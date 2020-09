22-vjeçarja pret dorën saj, donte të përfitonte nga sigurimet, përfundon në burg

Julija Adlesic 22 vjeç nga Sllovenia është shpallur fajtore, sepse preu dorën e saj qëllimsht për të marrë sigurime nga shteti. Ajo po priste të fitonte më shumë se 1 milion€ (900,000 £, 1.16 milion dollarë).

Gjykata zbuloi se vajza në bashkëpunim me të dashuri i saj e kishte prerë dorën, për t’u deklaruar si një person me aftësi të kufizuara gjatë gjithë jetës.

Julija Adlesic, në 2019 dhe disa të afërm të saj u arrestuan, pasi përfundoi në spital me dorën e prerë. Sidoqoftë autoritetet arritën të gjenin dorën e vajzës dhe mjekët ia qepën asaj në kohë.

Prokurorët kanë deklaruar se i dashuri i vajzës kishte bërë gjithashtu kërkime në internet për duar artificiale ditët më parë, para se të ndodhte icidenti. Ata thanë se kjo është një provë e fortë se lëndimi ishte i qëllimshëm.

Babait të të dashurit të Adlesic gjithashtu iu dha një dënim me kusht një vit. Gjatë gjithë gjyqit, Adlesiç kishte mohuar të kishte prerë me dashje dorën e saj. Nëse mashtrimi i tyre do të kishte sukses, çifti do të merrte më shumë se gjysmë milion euro shpërblim dhe një pjesë tjetër të parave do i merrte me këste çdo muaj.

a.t / dita