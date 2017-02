10 vjet pa Kadri Roshin/ Petrit Ruka: Ju rrëfej misteret e shpirtit artistik të Mjeshtrit të Madh

Petrit Ruka

Jetimi i Ballshit nuk kish si ta dinte që atë ditë ishte nisur për të pushtuar miliona zemra njerëzish. Nuk e dinte se do të ishte një kanakar i madh i fatit. Kur e rrëfente këtë ditë, sërish i mblidheshin në grykë lotët. As që e ndjen se po e xhirojmë në një lulishte pranë Liqenit Artificial të Tiranës. E ka harruar fare kamerën. Gëlltitet dhe damari i ballit trashet, nxihet prej gjakut:

Motra…si motra!…

Në Fier ia hipa fshehurazi një kamioni të vjetër dhe arrita në Kavajë. Motra,… si motra. Më priti, më lau… ” Vini re këtë fjali që po e riprodhojë fjalë për fjalë. Viheni re këtë shqipe të vjetër brilante që sot nuk e gjen dot as me qiri në dorë…. Motra,… si motra…A mund të flitet më bukur se kaq. A mund të thuhet më shumë për motrën se sa fraza “motra,… si motra”… Si mund të komentohet një gjë kaq e ditur dhe kaq e thjeshtë, që motra ka vetëm veten shembull për t’u krahasuar…Asnjë fjalë më shumë. Çdo cilësor pas fjalës motër do të ishte i tepërt, qesharak. Shqipja e tij ishte me të vërtetë brilante. Me fjali të shkurtra, në shumicën e rasteve me fjali mungesore, pa folje. Ndonjëherë krejt e kundërta. Vetëm me ato, pa asnjë pjesë plotësuese. E megjithatë janë kaq solide, kaq të ngarkuara, kaq intriguese. Je i detyruar t’i mbushësh vetë me gjithë atë çka atyre u mungon. Je vazhdimisht i tendosur t’i plotësosh me një vëmendje të ndezur që rri gjithmonë në përgjim. Përpara tij, llambat e trurit tënd janë të gjitha të flakëruara. Këtë sekret e di vetëm ai, është e kotë të vrasësh mendjen se pse të ndodh gjithmonë kështu me këtë njeri….

Hamall: vetë 48 kile, thesi në kurriz 50 kile

“Ndenja ca ditë aty, po ishin me një tufë fëmijë,… s’mund të më mbanin dhe mua. Doja punë. Dhe gjeta. Fillova në Xhevajzë, ngrija dërrasa të rënda, trarë… Punë e tmerrshme… Punë rraskapitës. Por prapë ishte mirë, derisa në darkë vinte tek motra. Por ja që nuk ishte e thënë të kishte një shtëpi. Motra, së bashku me të shoqin, që ishte mësues, transferohet në Kosovë dhe ai ngelet përsëri vetëm. Vetëm. A thua se jetimi nuk është e thënë të ketë njeri pranë…. “Ika nga kjo punë dhe fillova si hamall në “Saso Bianko”, ngarkoja çimento. Kjo ndërmarrje ish aty ku është sot shtëpia e Pushimit të Ministrisë së Brendshme. Aty kish një repart ushtarak. Punoja 10-12 orë në ditë. Vetë peshoja 48 kile dhe thesi ish pesëdhjetë. Po paguhesha më mirë. Këtu merrja 18 lekë në ditë, ndërsa në Kavajë vetëm 8 lekë për ditë pune… Fillova të fle buzë detit, mbi leshterikë. Puna zgjaste dhjetë – dymbëdhjetë orë dhe rroga ishte e vogël. Nuk më delte. Ndonjëherë zija dhe morra. E ku të lahesha?! Më ngrinte në kokë çimentua. Mbaj mend njëherë që shkova tek berberi…më ka qethur me shumë mundime, …se më kish ngrirë në flokë çimentua. E laja kokën me ujë të ftohtë. Po ku e dija unë i shkreti që çimentua nuk lahej me ujë të ftohtë,… ngrinte. Më qethi me shumë mundim… Kadri Roshi kishte filluar një punë tjetër si hamall. Filloj të kërrusej.. .Muajt kalonin kështu dhe gjatë kësaj kohe, thotë se nuk kish lexuar më asnjë libër. E ku t’i gjente librat?! Po linte pas të 18-t dhe ndoshta ka filluar t’i lexojë tabelat e dyqaneve me rrokje të ndara. Punë mund të gjeje vetëm në ndërmarrjet që kishin hapur italianët, të cilët, gjithsesi, për punëtorët ishin fashistë që u kishin pushtuar vendin…Kadri Roshi ish një nga ata mijëra të rinj antifashistë që po piqeshin si fara të hidhura pelini të kohës së madhe dhe që pas ca muajsh do të provonte burgun në emër të dashurisë për vendin e tij të lirë.

