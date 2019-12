2019, mbresa udhëtimesh

Zylyftar HOXHA

Në pushimet dhe lëvizjet e këtij viti, megjithëse të shurtra, më të bukurat dhe më mbreslënëset kanë qenë ato të, Voskopojës, Belshit, Radhimës në Vlorë dhe Kërçovë. Po mundohem t’i përshkruaj ashtu siç i kam përjetuar të katër këto vende.

VOSKOPOJË

Në Korçë ke edhe vetulla edhe petulla; ndërsa në Vlorë, sa të duash petulla, por…pa vetulla!…

Para se të vija atje isha edhe në Vlorë me të njëjtat kushte jetese, dhoma të pastra, banja sterile, çarçafë dritë, qiradhënës miqësorë dhe korrekt; atje det e diell, këtu ajër dhe oksigjen me valencen 3, dmth, ozon (O3), por, Voskopoja ishte tjetër gjë, ishte Voskopojë.

Më duhet ta them që në fillim pse-në, duke përdorur një shprehje të moçme të anëve tona, që miku thotë kur shkon te tjetri: “Kam nevojë për vetulla dhe jo për petulla”! E ndjeva dhe e përjetova me një drithërimë përbrendësie këtë sentencë filozofike të popullit sa u futa në oborrin e bujtinës së Kristaq Nikollës, kur ai bashkë me të shoqen, Kostandinën na u hodhën në qafë sikur njiheshim prej vitesh dhe u kishim munguar. Nuk mbaj mend sa qëndruam në këmbë duke biseduar, duke pyetur njeri-tjetrin, duke bërë shaka e duke qeshur, derisa u ulëm në tavolinën poshtë një peme ku “na priste” një kanë me ujë të ftohtë kristal dhe shishja e rakisë së kumbullës së malit, rruazat e së cilës nuk ishin shkëputur ende, megjithëse kishte kohë që ishte vendosur atje.

Më vonë hymë brenda shtëpisë. Nuk e di pse ajo, si në asnjë vend dhe në asnjë herë tjetrër, na u duk vërtet jona, jo se kishim “paguar lekët”, por se, si duket, qënka e vërtetë ajo fjala tjetër e popullit, “Shtëpia e shqiptarit, e mikut, e udhëtarit”.

E tillë mbeti atmosfera në oborrin e asaj shtëpie edhe në ditën tjetër, deri sa u larguam me një kulaç “gur mulliri”, që na e dha Konstandina “për rrugës”(!), ashtu si Nekja dhe Tataja ime iu vinte në xhep miqve, kur i përcillte “deri te dardha”, ndonjë pagure raki, ndonjë shishe rehani, varg oshafesh gorrice apo edhe bukë me djathë, ndonjë thelë mishi e ngelur nga darka, kur miku ishte për rrugë të largët.

Që t’i vë kapakun muhabetit të fillimit:

Në Korçë ke edhe vetulla edhe petulla, ndërsa në Vlorë – sa të duash petulla, por…pa vetulla!





BELSH

Mirënjohje, çifti Tafani!

Në ditët e frikshme të tërmetit të këtij viti, për shkak edhe të disa problemeve të shtëpia e vajzës, si shumë e shumë të tjerë u larguam nga Tirana. Për të mos qenë shumë larg, zgjodhëm Belshin. Hymë në internet për ndonjë hotel apo bujtinë, por morëm përgjigje negative. Nja dy a tre nga ata thanë hajdeni njeë herë, mbase lirohet ndonjë vend.

“Tafti-bafti, thamë, po shkojmë një herë, po nuk gjetëm, kthehemi prapë”. Falë asaj rruge aq të bukur, por mjerisht shumë të kushtueshme, që është bërë mes Tiranës dhe Elbasanit, u gjendëm shumë shpejt në Belsh, që unë dikur e kisha vizituar si fshat, po që sot ishte bërë qytet, dhe vërtet qytet.

Pasi hëngrëm një drekë të mirë në”Ujëvara”, një nga lokalet më me emër të Belshit, filluam të kërkojmë hotel.

