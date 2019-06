23 qershor 2019

Nga Bedri Islami

Nga nesër, e hënë, vendi hyn në njërën nga javët më të nxehta politike të tij. Pas njëzet viteve duket sikur shumë gjëra do të radikalizohen dhe se një ndërlikim i madh është para njerëzve.

Opozita zgjodhi, pas mbrëmjes së premte, rrugën më të keqe të mundshme, ajo do të “voltanizohet”, përmes protestave kudo që ka qeverisjen lokale, si një shenjë se ajo që ndodhi të premten ishte nga frika e ndërkombëtarëve, se sa një ndërrim sjellje e saj.

Shumica qeverisëse është e vendosur në zgjedhjet e 30 qershorit dhe duket se ka marrë edhe më shumë zemër, qoftë nga përkrahja gjysëm e shfaqur e gjysëm e heshtur e ndërkombëtarëve, qoftë se KQZ-ja, ku është rikthyer Zguri, i ka dhënë të drejtë asaj. Nuk dihet se çfarë do të vendosë nesër Kolegji Zgjedhor , por horizonti politik është mbarsur rëndë me ngjarje që nuk do të dihen se si do të venë.

“Rubinetin” e hapi presidenti i vendit, ndoshta mendoi se duke u derdhur sasia e tepërt e zemërimit, do të kishte shkarkime të panevojshme të mëtejshme, por në fakt , duke menduar se po hedh ujë, ose, duke bërë sikur po hedh ujë, hodhi benzinë të nivelit të lartë presidencial dhe gjërat u ndezën edhe më tej.

Opozita e bashkuar, në fakt është një opozitë dyshe dhe e disa njerëzve që bredhin pas “qofteve” të politikës, sepse në 30 vite janë mësuar të kenë, ende nuk ka ndër mend të gjejë një rrugë normale të komunikimit dhe dy kushteve të saj, ndërsa po shkonte të flinte, shefi juridik i opozitës, i shtoi edhe kushtin e tretë dhe zgjedhjet, sipas tij, nuk do të mund të bëhen edhe pas dy viteve.

Është herë e parë që zgjedhjet kushtëzohen me arrestime, sikur zyra e prokurorit të përgjithshëm të jetë transferuar në Shqup-in politik dhe sikur, poshtë zyrës së shefave të jenë instaluar një grup prokurorësh të tipit llallian, që më parë se të hapin përgatiten për gjykatë, niseshin drejt zyrave të PD-së, si dëshmi e besnikërisë së tyre politike.

Protesta e së premtes, më e rrudhur dhe me humbje shprese të mitingashëve dhe disa krerëve politikë që deri të enjten mbrëma kërcënonin se do të bëhej hataja dhe të premten në drekë u bënë qingja, dëshmoi se rrëmuja, gazepi, dhuna, molotovët e dashur të “voltanëve”, përleshjet, nuk janë brendësi e protestantëve, por porosi e liderëve. Nëse liderët duan, atëherë ka dhunë dhe përplasje; nëse liderët nuk duan, njerëzit janë të qetë, ose si do të kishte thënë Paskal Milo, bëhen si delet!!!

Në anën tjetër, më e rënda e mundshme për një forcë politike në qeverisje, po mbisundon mendimi se “e keqja më e vogël janë të majtët” dhe se, nisur nga parimi i së keqes më të vogël, ata do të shkojnë e të votojnë pro saj. Është gjëja më e hidhur që mund t’i afrohet njerëzve pas 30 viteve pluralizëm, është rëndesa më e papërballueshme për një brez të ri, i cili, edhe pse mund të jetojë i qetë në vendin e tij, gjen rrugën e largimit si shenjë mërie ndaj shtetit të tij. Nga mosbesimi tek liderët, është kaluar tek mosbesimi ndaj shtetit. Nga rënie e staturës së liderëve, fillon e bie besimi ndaj shtetit. Sepse, mjerisht, në të gjithë këto vite ne e kemi lidhur fushëpamjen për shtetin me besimin ose mërinë ndaj liderëve.

Do të jenë zgjedhjet më të habitshme. Më shumë se gjysma do të shkojë me këngë, të sigurtë se fitojnë, më pak se gjysma do të jenë të prirur për sherre. “Molotovi” politik do të jetë në lëvizje, por nuk do të mund të ndryshojë gjë.

Pra, java më përvëluese e pas shtatorit 1998, erdhi. Pas saj do të jetë rishtas një korrik përvëlues, pasi, të dyja palët, secili në skajin e tij, janë të vendosur të përplasen deri në fund.

Çfarë do të ndodhë?

Liderët janë të hasmëruar. Secili i përmend burgun tjetrit dhe të gjithë shohin qelitë për njëri-tjetrin.

