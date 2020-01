Foto-Histori / Një paqe nervoze, 24 orët e fundit të Luftës së Madhe

Nga Jonathan Mayo*

Ishte vjeshta e vitit 1918, tetë milionë njerëz humbën jetën në Luftën e Parë Botërore. Një nga një, aleatët e Gjermanisë po mundeshin: Bullgaria në shtator, Turqia në tetor dhe Austro-Hungaria në fillim të nëntorit.

Më 29 tetor, duke refuzuar të ngrinin atë që në mënyrë të pashmangshme do të kishte qenë një sulm vetëvrasës në Marinën Mbretërore, marinarët e Flotës së Madhe gjermane u kryengritën, dhe revolucioni i tyre u përhap shpejt në ushtri dhe në qytetet gjermane. Në Berlin, turmat u shpërndanë në apartamentet e Kaiser Wilhelm dhe vodhën rrobat e tij.

“Gjermanët janë një tufë derrash!” ishte përgjigjja e zemëruar e monarkut. Ai nuk kishte zgjidhje tjetër, veçse të hiqte dorë dhe të ikte në Belgjikë. Mbrëmjen e 7 nëntorit, me ushtrinë e tyre u përballën me humbjen në fushën e betejës, një delegacion i qeverisë gjermane bëri rrugën e vetme përmes frontit francez me një peshqir të bardhë që fluturonte nga makina e tyre.

Ata u dërguan në pyllin Compiègne në veri të Parisit, në trenin privat të Marshallit Ferdinand Foch, komandanti kryesor i ushtrive aleate, për të nisur negociatat për një armëpushim, një marrëveshje për të ndalur luftimet.

Marshal Ferdinand Foch (i dyti në të djathtë)

E diel, 10 nëntor 1918

Ora 3 e mëngjesit: Shoferi i Kaiser Wilhelm është i zënë, duke gërvishtur kurorën e pikturuar perandorake nga ana e automjetit, për ta bërë atë anonim sa më shumë të ishte e mundur.

Ndihmësit e Kaiser vendosën që Holanda neutrale të ishte vendi më i mirë për të kërkuar azil, dhe për të shmangur zonat e kontrolluara nga ushtarët revolucionarë gjermanë armiqësorë, udhëtimi të bëhej me një kombinim të trenit mbretëror dhe limuzinës. Pranë trenit mbretëror, Kaiser po vishej. Ai nuk ishte i sigurt për Holandën një vend i shenjtë, veçse shumë i vetëdijshëm për vrasjen brutale të kushëririt të tij të parë, Car-it Nikolla, në korrik.

‘Çfarë ndodh nëse ata e kthejnë edhe bolshevikët?’

Ora 5 e mëngjesit: Në trenin Marshall Foch në pyllin Compiègne, negociatat për armëpushim vazhdonin në ditën e tyre të dytë.

Rojet qëndronin midis pemëve. Kur, dy ditë më parë, Foch kishte parë së pari delegacionin prej gjashtë gjermanësh, udhëhequr nga kreu i Partisë Katolike të Qendrës, Matthias Erzberger, ai mendonte se ata dukeshin “të lodhur si kafshët në gjueti”. Ai i kishte thënë hapur Erzberger, ‘Çfarë do? A dëshiron një armëpushim? Nëse po, thuaje!’ Erzberger u përgjigj: ‘Ne kërkojmë një armëpushim’.

Një delegat gjerman qau pasi u lexuan kushtet e Aleatëve, por Foch ishte i palëkundur. Ai u tha atyre se kishin 72 orë për të pajtoheshin me kushtet. Në Belgjikë, Kaiser më në fund u bind se nuk kishte asnjë mundësi tjetër veçse të largohej për në Holandë sa më shpejt të ishte e mundur.

Ndërsa treni mbretëror largohej nga stacioni, një oficer i armatosur pranë shoferit ishte i gatshëm të qëllonte të gjithë ata që përpiqeshin ta ndalonin. Njëzet e pesë ushtarët qëndruan si roje në korridoret e karrocave.

