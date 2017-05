14 ligjet seksuale më të çuditshme në botë

Seksi është një nga pjesët sociale më të rregullta ligjore në të gjithë botën. Disa nga këto ligje janë antike dhe në praktikë nuk respektohen më, por është interesante të ndalojmë dhe të reflektojmë mbi origjinat e tyre. Çfarë i ka shtyrë këto shtete që të vendosin këto ligje formale?

1-Ishulli i Guam

Në këtë vend është e ndalur që femrat të martohen të virgjëra. Për këtë arsye ekzistojnë disa burra, detyra e të cilëve është që të kenë raporte seksuale me virgjëresha, të cilat paguajnë për të mos qenë më të virgjëra, ndërsa më pas martohen. Të jesh e virgjër në ishullin e Guam nuk është një kusht dinjitoz.

2-Liban

Seksi me kafshët është i lejuar me ligj. Pra kjo gjë është legale, por vetëm në qoftë se eksperimentohet me kafshë të gjinisë femërore, në të kundërt nëse ato janë të gjinisë mashkullore ju mund të dënoheni deri në dënim me vdekje.

3-India

Në këtë shtet, lodrat seksuale janë të paligjshme. Në momentin kur ato u futën për herë të parë në tregun indian, personi i parë që i përdori ato u kryqëzua për imoralitet.

4-Bahrejn

Organet gjenitale të një gruaje nuk mund të shikohen në asnjë mënyrë, përveçse kur bëhet fjalë për bashkëshortin. Duke qenë se kjo gjë ndalohej, gjinekologët e zgjidhën këtë problem duke përdorur një pasqyrë për të ekzaminuar gjenitalet e pacientëve të tyre.

5-Hong Kong

Krimi i pasionit ndiqet me ligj. Nëse gruaja e gjen burrin e saj në krevat me një grua tjetër, ajo ka të drejtë ta vrasë bashkëshortin tradhtar vetëm duke përdorur duart e saj. Ndërsa dashnoren e tij ajo mund ta vrasë me çfarëdo mënyre që dëshiron.

6-Santa Cruz, Bolivi

Ligji i seksit në këtë shtet është nga ato ligje për të cilin duhet ndaluar për të reflektuar shumë. Në Santa Cruz është e paligjshme që të kesh një marrëdhënie seksuale me një grua dhe vajzën e saj në të njëjtën kohë. Por ana dramatike e ligjit është se ai quhet i ligjshëm vetëm nëse kjo marrëdhënie kryhet një herë me njërën dhe një herë me tjetrën, pra veç e veç.

7-Tremonton, Utah (SHBA)

Në Tremonton të SHBA-së është ende një krim që një grua të ketë marrëdhënie seksuale me një burrë në ambulancë. Ajo mund të akuzohet për keqbërje dhe mund t’i botohet emri në gazetë. Nuk mund të mohohet që sistemi ligjor ka të metat e veta në Utah…

8-Nevada (SHBA)

Në Nevada është totalisht e ndaluar që marrëdhëniet seksuale të kryhen pa prezervativ. Pyetja që shtrohet është: si ia bëjnë banorët e Nevadas për t’u riprodhuar?

9-Minesota (SHBA)

Në Minesota është ende e paligjshme që një burrë, të cilit i mban frymëmarrja erë hudhrash, qepësh apo sardelesh, të kryejë marrëdhënie seksuale me gruan e tij. Ky është një ligj që atje respektohet shumë. Ndërkaq në Minesota, gjithashtu, të pasurit e një marrëdhënieje seksuale me një peshk është rreptësisht e ndaluar, por vetëm nëse ju jeni burrë.

10-Lindja e Mesme

Në shumë vende të Lindjes së Mesme është e lejuar marrëdhënia seksuale me dhitë, por me kusht që pas marrëdhënies ajo mos të hahet.

11-Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Në Kaliforni, Nju Meksiko, Dakotën e Jugut, Florida, Utah, Marilend dhe Rhode Island ekziston një ligj që ndalon seksin oral. Ndëshkimi është i ndryshëm në çdo shtet, por ai më i rëndi është në Florida, ku dënimi mund të shkojë deri në 20 vjet burg.

12-Kinë

Në Kinë u jepet shumë rëndësi këmbëve. Atje këmbët konsiderohen si pjesa më erotike e trupit të një gruaje. Në disa zona është e ndaluar që t’i shikosh edhe gjatë marrëdhënieve seksuale. Ndëshkimi për moszbatimin e këtij ligji është dërgimi në burg.

13-Rusia

Në Rusi puthjet në publik shihen si diçka e rrezikshme, sepse ato mund të çojnë në skena seksuale. Nëse një polic sheh një çift duke u puthur në rrugë, ai mund t’i gjobisë ata dhe vlera e gjobës varion nga intensiteti i puthjes.

14-Indonezi

Në Indonezi, masturbimi mashkullor ndëshkohet me vdekje, me prerje të kokës. Ndërsa çështja e masturbimit femëror qëndron në heshtje, por supozohet se kjo gjë nuk shihet me sy të mirë.