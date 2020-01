107-vjetori i Policisë së Shtetit, Rama dhe Veliu inaugurojnë ambientet e reja të RENEA

Reparti i ri i RENEA-s është përuruar sot në 107-vjetorin e Policisë së Shtetit.

Kryeministri Edi Rama Rama tha se lufta me krimin nuk mbaron asnjëherë dhe matet thjesht dhe vetëm me raportin përmes forcës dhe shifrave me krimin.

“Çdo vit ky raport ka ardhur duke rritur forcën e shtetit, dhe duke dobësuar forcën e krimit”, tha kryeministri Rama.

Teksa lerësoi maksimalisht forcat RENEA, Rama tha se janë në nivelin e forcave të ngjashme të të gjitha vendeve evropiane, sa i përket përkushtimit dhe lartësisë së tyre profesionale.

“Sot, RENEA ka në dispozicion një strukturë, që është në çdo aspekt e ngjashme në çdo standard me strukturat e Forcave Policore të Elitës në vendet evropiane. RENEA u themelua me një akt të posaçëm më 12 shtator të 1991, në një moment kur diktatura e kishte marrë tatëpjetën dhe pushteti i saj kishte rrëshqitur. Detyra e parë e atij grupi ishte të përndiqte grupet e supozuara anti-regjim, ndërsa përgjatë viteve 80’ detyra e tyre ishte të parandalonte çdo mundësi revolte kundër regjimit nëpër stadiume.

Sot, jemi në një botë tërësisht tjetër dhe me sfida, qëllime e mundësi tërësisht të tjera. Nëse sot kemi këtu një strukturë moderne për forcat e RENEA-s, që nuk ka asgjë të mangët në aspektin e kushteve krahasuar me strukturat e ngjashme në vendet e BE, deri një dekadë më parë kishim një repart ushtarak, që në shkurt, mars të 1997 përgatitej të sulmonte në jug. Nuk ishte 100 vjet më parë, por 20 vjet më parë, dhe nëse krahasimet me të shkuarën janë tronditëse, sot është koha për t’u matur me të ardhmen”, deklaroi kreu i qeverisë shqiptare.

Ndërkaq, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Ardi Veliu ka bërë me dije se investimi është i qeverisë dhe i Bashkimit Europian, ku investimi total shkon në 10 milion euro, 7.6 nga qeveria dhe 2.4 nga BE.

Ai ka thënë se brenda muajve të parë në 2020 Policia do të plotësohet me flotë tokësore me mjete dinjitoze për Policinë. Po ashtu ai ka thënë se synim i këtij viti është transformimi i Policisë Shkencore.

Më tej ai shtoi se do të ulet mosha mesatare e Policisë duke rekrutuar të rinj ndërsa komentoi edhe Vettingun në Polici duke deklaruar se do ta pastrojë nga elementet e padëshiruar.