4 Shkurti, ditë zije, por edhe ditë lirie

“Më katër shkurt ditën e masakrës së madhe në Tiranë na lëshuan. Ika përmes plumbave dhe shkova tek tezja, Makbuleja. Më lau, më ndërroi… -Jam mbushur me morra, teze. Ku të hyj në shtëpi?! -S’ka gjë të keqen tezja, t’i laj unë, do të t’i ziej rrobat…”. Zëri i Kadri Roshit zbutet teksa thotë edhe njëherë si për vete emrin e dashur; Makbuleja…

Xhandari i mirë që na shpëtoi nga plumbi gjerman

“Gjeta një punë më të mirë, në një kafe. Tek kafja e Nazif Mehmetit…Piqja kafe. Dhe flija po aty në dyqan,… natën. Aty në kafe luhej bixhoz. Unë nuk luaja, nuk dija të luaja. Dhe është çudi se si nuk m’u ngjit ai ves. Një ditë,… ishte shtator dhe Italia kish kapitulluar, ia behën gjermanët dhe na rrethuan. Të trembëdhjetë që ishim brenda në kafe na lidhën, na vunë prangat dhe na nxorën jashtë. Unë nuk e dija që ajo kafe ish një bazë antifashiste dhe tavani qe plot me armë. Na muarën të lidhur dhe na çuan ku është sot moli. U rreshtua toga e pushkatimit. Komandanti gjerman përpara… Pritej vetëm komanda: zjarr! Dhe s ‘kishte nevojë për varr se na vunë buzë molit. Do binim në det dhe varrin e kishim gati… Kanë kaluar kaq vite dhe nuk e takova dot njëherë njeriun që na shpëtoi. Komandantin e xhandarmërisë së qytetit të Durrësit me mbiemrin Çela…Kam dëshmitar Xhafon që është gjallë. Xhafua i mirë, Xhafua i dashur… Komandanti i xhandarmërisë iu doli përpara gjermanëve me një trimëri të pashoqe dhe iu tha: ju nuk mund t’i pushkatoni këta njerëz pa gjyq. Më thoni mua çfarë kanë bërë, më gjeni prova se këtu ka shtet dhe jemi në shtetin shqiptar. Më provoni ç ‘kanë bërë se do t ‘i vras unë një nga një me dorën time…Ne kishim ngrirë. Çuditërisht ai njeri na shpëtoi jetën. Na morën të trembëdhjetë dhe na çuan në burgun e Durrësit që ishte plot e përplot me të rinj antifashistë… Ndenjëm aty tre muaj derisa nga ai burg u arratisën tetë komunistë së bashku me gardianin. Për siguri na çuan në Tiranë. Aty burgjet qenë plot e përplot me të rinj antifashistë. Brenda burgut ne filluam të organizohemi, të ndahemi në organizata. Tërë historia është rrëqethëse tek e tregon me një vështrim që është i përhumbur diku tek ajo skenë, të cilën ai do ta luante rreth dyzet vite më vonë, tek “I teti në bronx”, dhe “Këshilltarët e Hekalit.” Nuk kish se si të mos e dinte se ç’do të thotë të shikosh grykën e armës tek drejtohet drejt zemrës tënde…