Ne jemi ende vendi i liderëve. Ata e bënë kushtetutën copë e fije, ata e vendosën veten të mbretërojnë dhe të alternohen në fronin e veçantë sipas një cikli hënor tetëvjeçar; ata nxjerrin njerëzit në protestë dhe i heqin nga protesta, ata i mbledhin në mitingje dhe u flasin pa e ditur as vetë nëse u shkon fjala apo jo; bëjnë thirrje për tërheqje zvarrë dhe kokë të këputura, hedhje në Lanë dhe burgosje; ata flasin si rrugaçët më ordinierë dhe nuk kuqen për këtë, bëjnë pazare dhe pasurohen e mburren se na vodhën; ata kanë ngritur vilat e tyre të stërmëdha, fëmijët nëpër botë – të gjithë njëjtë; kanë bizneset e fshehta në emër të kunatit, dhëndrit, vjehrrës; ata kanë vendosur për gjyqet dhe pronat, kanë zhvatur sa kanë mundur dhe kanë dhënë benifite për ata që u kanë shërbyer…

Pra, “ata”.

Tani, kur vendi është në ethet e një zjarri politik, i cili, si duket do të shuhet vetëm nga jashtë Shqipërisë, si ndodh përherë, të vetmen punë që bëjnë, krejtësisht të vetmen, është të mbledhin drurë dhe shkarpa, për të ushqyer një zjarr edhe më të madh përplasës, megjithëse të gjithë e dinë se janë futur në një lojë të pistë pazaresh dhe marrëveshjesh të prapshta.

Shqipëria nuk gjen prehje me mendtë e Voltana Ademit e as me djemtë problematik të Gjiknurit! Ajo nuk gjen veten përmes dekreteve alla president, me mburrjet se nuk ka frikë as Amerikën apo me turfullimet e shefit të qeverisë që për 6 vite vetëm turfulloi dhe askënd nuk dërgoi para drejtësisë. Në vend të asaj që kishte premtuar i dërgoi në Bankën e Shqipërisë, në ministri, në poste bashkiake, i bëri drejtorë të rëndësishëm.

Vrasësit dhe hajdutët e djeshëm u bënë burra të mirë se kështu ia desh qejfi shefit të qeverisë, të njëjtët që u kishte treguar burgun.

Në Shkodrën e mendjes del një grua pa mend dhe bën thirrje për djegie shkollash dhe linçim kryeministror, duke i lënë përkohësisht qytetit një barrë të rëndë mbi memorjen e tij!

Këto janë liderët? Pas tyre po shkojmë?

“Ata” i kanë bërë të gjitha. Kur kanë dashur e kanë bërë kushtetutën, kanë shpallur mbretërimin e tyre, kanë lëvizur njerëz, kanë pasuruar e kanë rrjepur pasuri.

Tani kanë nxjerrë shpatat, megjithëse janë të kartonizuara. Nxjerrin njerëzit në rrugë që të përplasen me si vëllezërit e tyre, ndërsa vetë bëjnë deklarata të mëdha, të shpejtuara, sepse po u ikën koha e fluturimeve, e vajtjes në resortet e luksit, e marrëveshjeve të fshehta, e gjobave ndaj bizneseve.

Tani, ka ardhur një kohë që të zgjedhin mes dy rrugëve: ose të gjejnë zgjidhjen e duhur, ose të shporren!

Ky vend është lodhur me to. Ky vend nuk po nxiton të gjejë më të mirin, por më pak të keqin e mundshëm. Ky vend sheh vrasësit që kërcënojnë rishtas për vrasje dhe këto i quan liderë dhe thërret emrin e tyre; njerëzit shohin se si mashtruesit e djeshëm shiten si të ndershmit e sotëm; se si politika ka mbetur në duart e njerëzve që normalisht duhet të rrinin në rradhën e fundit, si Mediu, Ndoka, Vasili (oh,zot, ku e kanë gjetur), Shehi, Gjiknuri, Balla…Idrizi, të krahasosh këto me elitën e dikurshme të socialistëve është të vësh kujën; shikon se si një njeri i lidhur me lobet serbe shitet atdhetar dhe këndon himnin kombëtar me mendjen tek gjobat e vëna nga kunati; të shkosh pas një lideri që të joshte me karizmën e tij dhe tani e sheh si të keqen më të vogël.

Jeni vetëm një grusht oligarkësh politikë. Një grusht që keni nën sundimin tuaj këtë vend. Askënd tjetër nuk keni mbi krye. As Zotin, për të cilin nuk keni pyetur kurrë, se jeni të gjithë ateistë të dorës së parë dhe besimtarë të dorës së fundit!

Për fat të keq, ky vend, ka mbetur në dorën tuaj, në mërinë tuaj, në vendimin tuaj.

Nëse nuk jeni në gjendje të zgjidhni një krizë, pa pazare politike, pa allishverishe të njohura në stilin tuaj, atëherë, largohuni. Më saktë, shporruni. Ky vend nuk ua ka borxh agoninë e tranzicionit e as të qenurit gjithnjë i fundit në jetesën e tij. Hienat e politikës ka 30 vite që e kanë mbërthyer këtë vend në putrat e errëta. Në shërbimin e tyre janë vënë, deri më tash, gjithçka. U duhen hequr të gjitha. U duhet vënë një kusht: zgjidhni krizën dhe ikni. Dita kur njerëzit do të protestojnë vetë, kundër elitës politike, do të jetë dita e parë e lirisë.

****

Botuar sot në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë