. Në qytet ekzistojnë gjithashtu shumë pjesë arkitekturale klasike, si muzeu “Altes” dhe “Das Rotes Rathaus”.

Shangai, Kinë



Kina po punon me vrull dhe Shangai është një prej projekteve të saj. Shkalla aktuale e zhvillimit është aq ekstreme saqë aprovimet e ndërtimeve dhe vendimet po merren në çështje orësh, krahasuar me muajt që nevojiten në vendet perëndimore. Kjo shpjegon dhe qendrën e qytetit, Pudong, ku ndodhet ndërtesa më e lartë në qytet, “Jin Mao Tower”, si dhe “Oriental Pearl Tower”, i cili është një hotel dhe qendër tregtare. Më shumë nga e shkuara e qytetit mund të gjendet në zonën e skelës, me vepra të stilit arkitekturor kolon.

Romë, Itali



Ashtu si Athina, Roma është një ndër pjesët më interesante arkitekturale të civilizimit të hershëm perëndimor. Veprat klasike dihen pak a shumë, Koloseu, Panteoni, Forumi Romak etj. këto konkurrojnë me vepra pak më të reja, si sheshi i Shën Pjetrit në Vaktin, Faltoren Sistine dhe monumentin kombëtar të Viktor Emanuelit të dytë. Ndërkohë që nuk njihet për ndërtesa moderne, begatia e arkitekturës së lashtë, klasike dhe asaj rilindëse, i japin Romës një vend të merituar në qytetet me arkitekturën më të famshme.

Firence, Itali



Shumë vetë e konsiderojnë këtë qytet të mrekullueshëm si “ground zero” të Rilindjes Italiane. Veprat më të famshme përfshijnë: “Pallazzo Vecchio”, “Accademy of Fine Arts”, ku gjendet dhe Davidi i Mikelanxhelos, si dhe “Uffizi”, një galeri arti me vepra të mëdha të Rilindjes. Më pas vijnë kishat, “Santa Maria del Fiore” është një katedrale e famshme dhe kisha e katërt më e madhe në Evropë, pastaj “Basilika di Santa Croce” është një tjetër kishë e madhe. Një prej vendeve më tërheqëse të Firences është “Ponte Vecchio”, ura mesjetare, ku janë ndërtuar shumë dyqane.

Athinë, Greqi



Akropoli, vendndodhja e civilizimit të hershëm grek, si dhe vendi që përfshin frymëzimin për civilizimin tonë modern, i jep këtij qyteti fuqinë e tij arkitekturore. Ju mund të shihni aty kolonat greko-romake, si dhe zbukurimet me ornamente të vizatuara në krye të tyre. Gjithashtu, nëse mendoni se Akropoli është madhështor, atëherë duhet të vizitoni Akademinë e Athinës, një version më modern i stilit greko-romak, si dhe stadiumin e Lojërave Olimpike të Athinës. Nuk është sekret se pjesa më tërheqëse e këtij qyteti është arkitektura moderne.

Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe



Mendohet se ky kryeqytet i arkitekturës ka 25 përqind të vinçave të botës që po punojnë aty. Aktualisht “i ndotur” nga ndërtesat e larta, Dubai gjithashtu ka dhe atë që është konsideruar si hotel me shtatë yje, “Burj Al Arab”. I krijuar në formën e anijes me vela, hoteli është gjithashtu dhe më i larti në botë. Kjo ndërtesë zbehet në krahasim me ndërtesa të tjera në horizont, si “Hydropolis”, hoteli i parë nënujor në botë, “Burj Dubai”, ndërtesa më e lartë e botës, si dhe “Dubailand”, një lloj parku zbavitës i stilit “Walt Disney”.

Brazilia, Brazil



Në më pak se katër vite, ky vend është kthyer nga një ide në një prej qyteteve më me jetë të Brazilit. I skicuar nga një planifikues urban, Lucio Costa, në vitin 1957, ndërkohë që ndërtesat u projektuan nga Oscar Niemeye, qyteti u planifikua në formën e një kryqi, por tashmë i ngjan më shumë një fluture apo një aeroplani, kur shihet nga lart. Ndërkohë që ka nga ata që e kanë kritikuar formën e qytetit, ai konsiderohet si Trashëgimi Botërore e UNESCO-s. Disa prej ndërtesave më të famshme të këtij qyteti përfshijnë “Palacio da Alvarado”, rezidencën zyrtare të presidentit të Brazilit etj.

Barcelona, Spanjë



Disa prej arkitektëve më të mëdhenj të botës, nga e shkuara dhe e tashmja, i kanë bërë tullat dhe llacin të duken si asgjë tjetër në botë. Duke filluar me spitalin “Hospital de Sant Pau” dhe “Palau de la Musica Catalana”, ku do të gjeni punë tradicionale nga arkitekti Lluis Domenech i Montaner. Këto ndërtesa janë cilësuar si Trashëgimi Botërore e UNESCO-s. Gjithashtu, nëse vizitoni Barcelonën duhet të shikoni dhe vepra të tjera të punuara nga arkitekti Antoni Gaudi. Veprat e tij më të famshme përfshijnë “Casa Mila”, “Park Guell” dhe “Temple Expiatori de la Sagrada Familia”.