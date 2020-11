28 Nëntori është edhe ditëlindja e Adem Jasharit. Një dëshmi për “lënien vetëm” dhe termin “legjendar”, si dhe një faksimile për Bacën që i jep fund një debati të kotë

Shënim i Dita Online:

28 nëntori është edhe dita e lindjes së Adem Jasharit, komandant dhe hero i luftës çlirimtare të popullit shqiptar të Kosovës.

Jashari lindi në Prekaz të Drenicës më 28 nëntor 1955. Ai mori pjesë në Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë, ku kërkesë kryesore e shqiptarëve ishte “Kosova Republikë”. Deri në vitin 1989, qëndroi në ilegalitet për shkak të përndjekjes nga ana e forcave serbe. Në vitin 1990, organizoi grupet e para të armatosura në Kosovë.

Më 2 mars 1998, forca të shumta serbe të shoqëruara me tanke, autoblinda dhe artileri rrethuan shtëpinë e familjes Jashari.

22 pjesëtarët e familjes që ndodheshin në shtëpi luftuan për tri ditë e netë, duke mbetur të vrarë thuajse të gjithë. Nga kjo familje 21 vetë nga mosha 9 deri në 74 vjeç u vranë. Mes të vrarëve ishte edhe Adem Jashari, i cili u kthye në simbol frymëzimi dhe rezistence për shqiptarët.

Ka patur edhe një debat mbi datën e lindjes së heroit, debat për të cilin bashkëpunëtori i DITA, Bedri Islami, njohës, mik dhe dokumentues i veprimtarisë së bacës Adem dhe UÇK-së, e ka publikuar në gushtin e 2018.

Nga Bedri Islami

Botuar në DITA

Për ata që nuk e kanë lexuar: Gazetari Enver Robelli ka shkruar se ditëlindja e Adem Jasharit nuk është 28 nëntori, por 10 tetori.

Shkruan Robelli: “Filluan t’ia festojnë ditëlindjen me 28 nëntor, pas vrasjes. Adem Jashari ishte një fshatar kryengritës. Hapi i parë, për të zënë vendin e duhur në themelet e Kosovës është që tani e tutje Kosova t’ia festojë ditëlindjen më 10 tetor”.

Nuk e kam menduar kurrë se do të hapej një temë e tillë, por mirë që u hap, pavarësisht se me qëllimin e gjithmonshëm të një grupimi, për të degraduar një figurë mitike shqiptare.

Ademi nuk ishte, si thotë autori, një fshatar kryengritës, që u vra për të mbrojtur pragun e shtëpisë së tij dhe ndaj u la vetëm (!)

Në 58 të vrarët në marsin e vitit 1998, 32 prej tyre ishin luftëtarë, bashkëvendas dhe bashkëveprimtarë, të cilët u përpoqën t’i vijnë në ndihmë, sic kishte ndodhur edhe në 30 dhjetor 1991, kur Jasharët u rrethuan për herë të parë dhe siç kishte ndodhur më 22 janar 1998, kur u rrethuan për herë të dytë.

A është lënë vetëm Adem Jashari?

Në rrethimin e 5 marsit, në orët e para të pasmesnatës, Adem Jashari, i sapo kthyer në shtëpi,me dajën e tij, Osman Geci, nga një takim me bashkëluftëtarë në Açarevë, u ndodh i rrethuar nga më shumë se 4.000 ushtarë specialë serbë, njësi të posaçme, mbi 200 makina të blinduara e tanke, dhe 15 gryka zjarri, të cilat, që nga vendi sipër kullave të tij, që quhej fabrika e Municionit, qëllonin pa ndërprerje. Ishte nën rrethim jo vetëm lagja e Jasharëve, por edhe e Lushtakëve dhe e Kodralive.

Njëkohësisht janë rrethuar dhe kanë filluar luftimet edhe në Vojnik, ku ishte drejtues Abedin Rexha, në Açarevë, Siçevë dhe Kopiliq. Llausha kishte nisur të bombardohej nga qendrat e forcave serbe në Polac. Nga drejtimi i Klinës drejt Vojnikut shkuan dhjetëra automjete të blinduara, pasi në Vojnik disa javë më parë ishte zhvilluar një betejë e ashpër kundër forcave serbe. Në Tushilë kishte po ashtu luftime.

