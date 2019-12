15 milion euro për Shqipërinë, Basha falenderon Ursula Von der Leyen

Kryedemokrati Lulzim Basha me anë të një reagimi në rrjetet sociale ka bërë një falenderim ndaj Komisionit Europian dhe Presidentes Von der Leyen për ndihmën e dhënë për Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit.

Komisioni Evropian do i japë Shqipërisë një ndihmë prej 15 milionë eurosh pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit, ku humbën jetën 51 persona në Tiranë, Durrës dhe në Thumanë.

Grateful for the humanitarian support from @vonderleyen and #vdLCommission in these challenging times for Albanians after the devastating #26November earthquake that has left thousands homeless and in dire need of shelter and care. pic.twitter.com/5f4TJgRmxd

— Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) December 4, 2019