Ora 5 e 10 e mëngjesit: Përgjatë Frontit Perëndimor prej 400 milje nga Zvicra drejt bregut belg, thashethemet po përhapin idenë se një armëpushim ishte i afërt. Trupat po fillonin të imagjinonin një të ardhme ndryshe. Kapiteni Eric Bird i divizionit të dytë britanik u thotë kolegëve të tij: ‘A e kuptoni se ne ndoshta do të jetojmë si burra të moshuar?’

Por së pari duhet t’u mbijetojnë orëve të ardhshme, pasi Marshalli Foch i urdhëroi ata të luftojnë. Ka ende mjaft rrezik për të të gjitha anët dhe ankthi edhe midis ushtarëve më me përvojë po rritet.

Georg Bücher, një këmbësor i gjermanëve që prej vitit 1914, tha: “Ne u përpoqëm me tingujt e çdo shpërthimi, gjë që nuk e kishim bërë kurrë më parë. Duart e vjetra luftuan më në thellësi, dhe më të sigurt.

Ora 5 e 30 e mëngjesit: Nuk kish siguri që treni mbretëror të kalonte nëpër qytetin belg të Liezhit, mbajtur nga ushtarët kryengritës gjermanë, kështu që Kaiser duhej të transferohej në limuzinë e tij, në një stacion të vogël dhjetë milje larg.

Shefi i hekurudhës udhëhoqi Kaiserin dhe trupën e tij jashtë stacionit, por në zemërimin e Kaiser, shoferi i tij dhe makinat e tjera zyrtare nuk ishin atje, ato ishin në pritje të një stacioni tjetër poshtë frontit. Ai qëndronte i nervozuar në errësirë.

Ora 7:00 e mëngjesit: Burrat e Regjimentit 321 të këmbësorisë amerikane po çoheshin me kamion në Verdun, ku një nga betejat më të përgjakshme të luftës ishte mbajtur në vitin 1916. Amerikanët kishin arritur në Evropë dhe ishte dita e tyre e parë në vijën e frontit.

Ata panë fshatin e shkatërruar në shok, asgjë nuk ishte lënë në këmbë dhe në kodra mund të shquanin kockat e të vdekurve francezë, zbardhur nga elementët. Fshati La Bascule në periferi të qytetit belg Mons ishte në mes të një zone beteje. Për gjatë 24 orëve të fundit, armët gjermane në fshat qëlluan ushtritë aleate të përparuara, të cilat ishin vetëm një milje larg.

Gjimnazisti Georges Licope hapi të gjitha dritaret e shtëpisë së tij, duke u frikësuar se nëse do të ishin të mbyllura, vibrimet nga armët do ta shkatërronin.

Shtëpia e familjes së tij u kërkua nga oficerë të artilerisë gjermane për t’u takuar atje dhe për të vendosur se çfarë duhej bërë më pas. Pas katër vitesh nga pushtimi, Licope dhe familja e tij më në fund janë të lirë.

Ora 7:30 e mëngjesit: Kaiser Wilhelm më në fund u ribashkua me limuzinën e tij dhe mbërritën në kufirin holandez pranë Eijsden.

Rojet kufitare gjermane, tani revolucionare, ishin në dyshim për këtë limuzinë mbresëlënëse me prova të shenjave të saj të gërvishtura. Ushtarët panë brenda, por nuk e njohën mbretin e tyre të mëparshëm ose vendosën pushkët mes gjunjëve të ndihmësve të tij.

Një nga trupat e Kaiser u thotë rojeve me padurim se ata janë në ‘biznes të rëndësishëm’, për të cilave nënkuptonte takimet për armëpushim; të etur për paqe, ata do të kalonin përmes shoqërimit. Pranë fshatit belg të Sevry, roja privat i Frank Dunk nga Regjimenti Mbretëror Perëndimor Kent trokiti në shtëpinë e një fermeri. Një grua përgjigjet dhe menjëherë vë gishtat në buzë, pastaj hyn brenda dhe pëshpërit: ‘Boche!’

Dunk dhe njësia e tij ecin me kujdes në kuzhinë, me armët gati, por gjermanët ikin nga dera e pasme dhe kalojnë nëpër pemishte, duke lënë mëngjesin e tyre në tavolinë.