E megjithatë disa forca nga zona jashtë luftimit, si ato të drejtuara nga Ilaz Kodra, Musë Jashari, Jetullah Geci që ishte i plagosur, forcat e drejtuara nga Mujë Krasniqi, forcat e drejtuara nga Rasim Kiçina, Jahir Demaku me vëllezerit dhe shokët e tij të Drenasit, etj shkuan në ndihmë, por nuk mundën të çanin dot rrethimin ku ishin përqendruar forcat speciale serbe dhe grupi i Arkanit.

Pra, duke u përqendruar tek shtëpia e Jasharëve, në fakt ishte rrethuar e gjithë ajo pjesë e Drenicës, e cila prej disa muajve kishte qenë si zonë e lirë.

Ata që e lanë vetëm ishin krijuesit e lëvizjes “paqësore”, si Bukoshi, i cili, sipas pohimit të Rifat Jasharit, vëllait të Ademit e Hamzës, edhe kur i kërkuan ndihmë, i përcolli me përbuzje. Vetëm pasi ata ranë, u kujtuan të organizonin aksionin “Gjithçka për Drenicën”, ku grumbulluan dhjetëra milionë marka gjermane, të cilat, si do të thonte më pas numri 2 i qeverisë Bukoshi, Xhafer Shatri, “ndërkohë që në kufi vriteshin si qëngjat njomakët që kishin ardhur për armë, paratë e fondit të Republikës së Kosovës ruheshin për “ditë të zeza“. Ruheshin për Kosovën e pasluftës për të mbijetuar politikisht kryekopukët institucionalistë duke blerë me paratë e fondit vota e parti të ndryshme. Duke zhvilluar hapur e me pare të popullit veprimtari kundër tij“.

Shatri duhet ta ketë ditur mirë këtë punë,.sepse ka qenë luga brenda vekshit.

Në fakt, si e kam shkruar në librin “Përjetësia e dyfishtë”, mjetet e përcaktuara për të shkuar në Drenicë dhe për të cilat ishte bërë një marrëveshje mes Ramiz Lladrovcit, në atë kohë përfaqësues i emëruar me shkrim nga Adem Jashari për Drenicën, Lulzim Jasharit dhe nga ana tjetër, Azem Sylës, që ishte asaj kohe pjesëtar i Sektorit të veçantë, anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, nuk u realizua asnjëherë, edhe për shkak të rrjedhës së shpejtë të ngjarjeve.

A ishte Adem Jashari vetëm një “fshatar kryengritës”?

E kemi dëgjuar edhe nga të tjerë se Adem Jashari ishte një fshatar kryengritës që mbrojti pragun e shtëpisë së tij. Kjo e tashmja është thjeshtë një përsëritje.

Adem Jashari nuk “ishte një fshatar kryengritës”, si përcakton Robelli, por drejtuesi i një strukture që po ngrihej, me vështirësi të mëdha, por me përkushtim. Të gjithë grupimet e deri asaj kohe në Kosovë dhe në Maqedoni, ku ishte zona e dytë operative, pavarësisht se disa me emrin e tij të luftës, “Rafalla”, e njihnin si drejtuesin e tyre fuqiplotë.

Ai nuk veproi vetëm në Drenicë. Aktiviteti i tij u shtri në të gjithë Kosovën. Ai i besonte institucionit të luftës dhe jo veprimit kaçak. Një shembull: më 11 shtator 1997, nën drejtimin e Adem Jasharit dhe me vendim të Shtabit Qendror të UÇK-së, (atëherë quhej Shtabi Qendror) në të njëjtën orë, të sinkronizuara, u organizuan 12 aksione kundër forcave policore serbe. Konkretisht: Kijevë, Gllogovc, Runik, Irzniq, Ponoshec, Suharekë, Ratkovc, Kliçinë, Ozdrim, Çallapek, Lluzhan dhe Kërpimeh.

