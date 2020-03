17 të infektuar në Kosovë, Thaçi thërret Këshillin e Sigurisë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thirrur Këshillin e Sigurisë për në orën 20:00.

Kërkesa tashmë i është dërguar kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit, i cili sipas ligjit është i detyruar të thërrasë Këshillin.

Në këtë këshill pritet të vendoset për masa të reja kundër pandemisë së koronavirusit-raporton Zeri.

Masat e reja pritet të merren pasi Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia doli në një konferencë për media për të konfirmuar edhe rastin e 17 me koronavirus në Kosovë. Vitija u shpreh se gjithë ata që vijnë në Kosovë nga shtetet me rrezik do të vendosen në karantinë.

Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në hyrje të Klinikës Infektive, Klinikës Emergjente dhe QKMF-ve janë vendosur tendat, brenda të cilave do të ketë pajisje dhe personal shëndetësor, sipas nevojës, që do të bëjnë një kontroll paraprak të personave me shenja të dyshimta për Covid-19, me qëllim të parandalimit të infeksioneve brenda spitalore apo brenda institucioneve të Kujdesit Parësor Shëndetësor.

“Në tenda bëhet një kontroll paraprak si masë mbrojtëse edhe për personelin shëndetësor, por edhe për pacientët e tjerë që janë duke marrë shërbime shëndetësore në Klinikën Infektive, Klinikën Emergjente, QKMF apo në institucionet e tjera shëndetësore”, thuhet në komunikatën e ministrisë.

