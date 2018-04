10 të fshehtat e njerëzve që hanë gjithçka dhe kanë peshën ideale

Me siguri e keni dhe ju një mikeshë të tillë…që nuk ka mbajtur kurrë dietë në jetën e saj, por që në mënyrë të pabesueshme arrin të ruajë një peshë konstante pa shumë përpjekje. Merita nuk është (vetëm) e një metabolizmi të shpejtë dhe me fat, por me shumë gjasa edhe e një serie sjelljesh dhe ritualesh të caktuara për sa i përket ushqimit dhe modalitetet në të cilat e konsumojmë.

Carla Heiser, një dietologe e specializuar në të ushqyerin dhe metabolizmin në Çikago, ka zbuluar në revistën amerikane ‘Women’s Day’ 10 sekretet e grave që nuk janë kurrë në dietë.

Pini shumë ujë

Të qëndruarit e hidratuar është e rëndësishme për shëndetin në përgjithësi (sidomos gjatë palestrës ose stërvitjes), por edhe për shkak se shpesh ngatërrojmë ndjenjën e etjes me atë të urisë. Ndërsa mund të tundohemi shumë kollaj nga pije me sheqer si ato të gazuarat, kafetë me ëmbëlsues dhe koktejlet, përpiquni të pini sa më shumë ujë. Mbani gjithmonë një broke në tryezën tuaj të punës për t’ju kujtuar dhe merrni gjithmonë një shishe me vete kur dilni.

Nuk është çdo ditë ‘një rast i veçantë’

Pastat që sjell një kolege në zyrë, një drekë e shpejtë dhe pak e shëndetshme, torta që sjell dikush se ka ditëlindjen…Këto ngjarje ndodhin në mënyrë të rregullt dhe është e lehtë t’i justifikosh si ‘raste speciale’. Dhe ndërsa këto gjëra ju duken si detyrim, në fakt detyrim është regjimi juaj ushqimor. Dhe duhet të zgjidhni me shumë kujdes e maturi se kur është koha për të bërë ‘një shkelje’ të tillë.

Flisni më shumë në tryeze

Po, është e vërtetë që jeni ulur në tryezë për të ngrënë, por edhe për të biseduar me mysafirët tuaj. Ky fakt do t’ju ndihmojë të hani më ngadalë dhe rrjedhimisht më pak.

Mos e humbisni kohën me ushqime dietike

Ushqime me yndyrna të ulëta dhe pak kalori tingëllojnë mirë në teori. Problemi është se shpesh ato janë shumë të përpunuara dhe shumë të larta në karbohidrate. Përveç kësaj, për t’i bërë ato më të shijshme, kompanitë prodhuese kompensojnë mungesën e yndyrnave duke i pasuruar me kripë dhe adititvë të tjerë. “Gratë që nuk mbajnë dietë, gjithsesi i lexojnë përbërësit në etiketa”, shpjegon Heiser, ‘por këtë e bëjnë vetëm për të kuptuar se çfarë përmban në të vërtetë ushqimi që ato blejnë’.

Asnjë ushqim nuk është i keq

Etiketimi i brownie-s si ushqime të ‘këqija’ dhe lakra si ushqim i ‘mirë’ nuk është zgjidhje. Nëse i thoni vetes se nuk mund të hani çokollatë dhe të përpiqeni të mos mendoni për çokollatën, do të zhvilloni një obsesion me…çokollatën. Çka do t’ju bëjë që të mendoni se dieta juaj është një dështim dhe do t’ju bëjë të ndiheni fajtore. Për një marrëdhënie më të lumtur me ushqimin eleminoni fjalën ‘e keqe’ nga fjalori juaj.

Rëndësia e gjumit rigjenerues

Kur jemi shumë të zënë, gjëja e parë që tentojmë të sakrifikojmë është gjumi. Por nëse doni të ruani një peshë të shëndetshme, gjumi duhet të jetë prioritet. Në ditët kur duhet të rekuperoni ditët e gjumit, mes një ore vrapi dhe një ore gjumi në mëngjes, zgjidhni të dytën. Mungesa e gjumit ka efekte hormonale që nxisin shtim në peshë dhe shtyjnë trupin të preferojë ushqimet me kalorazh të lartë. Përveç kësaj, nuk do të kishit energji të mjaftueshme për t’u stërvitur si duhet.

Mos u ndjeni në faj

Sapo keni ngrënë një cheeseburger dhe keni mbaruar të gjitha patatet. Edhe pse kjo gjë nuk respekton ritualet tuaja të shëndetshme, faleni veten dhe ecni përpara, duke bërë premtimin se do të hani më mirë vaktin e ardhshëm. Trajtimi i mirë i vetes mund të çojë në një marrëdhënie më të mirë me ushqimin dhe në një indeks më të mirë të masës trupore. Vetëbesimi i ulët mund të çojë në çrregullime të ngrënies që shkaktojnë shtimë në peshë. Trajtojeni veten si dikë që doni: me inkurajim dhe afeksion.

Eskperimentoni në kuzhinë

Ushqimi i shëndetshëm nuk do të jetë i mërzitshëm nëse i pasuroni pjatat tuaja me bimë dhe erëza të ndryshme. Ato përmirësojnë shijen e çdo pjate dhe zëvendësojnë yndyrat ndërsa ju merrni kënaqësi nga ushqimi po njësoj. Pak spec djegës ndihmon në rritjen e matoblizmit tuaj dhe ju ndihmon të digjni kalori shtesë. Kështu që shtoni një dozë të vogël piperi të kuq në vend të gjalpit kur përgatisni brokoli, gjoks pule dhe spërkatini ushqimet me një miks erëzash aromatike.

Mos llogarisni kaloritë

Ka një diferencë të madhe në mënyrën se si trupi ynë përdor 1000 kalori të ushqimeve të pashëndetshme dhe 1000 kalori të ushqimeve të shëndetshme. Llogaritja e vazhdueshme e kalorive mund t’ju bëjë që të përjashtoni nga dieta juaj ushqime të shëndetshme por të larta në kalori si peshku, avokadot, vaji i kokosit, arrat, çokollata e zezë, etj. Përqendrohuni në pasurimin e pjatave tuaja me ushqime të vërteta që kanë fokus proteinat (peshqit, pula, djathi tofu), perimet dhe një burim yndyrash të mira.

Konsumoni sheqerin në mënyrë inteligjente

Sheqeri thjesht nuk të bën mirë. Trupi juaj mund të përballojë vetëm një sasi të caktuar sheqeri. Nëse e ekzagjeroni, ai depozitohet si yndyrë. Por kjo nuk do të thotë që duhet ta eliminoni tërësisht nga dieta juaj. Përpiquni të kuptoni se sa mund ta tolerojë trupi juaj. Ndiheni të lodhur dhe të fryrë pas disa biskotave? Bazuar në reagimin e trupit, duhet të dini kur të thoni ‘stop’. Në fund të fundit, ushqimi duhet të na bëj të ndihemi të lumtur.

l.h/ dita