Pastrues i Postës, por posta është gjithmonë një vend i qelbur

Tirana ishte atëherë një qytet i vogël. E mbledhur pas qendrës. Dy kilometra më tej fillonin shkurret dhe ferrat. Të gjeje një punë në administratën shtetërore ishte një luks i vërtetë, por ndonjëherë edhe fati zgjohet nga gjumi. Kadri Roshi ka gjetur një punë, punën e parë shtetëror “Drejtoria e Postës Shqiptare” ishte asokohe aty ku është sot sheshi “Avni Rustemi” Fillova si pastrues. Laja dhomat, dyshemetë, shkallët. Ngrihesha që në pesë të mëngjesit, …në orën shtatë gjithë godina ish e larë, e pastruar, e bërë dritë. I lyeja shkallët edhe me naftë… ” Ne që e kemi njohur përmes skenës dhe ekranit e kemi shumë të vështirë ta imagjinojmë. E kemi të pamundur ta përfytyrojmë se si e fillon punën në errësirë. Shkon e merr fshesën dhe në fillim heq zhulin që kanë lënë këmbët e njerëzisë një ditë më parë.

Një Postë Telegrafi është gjithmonë një godinë e qelbur… Pastaj tek merr kovën e ndryshkur prej llamarine dhe shkon ta mbush me ujë tek fuçia e lënë plot, qysh një ditë më parë. Ulet përmbys dhe që të mos lodhet i vë gjunjët drejt e në dyshemenë e ftohtë, që t’i peshojë sa më shumë leckës së mbështjellë mbi të dy pëllëmbët e duarve. Është njëzet vjeç dhe në moshën më të bukur të jetës i duhet të rrijë përmbys mbi një kovë llamarine, ku duhet të shtrydh orë e minutë leckën e ndyrosur sipër shkallëve…

Pas dy orësh, kur nëpunësit vijnë një e nga një, zyrat dhe shkallët janë dritë. Djaloshi është ulur diku dhe pi një cigare, sepse për dreq e ka mësuar qysh fëmijë dhe duhani nuk po i ndahet. Sapo sheh një nëpunës ngrihet në këmbë me një sjellje shembullore dhe përshëndet me përulësinë karakteristike të kohës. Pret aty derisa të vijë i fundit drejtori i Postës, “një burrë i shkëlqyer, një gjirokastrit i dashur dhe aq i kulturuar nga fisi Budo.” Shikimi i drejtorit, kur djali i thotë një mirëmëngjesi të dridhur është plot respekt dhe i dhembshur. Ai e di që pastruesi i tij është jetim, hallexhi i gjorë që nuk ka asnjë strehë mbi krye. Prandaj një ditë prej ditësh mban këmbët dhe i vë dorën mbi supe. – “Hë, si i ke hallet? Çfarë bën këtu tani që ke mbaruar.” Përpara sjelljes si prej babai të Drejtorit, pastruesi i Postës hutohet fare dhe fillon t’i mbahet goja. Veç të tjerash i vjen turp që vjen era naftë nga koka tek këmbët. “- Po ja.. .mbarova punë!…-Po pse rri këtu? -Zoti Drejtor,… Ku të shkoj? -Ik, gjej një punë tjetër. Ke gjithë ditën përpara”. Kadri Roshi është kaq i habitur sa harron t’i thotë eprorit që po largohet një faleminderit të ndruajtur.

Drejt ëndrrës, “Kashtës së Kumtrit” për t’u bërë artist

Gjeta punë tjetër, krahas asaj të pastruesit në Postën e Tiranës. Takova rastësisht ca djem të rinj që shisnin bileta kinemaje në rrugë. I pyeta. Dhe më treguan se ç ‘duhet të bëja. Kështu fillova punë tek kinemaja e Qoseve, aty ku më vonë u ngrit kinema “Republika ” U bëra portier, grisja biletat e spektatorëve tek dera. Dhe fillova të shihja filma. I shihja të gjitha seancat dhe nuk ngopesha. Ashtu siç ish atëherë, me një biletë i shihje të gjitha seancat…Pronari ish një burrë i mirë. I erdhi keq për mua, kur mori vesh që ishja jetim. Më la të flija aty, punoja dhe flija brenda në kinema…