Duke u endur sa andej-këtej dhe në momentin kur ne, në pamundësi për të gjetur strehë, vendosëm të ktheheshim në Tiranë, na afrohet një çift, burrë e grua, rreth të 60-ve dhe na bën shenjë të ndalojmë.

“Do vini te ne, na thanë, kemi vend plot, kemi një vilë trekatëshe të çunave që janë në Itali”. Ne, të hutuar, se si e morën vesh që ne kërkonim strehë, nuk po dinim ç’të bënim. Megjithatë u kthyem. Kur shkuam pranë shtëpisë, gruaja i tha burrit: Nuk do t’i çojmë te vila, se do të jetë ftohtë, por do t’i marrim në shtëpi.

Deshëm s’deshëm, hymë në shtëpi. Sa u hap dera na erdhi vala e të ngrohtit të një sobe të madhe katanȧ, të bërë flakë nga drutë e ullirit. E ngrohtë shtëpia, por më e ngrohtë ishte zemra e Katit dhe Hekuranit, këtij çifti të mrekullueshëm nga Tafanët e famshëm të Belshit.

VLORË

Brigjeve të Karaburunit vetëm me një “faleminderit”!

Pushimet në Gjirin e Vlorës, kush i ka provuar, janë një mrekulli më vete e pëpërshkruar. Unë për vete nuk i ndërroj me asnjë vend tjetër bregdetar. Ndoshta edhe nga miqtë e shumtë që kam aty, mes tyre edhe Sherif Durmishajn, Kapiten Baçin, siç e thërrasin, për shkak të punës që bën si detar, si peshkatar, por dhe të uniformës së marinarit, me atë kapelen karakteristike, që mban dimër e behar.

Në një nga këto ditë të pushimeve në Radhimë, vendosëm familjarisht të bënim një udhëtim me skaf në Gjirin e Vlorës, në Sazan dhe brigjet e Karaburunit. Falë Baçit e realizuam këtë udhëtim fare pa kosto, vetëm me një falenderim.

Gjiri i Vlorës, si anjëherë tjetër, këtë vit ishte mbushur me anije peshkimi dhe udhëtimi, me anije me vela, skafe e motorra uji që që u bjen kryq e tërthor brigjeve nga Vora, Uji i Ftohtë, Jonufra, Radhima, Orikumi dhe përtej në Karaburun e Sazan.

Mjeshtri ynë i lundrimit në këto ditë s’gjente kohë as për të kruajtur veshin. Sa erdhi nga peshkimi, i duhet të çonte një grup turistësh në Shën Vasi, një plazh i ri i bukur në një gji të fshehur të Karaburunit ku ndodhet edhe një kalatë e vjetër për ankorim anijesh dhe mjetesh lundruese. Dikur këtu ka qenë një kishë e vjetër me të njëjtin emër ku faleshin e luteshin detarët. Shën Vasia është kthyer në plazh me një kapacitet prej 800-1000 pushues.

Edhe pse natë e ditë në det, si një marinar i thjeshtë peshkimi, Baçi është njeri me interesa të gjera. Ka një bashkëpunim të vazhdueshëm me arkeologët dhe studiuesit dhe njofton sa herë që në rrjetat e peshkatarëve bje ndonjë objekt arkeologjik. Po kështu ai bashkëpunon ngushtë me zoologët. Janë me dhjetëra raste që ai ka njoftuar për peshq, peshkaqenë, breshka të rralla që hyjnë aksidentalisht në Gji dhe që përfundojnë në rrjetat e peshkatarëve.

Baçi na tregon se me shetitjen romantike nëpër kuriozitetet e Karaburunit, udhëtarët ndjehen të gëzuar dhe të mrekulluar. Ashtu siç u ndjeva dhe unë në këtë rast, me udhëtimin, por më shumë me njohjen me Baçin, këtë personazh interesant në shumë pikpamje, të cilin, po u ra rasti dhe po deshët, e gjeni shumë lehtë, në të dalë të Radhimës ku ka objektet e tij të biznesit, një anije, një skaf dhe disa mjete të tjera të vogla detare, një mol për ankorim skafesh dhe varkash, një dyqan dhe restorant peshku.

