137 kg kokainë nga Ekuadori/ Pranga 2 pritësve në Durrës, policia zëvendësoi drogën me oriz

Katër kontenierë me banane të nisur nga Ekuadori me destinacion final Shqipërinë, kanë qëndruar të bllokuar në portin e Durrësit prej muajit gusht 2019, pas konstatimit nga DEA amerikane se brenda në kontenierë kishte kokainë. Për të zbuluar grupin kriminal, në portin e Pireut në Greqi ku kontenierët kaluan tranzit, autoritetet greke zëvendësuan kokainën me pako me oriz. Me ndërhyrjen e Policisë shqiptare në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet greke dhe DEA në Athinë, arritën që në një operacion të koduar “Kuito”, të sekuestrojnë një sasi të konsiderueshme kokaine, prej 137 kilogramë.

Në pranga kanë rënë dy pritësit, Ardian Bega 53 vjeç dhe Altin Mislihaka, 35 vjeç nga Durres, njëri punonjës i sigurisë në Portin e Durrësit, ndërkohë që është shpallur në kërkim një person i tretë, bizinesmen nga Durrësi, Gentian Malindi, 45 vjec, pronar i një kompanie për tregtimin e produkteve të detit, i arrestuar më herët me lëndë narkotike (në vitin 2013). I arrestuari Mislihaka ishte pastrues në anijen e peshkimit të Gentian Malindit, “Eniwej”, dhe kishte leje dhe akses për tu futur në portin e Durrësit. Gentian Malindi është djali i avokatit të njohur, Ilir Malindi.

Në një konferencë për mediat, drejtori i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, tha se hetimet vijojnë për të zbuluar përfshirjen e personave të tjerë në këtë rrjet kriminal, pasi ende nuk është mësuar se kush qëndron në krye të trafikut.

Sinjali nga DEA: Në kontenierë ka drogë! Kurthi i policisë: Oriz me GPS në vend të kokainës

Autoritetet e shtetit fqinj dhe DEA amerikane, i dërguan informacionet policisë shqiptare, duke i kërkuar të mbikëqyrin kontenierët me banane pasi brenda tyre ishte kapur kokainë dhe ishte zëvendësuar me oriz me GPS. Ndalesa tranzit e 4 kontenierëve të nisur nga Ekuadori për Shqipëri, ishte Pireu, aty ku autoritetet greke në koordinim me policinë shqiptare, bënë dorëzimin e kontrolluar të kontenierëve. Por për të rënë në gjurmët e trafikantëve, policia zëvendësoi kokainën me oriz në të cilën vendosën GPS për të qenë në ndjekje të lokacionit të personave që mund të merrnin lëndën narkotike, pa e ditur që ajo ishte zëvendësuar me oriz. Ky kurth i policisë u ndoq për të mos humbur gjurmët e trafikantëve ndërsa në kontenier u lanë disa pako me kokainë për të mos u vënë re nga trafikantët.

Hetimet prej muajit gusht, punonjësit e sigurisë u kapën me “presh në duar”

Të vetmit që u paraqitën në Portin e Durrësit ishin dy personat tashmë të arrestuar, njëri punonjës i sigurisë në Portin e Durrësit. Duke shfrytëzuar këtë fakt, ata kanë hyrë lehtësisht tek kontenierët duke përdorur bexhin e punës, dhe siç tha drejtori i Policisë, Ardi Veliu në konferencë, kanë marrë një sasi lënde narkotike nga kontenieri dhe e kanë transportuar me një automjet me targa franceze, duke e çuar në një zonë që ata kanë menduar të sigurt. Por policia i ka pasur në mbikëqyrje përmes GPS, dhe ka bërë të mundur arrestimin e tyre në flagrancë. Ka mundur të shpëtojë pasi ka pikasur orizin në pakot me kokainë dhe e ka hedhur nga makina tek “Shkëmbi i Kavajës”.

“Në bashkëpunim me njëri-tjetrin dhe persona të tjerë në Portin e Durrësit, duke shfrytëzuar faktin që kishin akses në hyrje dhe dalje në Port bënë të mundur nxjerrjen e një sasie të lëndës narkotike nga kontenieri ku ndodhej në sheshin e kontenierëve dhe dërgimin e saj në një zonë të sigurtë që ata mendonin, por që është sekuestruar nga Policia gjatë operacionit. Të gjitha veprimet e kryera nga ta ishin të mbikëqyrura nga strukturat e Policisë së Shtetit, të cilët bënë të mundur sekuestrimin e të gjithë lëndës narkotike, arrestimin e dy personave dhe shpalljen në kërkim të një tjetri, për veprat penale “Trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike, e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal”, tha Veliu.

Ardian Bega 53 vjeç dhe Altin Mislihaka, 35 vjeç, u arrestuan dhe sot u lanë në masë arresti me burg nga Gjykata për Krime të Rënda, ndërsa një person tjetër është shpallur në kërkim nga policia, Gentian Malindi. Duke përdorur bexhin si punonjës të portit, ata janë afruar pranë kontenierëve çka solli dhe arrestimin e tyre.

Ata kishin rolin e pritësit të drogës, siç u tha zyrtarisht nga policia, por nuk dihet ende se cila është kompania që kishte porositur bananet në Shqipëri.

o.j/dita