Cili duhet të ketë qenë filmi i parë? Dhe a ka guxuar qoftë edhe ashtu vetëtimthi të ketë menduar se: “edhe unë…” Janë gjithë këto mistere që ne nuk dimë. Por dimë që Kadri Roshi u mahnit dhe u robërua pas botës së filmit. U “sëmur” rëndë pas kësaj bote të re, njëqind fish më e bukur se bota reale në të cilën vetëm kish vuajtur. Rrinte i mbërthyer pas karriges duke e parë të njëjtin film që nga seanca e parë e paradites deri në orët e vona të natës…Ka qënë kjo koha kur mësoi se magjistarët më të mëdhenj të kësaj jete qenkan aktorët. Ata u dhënkan jetë të dytë kohërave që kanë vdekur dhe atyre që do të vijnë. Falë tyre mund të zbriten në tokë perënditë, të ngjallen heronjtë e Homerit, Makbethët e fandaksur të kështjellave, njerëzit që mund të të derdhin në vesh helm e të të rrëmbejnë gruan. Dhe të gjithë këtë e bëkan me një “kinse”, me një “gjoja.” Si “mashtrues” të përkryer. Ashtu siç bënte ai në Ballsh me djemtë e Resulajve dhe kish pataksur gjithë njerëzinë e qytezës.

…Bota kish qënë fare e thjeshtë sa pa hyrë aty në kinemanë e Qoseve. Pas hyrjes në këtë godinë, ish namatisur njëherë e mirë nga një “fe” e panjohur. Kish hyrë në këtë “kishë” si një kureshtar i rastësishëm dhe kish dalë prej asaj i mbushur me shenjtërinë e altarit ku ish vetëpagëzuar… “Do të bëhem aktor”. Me siguri që pas këtyre fjalëve është dredhur deri në kockë. Mund ta ketë zënë tmerri, por tani nuk qe më në dorën e tij që të kthehej prapa.

Një provincial drejt lavdisë

“Një ditë pashë një fytyrë të njohur. Sidoqë kishin kaluar aq vite pa e parë dhe ishte me uniformë ushtarake. E njoha menjëherë dhe thirra: Mësues, o mësues.” Burri i gjatë, i pashëm, kthehu kokën dhe ndaloi para meje. Ai nuk më njohu, po unë e njoha. Qe një nga mësuesit e mi të fillores, Gjergj Komino nga Berati. I thashë; jam Kadriu. Mezi më njohu dhe nuk kishte faj se më kish lënë fëmijë e më shihte burrë. Më përqafoi se kisha qenë një nxënës i mirë. Kalonin partizanët e tjerë dhe e nderonin me grusht. Dukej që kishte pozitë në detyrë, po se çfarë, nuk e dija. U çmallëm, më pyeti gjerë e gjatë. Ku isha dhe ç’punë bëja…Nuk dija çfarë t’i thosha. Dhe sikur të ma kish lexuar në ballë dëshirën, befas më pyeti: -Kadri, po mirë,… përse nuk hyn në teatër? Në fillore t’i recitoje mirë. Nuk di ta them, ka Zot apo nuk ka Zot, po mua mu mbajt fryma… Dhe nxitova të flisja se mos më ikte ai çast i madh nga dora.- Zoti, më- mësues,… pppo si? …Si të hyj, ngg-ga të hyj? Sa herë emocionohesha shumë, fillonte përsëri të më mbahej goja… – Hajde me mua!… ” – tha mësuesi dhe u nis me hapin e madh përpara. -Eja me mua! Këto ishin tri fjalët e mëdha që ndryshuan jetën e Kadri Roshit. Këto ishin tri fjalët e mëdha të një mësuesi që përmbysën jetën e një provinciali duke e nisur atë jetë drejt legjendës. Djaloshi njëzetvjeçar ecte pas një mësuesi partizan duke mos e ditur se ecte drejt lavdisë deri në lartësinë e Nderit të Kombit.

