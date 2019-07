“100 fshatrat”, Rama në Lin: Ju me punë dhe ne me fonde do arrijmë tranformimin

Kryeministri Edi Rama teksa u ndal në Pogradec në kuadër të projektit “100 fshatrat” foli ndër të tjera edhe për mundësinë e shërbimeve që duhet të ofrojnë fshatrat turistikë për të krijuar më shumë mundësi zhvillimi dhe të ardhura duke tërhequr këtu edhe më shumë turistë.

“Faleminderit për mikpritjen. Punën për Linin e kemi filluar prej disa kohësh është dashur të bëhet një vlerësim i përgjithshëm i zonës dhe potencialeve për të identifikuar ndërhyrjet që duhen bërë që të mund të kombinojmë forcat dhe të arrijmë rezultate. Shumë kush mund të pyesë se si ka mundësi që vijnë gjithë këta njerëz këtu. Arsyeja pse e bëjmë është që të promovojmë këtë model me shembuj konkretë se si mund të funksionojë për një familje të zakonshme bashkëpunimi me qeverinë me një buxhet modest ku mungojnë mjetet financiare. Ajo që qeveria bën është se i vjen në mbështetje kësaj familjeje duke i dhënë një dhuratë me kushte që të realizohet ky projekt që të shkohet në këtë drejtim për shpenzimin e fondeve në mënyrën e duhur. Pasi kemi inciiuar këtë program kemi në dispozicion edhe një fond të konsiderueshëm nga BE për bujtinat.

Duke marrë shembull nga këto raste të gjithë duhet të bëjnë përpjekjet e tyre. Është diçka që bëhet me bashkëpunimin e agjencisë dhe një lloj mbështetje teknike. Faktikisht një aset i fjetur siç është shtëpia si në rastin ku përdoret vetëm për t’u strehuar kthehet në burim të ardhurash. Nëse ky fshat kthehet në rezort turistik ku çdo pronar shtëpie merr fitimin do fillojnë të rriten edhe çmimet ekzistuese. Unë u habita ku i dëgjova çmimet se janë goxha, në aspektin e nismës individuale do merrni mbështetjen e qeverisë. Ne do bëjmë disa ndërhyrje për ta kthyer këtë fshat në një model të suksesshëm transformimi në këto vite që nis mandati i ri me kryetarin e ri të bashkisë. Unë besoj që këtu kemi një aleat shumë të madh që është natyra e mrekullueshme dhe trashëgimia e pasur dhe na duhet të bashkojmë forcat. Nga një drejtim ju për të bërë më shumë bujtina dhe nga ana tjetër ne me mbështetjen financiare”, tha Rama.

e.t./dita