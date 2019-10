10 vendet që duhet të vizitoni në vitin 2020

Vendlindja e Wolfgang Amadeus Mozart, një ndër yjeve të muzikës.

Nëse kjo nuk do të jetë arsyeja e mjaftueshme për ta vizituar, vitin e ardhshëm është përvjetori i festivalit me famë botërore të Salzburgut në Austri, një festë me muzikë, teatër dhe ngjarje kulturore që zhvillohen në të gjithë qytetin.

Qendra e vëmendjes do të jetë në Washington D.C., në zgjedhje presidenciale dhe me përvjetorin e 19-të të Kushtetutës së SHBA, që i dhënë grave të drejtën e votës.

Washingtoni mund të jetë në këtë listë çdo vit, për shkak të vëllimit të madh të aktiviteteve falas, duke përfshirë të gjitha muzetë në qytet.

Muzeu i Madh Egjiptian hapet vitin e ardhshëm në Giza, me 5.2 milionë metra katrorë.

Projekti prej 1 miliardë dollarësh do të përfshijë thesare nga muzeu në Sheshin Tahrir në qendër të Kajros. Atje janë edhe 17 laboratorë kushtuar shpëtimit dhe rivendosjes në shekuj të relikteve të Egjiptit, të gjitha me pamje nga Piramidat e Mëdha.

Galway është qyteti më tërheqës i Irlandës, ku bie në sy muzika live, energjia dhe banorët.

Viti i ri do të sjellë një program të mrekullueshëm arti dhe Galway do të ketë shfaqje të shkëlqyer.

Bonn ka qenë kryeqyteti i Gjermanisë Perëndimore para ribashkimit gjerman në vitin 1990.

Është vendlindja e Ludwig van Beethoven dhe ditëlindja e tij e 250-të do të festohet gjatë gjithë vitit në vitin 2020.

Tani është një qytet i mbushur me artizanale, kafene dhe galeri, Bon do të mbushet me muzikantët vendas, të cilët hapin dyert e tyre për publikun.

Sipas “Lonely Planet”, këto janë 10 vendet që duhet patjetër të vizitoni për vitin e ardhshëm:

Salzburg, Austri Washington, D.C., Shtetet e Bashkuara të Amerikës Cairo, Egjipt Galway, Irlandë Bonn, Gjermani La Paz, Bolivi Kochi, Indi Vankuver, Kanada Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe Denver, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

l.h/ dita