Kur pashë partizanët artistë…

Dyqind metra më tej, tek Kinema “Savoja”, të cilën e kishin bërë për ushtarët e tyre italianët, ish përhapur fjala se kishin zbritur ca aktorë partizanë që kishin bërë “thiatro” në male. Thoshin se do ta bënin këtë godinë të thjeshtë të stilit “dopo lavore” teatrin e parë të shtetit shqiptar. Shqipëria ishte i vetmi vend në Evropë që nuk kishte patur asnjëherë një teatër qysh prej 12- tës, atëhere kur Plaku i Shenjtë i Kaninës pati bërë nga hiçgjëja shtetin tonë të gjorë…Nuk kish patur një teatër, nga që, me sa duket, ish e tëra një skenë tragjedish të reja e të lashta, që përsëriteshin barbarisht përpara brezave. Në këtë skenë të gjithë ishin aktorë dhe spektatorë njëkohësisht. Vetëm regjisorë vendas nuk kish patur kurrë. Fjala “Kurrë!” në gjuhën shqipe dukej sikur ishte marrë hua nga goja e një korbi… …Po sikur të shkoj? Ta ha turpin me bukë, pa le të dali ku të dali… Nga një film i kish mbetur në kokë një fjali e çuditshme: Bota u takonte vetëm guximtarëve… Rrija aty pas kanjllave, shikoja në oborrin e teatrit djemtë dhe vajzat partizanë që sapo kishin zbritur nga malet. Kishin ardhur nga Priska. Rrinin në Hotel Kontinental, me vonë Hotel Drini. Ata ishin artistët. I shihja si i babëzitur. Qenë të gjithë shumë të rinj. Një grup i madh, aktorë, këngëtarë, valltarë, …ku di unë… Veshur me rrobat partizane. Shumica ishin të shkolluar, disa mbase jo. Jo, jo,… shkolla arti nuk kishin bërë. Kishin filluar që në male shfaqjet. Mua më dukeshin njerëzit më fatlumë dhe më të bukur në botë… ” Portieri i kinemasë tani i kishte lënë seancat e filmave. Sapo gjente pak pushim vinte këtu. Rrinte me orë të tëra pas hekurave ndarëse. Ishte vetëm pak metra larg tyre, po ajo distancë ndante botën më dysh. Çfarë nuk do të jepte që ta kalonte atë ndarje, të ishte një çast midis tyre. Shikonte për orë të tëra ashtu, vjedhurazi, për të mos ngjarë si një i damllosur. Herë pas here ulte kokën dhe shikonte rrobat e tij të vjetërsuara, të zhubravitura. Por në fund të fundit me rrobat bëhej si bëhej.

Kadri Roshi dhe tharmi dinak i Ali pashë Tepelenës

Kishim folur shumë herë për ëndrrën e tij të fshehtë. Ali Pasha ishte ambicia e tij e madhe. Kur fliste për të, ndjehej qysh në fjalët e para adhurimi i tij për këtë burrë të jashtëzakonshëm, trim, të mençur dhe dinak që ia pati dalë mbanë të rrijë për më shumë se tridhet vjet hundë më hundë superfuqisë së pamatë botërore. Dinte shumë për të dhe tregonte episode pikante të karakterit të tij të paparashikueshëm. Kisha dëgjuar nga ai historinë e letrës që Ali Pasha i pati drejtuar Madhërisë së Tij të Ndritur, Napoleon Bonapartit. Kur sekretari kish filluar të rreshtonte sipas stilit të kohës lulelajlet e mburrjeve të gjata për Shkëlqesinë e tij të Francës, ia rrëmbeu nga duart, e grisi dhe urdhëroj në mënyrë të prerë:

“-Shkruaj! Perandorit të Francës. Napoleon, porosinë për leshin e mora. Dërgo paratë të marrësh leshin! Aliu i Tepelenës.”