Me lejen e gruas së fermerit, Dunk dhe të tjerët vendosin të përfundojnë vaktin e mirëpritur të bukës, mishit të derrit dhe kafesë.

Ora 08:00 e mëngjesit: Në Pyllin Compiègne, një punëtor i hekurudhës franceze i tregon gazetat e mëngjesit kreut të delegacionit gjerman, Matthias Erzberger. Ai është i tronditur të shohë faqet e para ku Kaiser ka hequr dorë, ai është i pari që e merr vesh këtë.

Ora 8:30 e mëngjesit: Megjithëse Kaiser ka kaluar me sukses kufirin holandez me limuzinën e tij, ai ende nuk është i sigurt. Ai është tani në platformën e stacionit hekurudhor, brenda Holandës duke pritur që treni mbretëror të mbërrijë.

Treni do të jetë baza e tij, ndërsa qeveria holandeze do të vendosë nëse do t’i japë azil. Ndërsa Kaiser fërkon shuplakat për t’u ngrohur, punëtorë nga një fabrikë aty pranë shkundin grushtat tek ai dhe bërtasin: ‘Vive la France!’

Më në fund treni hyn në stacion dhe Kaiser ngjitet në bord. Forcat do të tërhiqeshin menjëherë në rast se punëtorët do të hidhnin gurë.

Ora 9:00 e mëngjesit: Në kampin gjerman të burgut të Rastattit pranë lumit Rhine, është thirrja e mëngjesit. Leitnanti i dytë George Coles, bomba RAF e të cilit u rrëzua në shtator, merr pozicionin e tij të zakonshëm në terrenin e paradës.

Coles dhe aleatët PoW janë të lodhur dhe gjysmë të uritur pasi ushqimi ishte i pakët dhe komandanti i kampit drejtohet drejt një regjimi strikt. Pas njëfarë kohe, Coles njofton me habi se komandanti dhe oficerët e tij në fakt janë duke qëndruar me paradën e PoW, të cilët dukeshin turpshëm, veshur me rroba civile.

Përgjatë natës ata u arrestuan nga vetë burrat e tyre, të cilët u bashkuan me çështjen revolucionare dhe u detyruan të dorëzonin armët.

Coles dhe PoWs u tallën me komandantin i cili i kishte lënë pas trupat.

Pranë kufirit franko-belg, kapiteni Frank Hitchcock i Regjimentit Leinster po udhëhiqte njerëzit e tij nëpër korsi ujore. Që nga fillimi i muajit kishte rënë shi pothuajse çdo ditë. Një oficer shkon deri në Hitchcock duke bërtitur: ‘Lufta ka mbaruar! Kaiser u tërhoq! ‘Njerëzit e Hitchcock-ut janë shumë të lodhur për të reaguar.

Ora 10:00: Në La Bascule, Georges Licope ikën nga shtëpia e tij drejt tingujve të motorëve të avionëve.

Avionët RAF fluturojnë mbi fshat në një mision zbulimi dhe janë aq ulët sa Licope mund t’i shohë pilotët.

Ushtarët gjermanë, të cilët kanë marrë përsipër shtëpinë e familjes së tij, largohen me pushkët e tyre dhe fillojnë të marrin të gjuajnë drejt aeroplanëve.

Një oficer u thotë njerëzve të tij të ndalen, nuk ka gjasa t’i godasin dhe po tërhiqen nga pozita e tyre drejt britanikëve.

Ora 10:15: Shumica e Berlinit, deri tani, është në duart e revolucionarëve të krahut të majtë. Shumë oficerë të ushtrisë gjermane kanë rrëmbyer spaletat e tyre dhe trotuaret janë të mbushura me kryqe hekuri.

Në qendër të qytetit, një prift anglez, Reverend Henri Williams, po bllokon rrugën për në St George’, e vetmja kishë anglikane që lejohet të qëndrojë e hapur në Gjermani, sepse Kaiser, nipi i mbretëreshës Viktoria, është mbrojtësi i saj.

Një përleshje me armë ka shpërthyer aty afër dhe Williams është i shqetësuar se kongregacioni i tij mund të vritet duke marrë këtë rrugë në orën 11:00, kështu që ai i drejton ata në një mënyrë tjetër. Në katër vitet e fundit Williams i mbijetoi armiqësive anti-britanike dhe mungesës së ushqimit, tani ai është duke u shmangur plumbave.