Nëse doni ta takoni, thjeshtë pyesni “kërkojmë Baçin e Radhimës”, pasi nuk ka njeri të mos e njohë. Dhe ai do t’u dalë me njëherë përpara me atë buzëqeshjen dhe profilin karakteristik të një kapiteni klasik transoqeaniku.

KËRÇOVË

Vizitor në Uskanën lashtë ilire

Këtë të shtunë, më datën 14 dhjetor, në teatrin “Aleksandëër Moisiu”, Durrës, nga shoqata “Tomorri” e Durrësit do të zhvillohet një veprimtari interesante e radhës. Themi e radhës, se edhe më herët për këtë qëllim janë zhvilluar aktivitete të tjerë. Fjala është për një lidhje të veçantë kulturore mes Kërçovës dhe Skraparit.

Një mësues patriot nga Skrapari, Pertef Therepeli, në fillimet e viteve të Luftës së Dytë Botërore, erdhi në këto vise me mision çeljen e shkollave shqipe. Prej asaj kohe dhe deri në vitin 1972, kur ai vdiq, shërbeu në shkollën e fshatit Jagoll të Kërçovës. Më pas, si pasojë e ndarjes së dy shteteve, izolimit dhe mungesës totale të kontakteve ai mbeti përtej kufijve “i harraur” nga të afërmit, nga bashëkëfshatarët dhe bashkëvendësit e tij, por jo i harruar nga ata që ai u shërbeu me përkushtim e devocion prej më shumë se 30 vjetësh, nga ish-nxënësit e tij, të cilët në nder dhe kujtim i kanë ngritur një simbolikë madhështore, një monument, më shumë në zemra se sa në vendin ku i prehen eshtrat.

***

Një ditë maji të këtij viti me disa miqtë e mi, kryetarin e shoqatës “Tomorri” të Durrësit, Hajri Nuhu; kirurgun e njohur, prof. Hajli Alushanin, aktivistët Abdulla Bregu, Gëzim Alia dhe një grup gazetarësh ishim në Kërçovë të Maqedonisë së Veriut. Erdhëm këtu për këtë rast përkujtimor.

Deri sa të zhvillohej aktiviteti të nesërmen, patëm kohë tërë mbasditen për të vizituar qytetin. Miqtë tanë na çuan së pari në muzeumin e qytetit, ku na priti drejtori i tij, profesor Ilmi Veliu, një historian pasionant, veçanërisht i periudhave të hershme ilire.

Pas muzeut, u ngjitëm pak më lartë, në kalanëilire të Uskanës, qendër e fisit të Penestëve e shekujve të III-IV. Kalaja me pak shenja të dukshme, por me themele të thellë, është e mbuluar nga një bimësi e dendur shekullore. Janë bërë aty përpjekje për zbulime arkeologjike, por ato janë zvarritur apo në mënyrë të rrafinuar janë sabotuar nga pala maqedonase, që nuk është e interesuar të dalë e vërteta e autoktonisë së shqiptarëve. Është abuzuar hapur me stratigrafinëe periudhave historike, janë zbuluar shtresat e periudhave osmane, mesjetare, bizantine, romake dhe kur ka ardhur puna nga fundi, çka ka qenë edhe kryesorja, qëështë periudha ilire, puna është ndalur aty, për “mungesë fondesh”(!). Kështu ka ndodhur jo vetëm me kalanë e Kërçovës, por pothuajse me të gjitha vendbanimet e lashta të Maqedonisë Veriore.

Dikur këtu ka qenë vendosur një bust i Shënderbeut, por u hoq në vitin 1947, kur u prishën marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Ish-Jugosllavisë.

Sot, në vend të tij, në kala është ndërtuar një simolikë memoriale tjetër, që duket paksa e sforcuardhe e vështirë “për t’u lexuar”. Ky memorial u kushtohet luftërave dhe viktimave maqedonase të të gjitha periudhave historike(!), ndërsa gjaku shqiptar është derdhur lumë dhe këtu s’ka asnjë shenjë.