Kjo kishte qenë ndoshta letra më e shkurtër që pati marrë ndonjëherë korsikani i famshëm…

M’i citonte fjalët me një siguri çarmatosëse që të trembte dhe duke i dëgjuar bindeshe që kështu mund t’i diktonte vetëm Aliu. Kur mbaronte sytë e Kadriut shkëlqenin me një ndriçim të ftohtë, metalik. Pas tyre vinte e qeshura e tij sfiduese, një e qeshur e tmerrshme që të kallte datën. Vetëm një i marrë mund t’i shkruante Njeriut, që po rrafshonte me ushtrinë e tij gjysmën e botës, një fjali të hidhur dhe koprace prej një rreshti.

Ishte një komunikim aq i pashpirt dhe i akullt sa nuk mund ta bëje dot as me dyqanxhiun më të humbur të lagjes. Diçka e egër, burrërore, thellësisht kokëkrisje shqiptare, një inat i lig, mbase për padrejtësinë e fatit që duhet të ish Ai dhe jo francezi në atë gjullurdi botërore që po e çante historinë më dysh.

I gjithë ky tharm marrëzie e dehte Kadri Roshin kur e tregonte. Mbase ashtu turbullimthi, tani Aktori e ndjente që ishte bërë Pashai i skenës dhe ekranit shqiptar, një Ali i Madh, i rrethuar nga pleqëria dhe pamundësitë për t’u treguar të gjithëve se ç’ishte në gjendje të bënte. “Pashallëku” real i Kadri Pashës po tkurrej dhe koha po i rrëshqiste. Në gjoksin e tij dhimbja duhet të ish çjerrëse, e hidhur, gjumëhelmuese. Mbase gaboj, por unë që ia njihja mirë këtë “helm” të brendshëm vija re se si dalëngadalë plaku po huante gjestet dhe sharmin e Aliut.

Ai ishte ekzaktësisht i tëri Ali Pashë Tepelena

Mbase një fuqi e fshehtë që rritej brenda tij po e shtynte Aktorin e Madh drejt Pashait të Janinës. Ai filloj t’i ngjajë gjithmonë e më shumë portretit të Tepelenasit të lavdishëm. Kushedi, ndoshta ëndrrat e mëdha i bëjnë këto mrekulli. Fytyra e tij filloj të vetëkonturohet. Damari i zi në ballë filloj t’i trashet, vetullat iu bënë më kaleshe, duart iu mbushën me ca përrenj venash që sterronin. E mbi të gjitha ai filloj ta zgjaste gjithmonë e më shumë mjekrën e tij të bardhë. Nuk ishte një rastësi. Kurrsesi nuk mund të ishte një rastësi.

Në fillim ai mbante një mjekër të vogël dhe nuk vononte që ta disiplinonte atë. Por pastaj sikur filloi ta “harronte.” Ndërkohë ajo zgjatej gjithmonë e më shumë. Mbushej e fryhej anash. Mosha e tij po i afrohej asaj të Pashait. Po mbushte të tetëdhjetat. Dhe ja, befas, në fytyrën e tij u dhanë edhe fryrjet poshtë syve. Qeskat mbi mollëza u nxinë dhe u frynë si për të plotësuar edhe detajin e fundit të figurës së tij kinematografike.

Ish bërë një plak kaq i bukur për ekranin. Nuk kish nevojë për grim, për asgjë. Ai dhe vetëm Ai në të gjithë botën ishte ekzaktësisht Ali Pashë Tepelena. Pikë. I duheshin vetëm një palë rroba dhe aq.

Figura e tij ish pjekur deri në përkryerje për rolin e madh, aq sa ndonjëherë të vinte të rrëmbeje kameran e ta xhiroje ashtu siç ish, e aty ku ish. Edhe ashtu, me kostum, në një kafene të zakonshme ishte një Ali Pashë i tëri. A thua se Plaku i dikurshëm kish dalë nga varri i tij i Janinës dhe kish zbritur midis nesh, ish mishëruar tek ai. “Hë, pra, çfarë bëni, nuk më shihni?! Nuk kini për të më patur gjatë mbi këtë dhe, po nxitoni! Pse më lini të iki pa e bërë edhe atë, të Madhin e të Mëdhenjve. Do pendoheni! Do t’i bini kokës me grushte! Kini për ta kërkuar një ditë, qafirë, Aliun!…

Ali Pashë Tepelena disa çaste në Tepelenë!…

…Njëherë iu afrova pranë dhe e thirra me emrin e tij. Kujtova se mund të përkëdhelej, po e pashë se si u nxi në fytyrë dhe nuk e bëra më këtë gabim. Nuk donte t’ia përmendja. Dhe kishte të drejtë. Ishte një sekret i vogël midis nesh që nuk mund të shpërdorohej. Sedra e tij ish prej guri dhe brengën e vet të jetës nuk e përmendi kurrë në prani të të tjerëve.