Ora 10:30: Kisha në fshatin Auboncourt në veri-lindje të Francës është plot, por jo me kongregacionin e zakonshëm të së dielës. Një regjiment i Divizionit të 7-të të këmbësorisë gjermane është mbledhur aty për lajme mbi gjendjen politike pas kthimit në shtëpi dhe ndërtesa është plot me tym blu nga pipat dhe cigaret e ushtarëve.

Një oficer lexon një deklaratë, e cila thotë se një revolucion ka ndodhur në Gjermani, një armëpushim do të nënshkruhet së shpejti dhe ata do të duhet të marshojnë në shtëpi sot ‘në mënyrë të rregullt’. Ushtarët janë të tronditur nga lajmi.

Në Londër, turmat e së dielës në mëngjes rrethojnë 400 armë të kapura gjermane që shtrihen nga Mall drejt Pallatit Buckingham në Admiralty Arch. Lajmi i tërheqjes së Kaiser ka krijuar një atmosferë të ngazëllyer pritjeje për një armëpushim të afërt.

Një ditë më parë armët gjermane u zvarritën nëpër rrugë me traktorë, si pjesë e Procesionit të Kryetarit të Bashkisë. Fëmijët po mbledhin armët dhe po përpiqen t’i fusin në punë.

Ora 11:30: Kapiteni Frank Hitchcock dhe njerëzit e tij të Regjimenit Leinster ecin në fshatin Arc-Ainières.

Vendasit dolën nga shtëpitë e tyre duke transportuar bukë, gjalpë dhe fruta për ushtarët. Jo të gjithë belgët kanë qenë në gjendje të jenë kaq bujarë: Hitchcock ka parë fshatarët kaq të uritur që po i grisnin mishit një mushke të vdekur me thika dhe forca.

Në Berlin kongregacioni i Kishës së Shën Gjergjit ishte në mes të këndimit të himnit “Paqe, Paqe e Përsosur”, kur papritur një shpërthim zjarri ndodhi jashtë. Reverend Williams buzëqeshi me ironi.

Mesditë: Në La Bascule, pavarësisht breshërive të artilerisë që vinte nga armët gjermane, Georges Licope dhe familja e tij ishin shtruar për drekë pothuajse aq ‘qetësisht, sa në kohë paqeje’. Jashtë verandës oficerët gjermanë që kanë komanduar shtëpinë, po shihnin hartat e shpërndara në tryezë.

Papritmas ka një shpërthim të madh dhe dritaret e dhomave të ngrënies thyhen, duke futur brenda në dhomë copëzat e xhamave, duke zënë ngushtë babain e Georges. Armët aleate kanë gjetur objektivin e tyre. Familja Licopes drejtohet për siguri në bodrum.

Muret e shtëpisë u drodhën më shumë se predhat e tokës dhe dy ushtarë gjermanë të shqetësuar iu bashkuan familjes në bodrum; njëri madje qau nën shok: ‘Zwei kameraden kaputt!’

Ora 12:15: Ndërsa Leinsters gëzojnë bukën dhe frutat në sheshin e fshatit, një predhë gjermane shpërthen disa qindra metra larg.

‘Ata thonë se lufta ka mbaruar,’ Flaherty privat e thotë me sarkazëm tek kapiteni Hitchcock.

Ora 2:30 pasdreke: Brukseli është ende i pushtuar nga trupat gjermane, por po zhvillohet një evakuim i jashtëzakonshëm masiv. Mijëra ushtarë dhe marinarë të paarmatosur gjermanë po largohen nga qyteti, duke mbajtur flamuj të kuq dhe duke kënduar këngë revolucionare.

Zonja J. H. Gifford, një mësuese angleze që mbeti në shkollë kur gjermanët pushtuan, i shikojnë ata të kalojnë.

‘Çfarë turme e çrregullt, zhelane, e uritur’.

‘Njëri prej tyre mezi ngriti sytë ndërsa kalonin. Në kontrast me atë forcë madhështore dhe të pamposhtur të vitit 1914!’

