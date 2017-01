“21 Janari”/ Çështje gjaku apo çështje votash

Nga Bedri Islami

Siç bëhet e ditur, qeveria soc-integriste, pas një vendimi të hershëm të Gjykatës Administrative, tani, në pragun e 21 janarit, vendosi të dëmshpërblejë familjet e të rënëve në demonstratën e 21 janarit.

Nuk ka rëndësi shuma që do u jepet familjeve të tyre, megjithëse nuk janë shuma modeste, të cilat edhe mund të rriten.

Tri gjëra kanë tërhequr vëmendjen në këtë shpërblim, i cili u ngjan shpërblimeve të fundvitit, kur qeveria, edhe pse ka qenë diku tjetër, kësaj here në opozitën e vitit 2011, përsëri kërkon të jetë e pranishme përmes një vendimi, që në fakt, duhet thënë hapur, nuk i bën nder asaj.

Së pari: koha kur ndërmerret ky vendim. Dy ditë para 21 janarit, ditës së kujtesës për faktin se si në një shtet plural, qeveria mund të kthehet në oligarki politike e financiare, që, për të ruajtur pushtetin, është e aftë të vrasë dhe të rivrasë.

Koha e gjetur nga qeveria socialiste është jo vetëm më e keqja e mundshme, por edhe më hipokritja e gjetur.

Për gjashtë vite me rradhë njerëzve u është premtuar drejtësia për masakrën e 21 janarit, e cila, duhet saktësuar, për fat, nisi kur njerëzit po shpërndaheshin dhe askush nuk mund të rebelohej. Në ikje nuk rebelohet askush. Opozita, jo që jo.

Premtimi për të vendosur drejtësinë për katër vrasje të ndodhura në mesin e ditës dhe në mesin e bulevardit kanë mbetur pa fajtorë, me përjashtim të një gjuajtësi, i cili verbërisht pranoi të bëhet vrasës me porosi dhe porosinë dihet se cili ia ka dhënë.

Qeveria e Edi Ramës e ka patur kryeparullën e saj politike para qershorit të vitit 2013 vendosjen e drejtësisë për këtë ngjarje. Ajo premtoi se ndëshkimi për krimin e katërfishtë do të ishte motivi i një qeverisje që do të vinte në pushtet përmes votës.

Më shumë se sa për oratorinë e Edi Ramës njerëzit ia dhanë votën qeverisë së tashme pikërisht për të vendosur drejtësinë, duke filluar nga 21 janari, për të shkuar tek ndëshkimi i tragjedisë së Gërdecit, tek masakra financiare e Rrugës së Kombit, tek skenari grek i rrënimit financiar të shtetit, etj.

Qeveria nuk i bëri asnjërën prej tyre, megjithëse autorët njihen. Ata kanë deklaruar hapur se, në rast përsëritje do të vrisnin jo tre, jo tridhjetë, por treqindetridhjetë, bashkë me shefin e opozitës, i cili tani është edhe shefi i qeverisë.

Krimi ka emër. Nëse socialistët do të kishin bërë të njëjtin krim, edhe ata duheshin ndëshkuar. Por ata bënë krimin tjetër: po bëhen palë me krimin, pikërisht nga heshtja e pamoralshme.

Në 21 janar qeveria nuk duhej të shpërndante një vendim financiar, por ndjesën e saj që, edhe pse do të kishte dashur, nuk bëri dot të vërtetë ndëshkimin.

Së dyti: shpërblimi pa ndëshkuar krimin i ngjet blerjes së gjakut me anën e parave. Qeveria në të vërtetë nuk është në gjak, nëse mund të perifrazohet kështu marrëdhënia mes vrasësit dhe të vrarëve.

Por qeveria, me anë të një vendimi, i cili edhe pse është i drejtë, është në një kohë absurde, duke shpërndarë të hollat, kur asgjë nuk është e shpaguar ligjërisht, bëhet palë me ato që do të kishin dashur heshtjen përmes parasë.

Kur ndodhën vrasjet, ish-shefi i qeverisë dërgoi tek familja e Hekuran Dedës një sekser të gjakut për të blerë heshtjen.

Burrëria e asaj familje nuk shiti të vërtetën për një vizitë barbare të njeriut që gjithnjë ka dëshiruar të kthehet tek vendi i krimit. Ata nuk lejuan që gjaku të bëhet ujë, as të shitet, as të harrohet.

Ndoshta në të gjithë këtë ishte edhe besimi se e vërteta një ditë do të jetë pronë e të gjithëve dhe se ata që, turpërisht e tinëzisht, urdhëruan vrasjet, do të jenë të ndëshkuar.

Kjo nuk ndodhi. Pritja ka qenë e gjatë, dhe ndoshta, po të vazhdojë kështu, do të jetë e gjatë edhe më tej e ndoshta edhe e kotë.

Qeveria Rama duhet të kuptojë të vërtetën se përmes këtij veprimi, në vend që të vinte vetulla, nxorën sytë e fjalës që kishin dhënë.

Nëse do të vazhdojë kështu, atëherë e gjithë ajo që është konsideruar si një çlirim i shtetit nga mafia dhe tentakulat e saj politike do të jetë një farsë, ku, jo vetëm nuk do të ketë ndëshkim, por do të vazhdojë tallja edhe më tej më të drejtën e rebelimit ndaj abuzimit qeveritar me jetën.

Së treti, 21 janari nuk është një ditë çfarëdo. Është një ditë kujtese. Përmes një date njerëzit do të kujtojnë shumë gjatë se si mund të vritesh edhe duke qenë me duar në xhepa, edhe duke qenë shikues i zakonshëm, edhe duke qenë rrugës për në shtëpi.

Njerëzit, përmes ditës së kujtesës, do të mbajnë në memorien e tyre se si një qeveri mund të kthehet në një fillesë diktature, e cila të vret për pak pushtet më shumë dhe se, këtë pushtet më shumë e do për të vjedhur më tej, për të shitur më tej trojet, për të ndryshuar kufijtë në dëm të vatanit.

Dita e Kujtesës nuk shlyhet përmes parave.

Dita e Kujtesës bëhet e pranishme përmes ndëshkimit të krimit.

Nëse dikush në qeveri i ka sugjeruar Edi Ramës, ose nëse ai vetë e ka zgjedhur këtë datë, si kundërpeshë të ditës së Kujtesës, ata krijuan një ditë Turpi.

Nga njëra ditë në tjetrën është një det i madh, i cili, edhe kur fashitet, është aty.

Gjaku nuk bëhet ujë, zoti kryeministër.