I tillë ish gatuar ai. Natyrë krenare! Dhe njëkohësisht i butë si një foshnjë motake midis më të besuarve. Si atë ditë të vitit 1997, në Tepelenë, kur u futëm në Muzeun historik.

Më kërkoi t’i hidhnin një sy Aliut dhe unë i dërgova lajm drejtorit me një ish nxënësin tim. Erdhën me vrap e na i hapën muzeun e kyçur njëherë e mirë. Brenda ndërtesës së madhe rrëketë e shiut dhe të mykut kishin pushtuar stendat, fotografitë, bustet dhe armët e vjetra të Pashait. Një sahat i Aliut, që dikur më pati mahnitur, nuk ma zuri syri. Me sa duket kishin hyrë edhe rrëketë e grabitjeve.

Kadri Roshi shkoi me hapa të shpejtë drejt e tek portreti i Pashait. E hoqi nga muri dhe e mbajti në duar. Ishim vetëm tre veta. Një djalë i ndruajtur po xhironte nga larg me një kamera amatore.

E pashë se si po e hante me sy Luanin e Janinës. Sytë e tyre ishin takuar dhe me siguri po nxirrnin shkëndija. Me siguri të dy ishin habitur se sa shumë i ngjanin njeri-tjetrit?! Mbetën ashtu për disa sekonda. Nuk e di ç’pata, nuk munda dhe u tërhoqa mënjanë. Nuk e di pse e bëra. As sot e kësaj dite nuk e kuptoj dot përse intuitivisht vendosa t’i lë vetëm me njeri – tjetrin.

Duke ikur pashë me bisht të syrit se mjeshtri i Madh hoqi nga muri një portret të pasportuar thjesht pas një kartoni, u ul ndenjur drejt e mbi pllakat e palara të dyshemesë dhe e mbajti atë para syve.

Mendova që kostumi i zi po lerosej dhe po lagej në dyshemenë e qullur, po nuk munda të bëja asnjë hap përpara. Bëhej aq i sertë në se ia prishje terezinë në disa çaste që ishin vetëm të tijat. Ndenja larg si të mos isha aty e nuk u zura besë syve kur pashe se si filloj grimin e tij të pabesueshëm.

Duke parë me sytë të gozhduar tek portreti, ngriti gishtat e dorës së djathtë dhe i pështyu. I afroi të katër gishtat tek vetulla e majtë dhe filloi ta ngrejë lart. Vetulla e bardhë u kërlesh dhe u kreshpërua më sipër mbi ballë. U bë dyfish më e trashë. Pastaj filloj me tjetrën. Ne ngrimë.

Aktori më i madh i Shqipërisë po bënte grim me pështymë. Po bënte grimin e tij ai vetë. Dreq o punë, për të, çdo grimier i Shqipërisë do të ndjehej krenar sikur t’i prekte edhe një fije floku. Po i kreshpëronte vetullat e tij pa xhel, a ku di unë pa çfarë dreq solucioni që duhet për këto punë. Me pështymën e tij. Dhe po e xhironte si mos më keq një kamera amatore, atë….për të cilin do të ishte krejt normale ta ndiqte pas hap pas hapi kameramani ynë më i mirë. Më i miri për të mos humbur një pasuri aq të rrallë… (Për fat të mirë i kam ato çaste xhirimi, të zbehta nga mungesa e dritës dhe cilësia e dobët e kamerës. E, megjithatë edhe ashtu janë pamje të rralla, të paçmueshme).