Nëpër Francë dhe Belgjikë forcat tërheqëse gjermane po lënë një gjurmë vdekjeprurëse: cilindrat e gazit që rrjedhin, janë lënë nën dyshemetë e shtëpive që mund të përdoren nga ushtarët aleatë si strehim; minat me veprim të vonuar varrosur nën rrugë; helmeta të bllokuara, pistoleta dhe shishe vere janë lënë në fushëbetejë.

Ora 5 e pasdites: Në La Bascule, oficerët gjermanë më në fund po largohen nga shtëpia e Licopes. Ata i thirrën familjes: ‘Nesër miqtë tuaj anglezë do të jenë këtu. Jemi mundur nga një koalicion i tërë botës! ‘

Megjithëse princi ishte bashkuar me Gardianët e Grenadierëve në vitin 1914, si trashëgimtar i fronit ai ishte ndaluar të luftonte, por e kishte prekur vijën e frontit sa herë kish mundur. Pak kilometra larg Prince of Wales, Edward VIII i ardhshëm, po i shkruan nënës së tij, Mbretëreshës Mari. Më parë princi i Wales kishte parë kanadezët të përparonin ngadalë në qytet.

“Uroj që ata të nxitojnë dhe të përfundojnë armëpushimin, ndërkohë që mendoj se është turp për trupat tona në vijën e frontit që vriten … çfarë fati i keq për t’u vrarë apo plagosur ditët e fundit të luftës!”

Ora 6:00 pasdite: Në trenin e tij në pyllin Compiègne, Marshalli Foch po humbet durimin me delegacionin gjerman, të cilët ende po diskutojnë për terma; ata do të duhet të arrijnë marrëveshje sa më shpejt për të përmbushur afatin e planifikuar për të nesërmen në orën 11. Ai i dërgon një mesazh të paduruar transportit hekurudhor, duke pyetur nëse kanë dëgjuar nga Berlini nëse janë pranuar kushtet e armëpushimit.

Marshal Ferdinand Foch

Ora 6:15 pasdite: Në Belgjikë, Divizioni i 89-të amerikan po fillon sulmin në bregun lindor të lumit Meuse. Disa oficerë mendojnë se është marrëzi të vazhdosh kaq pranë me paqen, por shumë gjeneralë amerikanë sapo kanë mbërritur në Francë dhe janë të etur të provojnë veten në betejë. Siç e përmendi një gjeneral-major: “Lufta ishte shqetësimi ynë dhe shqetësimi ynë i vetëm derisa na urdhëruan të ndalemi”.

Ndërsa barkat dhe lundruesit që mbartnin trupa, lëviznin nëpër Meuse, ata u goditën nga predhat gjermane. Disa njerëz u zhdukën dhe u mbytën. Gjenerali i Përgjithshëm John Lejeune, komandues i Divizionit të Dytë, shkroi: “Ishte për të ardhur keq të shihje burrat që shkonin drejt vdekjes mbrëmjen e paqes”.

Ora 7:30 e mbrëmjes: Delegacioni gjerman më në fund merr një konfirmim me valë nga Berlini se kreu i ri i qeverisë, Friedrich Ebert, pajtohet me kushtet.

Ora 9:30 e mbrëmjes: Në Londër dhe në qytetet e mëdha në të gjithë vendin, lokalet u mbyllën për një natë. Që nga gushti i vitit 1914 kohët e hapjes u kufizuan për shkak të frikës që koha e luftës mund të shkaktonte nga dehja. Kufizime të tjera përfshinë reduktimin e alkoolit dhe ‘No Treat Order’ për të ndaluar njerëzit të blinin pije për të tjerët.

Në mars të 1916 një burrë u gjobit pse i bleu gruas një gotë verë në një pijetore në Southampton; ajo u gjobit për konsumimin dhe baristi u gjobit për shitjen e saj. Në shpërthimin e luftës, mbreti dha një shembull duke thënë se asnjë alkool nuk do të konsumohej në familjen mbretërore derisa lufta të pushonte.

Ora 11:00 e mbrëmjes: Delegacioni i Aleatëve shkoi nëpër zonat e fjetjes në trenin e Foch, por duke qëndruar plotësisht zgjuar dhe të veshur, duke pritur për të parë nëse gjermanët do të nënshkruanin më në fund.