Por le t’i lemë për një moment këto dhe të shijojmë bukuritë e rralla piktoreske të kësaj kalaje me tarraca e sheshe-belvedere nga ku mund të shikosh gjithë luginën e Kërçovës, malet e veshur me pyje të dendur përreth, malin e Ujëmirit me fshatrat në brinjë në veri dhe poshtë këmbëve të kalasë, qytetin e Kërçovës që e bën edhe më të bukur ai det gjelbërimi i pacënuar që zbret vrullshëm dhe futet rrëmba-rrëmba në lagjet periferike të tij.

***

Si çdo shtëpi shqiptare e traditës ka një vend të veçantë, prezantues, me të cilën “mburret”, dmth identifikohet me të drejtë i zoti i shtëpisë. Ndaj po shkove atje dhe nuk interesohesh për atë vend që e ka merak ai, më mirë mos shko ose mos thuaj që isha te filani. Kështu është edhe me qytetet dhe vendet e tjera që të bje rasti t’i vizitosh. Se, fjala vjen, të shkosh në Kërçovë dhe të mos vizitosh memorialin “Nëna Shqiptare” të Zajazit, mos thuaj se kam qenë në këtë qytet historik, pasi do të turpërohesh keqas.

Ndaj dhe ne, në tëthyer të ditës, buzë mbrëmjes, gjithë sa qemë, shkojmë në Babunec të Zajazit, pak kilometra në të dalë të qytetit, në rrugën nacionale Kërçovë – Tetovë – Shkup, ku ngrihet përmendorja në përkujtim të 300 shqiptarëve ngavisete Kosovës dhe tëMaqedonisë, të rënë 106 vjet më parë, në Luftën Ballkanike, një përmendore e ndërtuar me një koncept simbolik bashkëkohor, e prekshme, e paqtë, e denjë dhe frymëzuese.

Lavdi të rënëve!

***

Në Kërçovë, siç e kemi thënë më sipër, ne “na ka prurë” Pertef Therepeli. Kishte ikur nga kjo jetë me një peng në zemër. Me pengun që nuk erdhi dot në vendin e tij. Kishte ardhur një herë në vitin 1947, por pasi u prishën marrëdhëniet me Ish-Jugosllavinë, u mbyllën kufijtë. Disa herë u bëri kërkesë organeve qendrore në Shkup e Beograd, por askush nuk ia vuri veshin.

Kur vdiq, jagollasit, ish-kolegët etij, arsimtarë epedagogë, ish-nxënës, familjarë ku kishte bujtur dhe ngrënë bukë e përcollën për në banesën e fundit me një ceremoni madhështore, dinjitoze, siç e meritonte. Në nderimet e duhura ngeli pa u bërëvetëm një, ngeli ajo që ai digjej dhe që jagollasit e dinin, por nuk mund të bënin gjë, pengu i vendlindjes.

Por amanetin s’e tret dheu, thotë populli. Me t’u krijuar mundësia me hapjen e kufijve, ish-nxënës dhe banorë të ndjeshëm të Kërçovës, Jagollit dhe fshatrave përrethu munduan të plotësojnë në një farë mënyre dëshirën e tij.

Një përfaqësi e tyre, me në krye drejtorin e shkollës 9-vjeçare të Jagollit që mban emrin e Naim Frashëri, Ismet Selimi, profesor Qamil Fejza, profesor Nazif Selimi, Ahmet Mora, dr. Ilmi Veliu etj. kanë udhëtuar disa herë deri në Skrapar jo vetëm për t’a njohur më në detaje jetën dhe veprimtarinë e ish-mësuesit të tyre, por edhe për t’ua ndriçuar pjesën tjetër të panjohur të Pertefit për arsyet që thamë më sipër, bashkëpatriotëve të tij. Me kërkesën dhe propozimin e tyre ai ka marrë titullin Mësuesi i Popullit, titullin Qytetar Nderi i Kërçovës dhe Nderi i Skraparit. Emri i tij tashmë ka zënënjë vend të merituar në historinë e arsimit shqiptar.

***

Ndaj dhe këtë të shtunë në Durrës, siç thamë, do të zhvillohet një veprimtari, ku, veç të tjerash do të shfaqet dokumentari i realizuar nga Hajri Nuhu dhe Leonard Musaj, me një përmbledhje të të gjitha veprimtarive që janë zhvilluar deri tani në Kërçovë dhe në Skrapar për Mësuesine Popullit Petref Therepeli.