Ora 11:45 e mbrëmjes: Kaiser Wilhelm ende po pret në trenin e tij në stacionin Eijsden kur merr lajmin se qeveria holandeze ka rënë dakord t’i japë atij azil. Ata kanë bindur një aristokrat holandez, Count Godard Bentinck, që të lejonte Kaiser të qëndronte për tre ditë në kështjellën e tij të shekullit të 17 në Utrecht. Kaiser sheh Count Bentinck në një almanak aristokratik dhe nuk impresionohet nga origjina e tij.

E hënë, 11 nëntor 1918

Mesnatë: Në bodrumin e një shtëpie afër Aulnoye, Private Frank Richards e Royal Welch Fusiliers, po bëhet gati për një lojë të lundrimit me njësinë e tij. Gjatë muajve të fundit ata kanë pasur pak mundësi të shpenzojnë pagat e ushtrisë dhe kjo do të ishte një mundësi e përkryer. Richards e di se, nëse humbet, ai ka disa syze terreni dhe pistoleta automatike që ai mund t’i shesë për më shumë fonde. Në 1914 ai kishte fotografinë e tij të marrë me duart e veta rreth një ushtari gjerman gjatë armëpushimit të Krishtlindjes. Ai llogarit se vetëm dy nga shokët e tij nga ajo ditë e shquar janë ende gjallë.

Ora 2:15 e mëngjesit: Delegatët gjermanë lënë trenin e tyre dhe ecin 200 metra përgjatë shiut dhe të ftohtit deri te karroca Marshal Foch, një makinë restorant e përshtatur për diskutime ballë për ballë.

Kreu i delegacionit gjerman Matthias Erzberger dëshiron të ngacmojë për disa lëshime të minutës së fundit nga aleatët.

Ora 5 e mëngjesit: Në qytetin belg të Mons, ku forcat e ekspeditës britanike luftuan betejën e parë në gusht 1914, kryetari Victor Maistrau sheh nga dritarja e dhomës së tij të gjumit.

Ai sheh ushtarët aleatë në errësirë duke shkuar drejt linjave gjermane dhe shkëlqime bajonetash. “E dija që kjo ishte liria!” tha ai më vonë. Për habinë e delegacionit gjerman, Foch pajtohet me disa nga kërkesat gjermane.

Më pak aeroplanë, kamionë dhe automatikë do të duhet të dorëzohen dhe gjermanëve u jepet 31 ditë dhe jo 25 për të evakuuar bregun e djathtë të Rinit. Pra, delegatët gjermanë bien dakord për kushtet e armëpushimit.

Ora 5:19: Disa nga delegacioni janë në lot ndërsa Matthias Erzberger merr një laps për të nënshkruar dokumentin e armëpushimit. Ai kërcet dhëmbët në ankth teksa shkruan emrin e tij, ai e di se sa e papëlqyeshme është kjo marrëveshje në Gjermani.

U vendos që bota do të njoftohej se nënshkrimi ndodhi në orën 5 të mëngjesit dhe se armëpushimi duhet të fillojë gjashtë orë më vonë, pra në orën 11:00.

Ora e njëmbëdhjetë e ditës së njëmbëdhjetë, të muajit të njëmbëdhjetë, ka një unazë për atë që i pëlqen negociatorët aleatë.

Erzberger ka një paralajmërim përfundimtar: ‘Zbatimi i kësaj marrëveshjeje mund të zhysë popullin gjerman në anarki dhe uri’.

Ai më pas mbaroi me nënshkrimin, me një shenjë provokuese: “Një komb prej shtatëdhjetë milionë vuajtësish, por që nuk vdes”. Në tre vjet Matthias Erzberger do të vritet për nënshkrimin e armëpushimit.

Pas 1.560 ditëve të përgjakshme, Lufta e Madhe zyrtarisht përfundoi, por ka më pak se gjashtë orë për të komunikuar lajmin me ushtarët në front.

****

Jonathan Mayo është autor i “D-Day: Minute By Minute” – Marrë me shkurtime nga dailymail.co.uk, përkthyer nga DITA