Rreth tij vepronin grupet e veçanta të Dukagjinit, të Llapit, të Shalës dhe të Drenicës. Në paraqitjen e parë publike të UÇK-së kishte përfaqësues nga tri zona operative.

Letra e fundit e Adem Jasharit, drejtuar Lëvizjes Popullore të Kosovës, dhjetor 1997, dhe që unë e kam publikuar më herët këtu në DITA është një dëshmi e jashtëzakonshme për luftën në Kosovë dhe për hallet e saj të pambarimta.

Roli drejtues i Adem Jasharit nuk mund të përcaktohej nga grupime jashtë Kosovës; ai ishte bërë vetvetiu njeriu rreth të cilit mblidheshin gjithë të tjerët dhe që si më thonte një luftëtar i fillesës, “kishim padurim me e pa dhe gëzim me i dhanë dorën“. Këtë nuk ia hiqte, si nuk ia hoqi, asnjë përfaqësi politike.

Kuptimi i fjalës “legjendë dhe legjendar”

Në shkrimin e cituar, Robelli, duke kërkuar të shpërdorojë termin “komandant legjendar” që i është atribuar Adem Jasharit, sjell përkufizimin e fjalës “legjendë“, por rastësisht apo me dashje, sjell kuptimin e dytë dhe figurativ të saj.

Në fjalorin e gjuhës shqipe, ka dy përkufizime për fjalën legjendë. Kuptimin e saj direkt dhe atë figurativ. Po i sjell të dyja:

1.Gojëdhënë. Legjendë popullore. Legjenda e Mujit dhe e Halilit. Legjendat për Gjergj Kastriotin. Mbeti legjendë. Hyri në Legjendë.

2.fig. Trillim që përhapet me qëllime të caktuara për dikë a për diçka; diçka që nuk i ngjan fare së vërtetës.

Përse Robelli ka zgjedhur pikërisht këtë përkufizim të dytë, aq më tepër kur saktësohet se është kuptim figurativ, e di vetë ai. Megjithatë Adem Jashari është cilësuar si “Komandanti i Përgjithshëm legjendar“.

T’i kthehemi fjalorit që citon Robelli, një rresht më sipër. Në fjalor kuptimi i fjalës legjendar është në dy versione:

Që ka të bëjë me legjendën, që lidhet me legjendën, i legjendës, që është legjendar… dhe Që është kthyer në legjendë, që është karakteristik për legjendat; që bën trimëri të pashoqe, që mbetet i pavdekshëm, madhështor, i jashtëzakonshëm. Hero legjendar. Figurë legjendare. Luftë, epope legjendare. Trimëri legjendare.

Duke i dhënë emërtimin “legjendar“ u synua të bëhej pikërisht ajo që është dashur: një njeri “që bën trimëri të pashoqe, që mbetet i pavdekshëm, madhështor, i jashtëzakonshëm“.

Kur u shpall Adem Jashari Komandant i Përgjithshëm Legjendar?

Robelli, ndoshta nga padija e ngjarjeve shkruan se “Pas luftës e quajtën komandant legjendar”.

Kur është shpallur Adem Jashari komandant i përgjithshëm legjendar i UÇK-së? Këtë e kam treguar në shkrimin tim “Loti në sytë e Rifat Jasharit“, kur shkova t’i jap lajmin se është marrë vendimi për shpalljen e Adem Jasharit si “Komandant i Përgjithshëm legjendar i UÇK-së“ dhe kërkoja miratimin e tij.

Kur ndodhi kjo? Në 5 mars 1999, në përvjetorin e parë të rënies së tij!

Dhe ai nuk është shpallur thjesht “komandant legjendar”, por më saktë “Komandant i Përgjithshëm Legjendar”. Ata që më pas, hoqën përcaktimin “i përgjithshëm“, kanë mëkatet e tyre ndaj tij dhe figurës së tij. Shpallja e tij pra, është bërë pikërisht në përkujtimin e parë të rënies së tij, në qytetin e Mynihut , në prani të mijëra vetëve, dhe pastaj është bërë publikimi në mediat shqiptare.

Në emër të Kryesisë së LPK-së dhe të Shtabit të Përgjithshëm, pas miratimit edhe nga familja Jashari, kam pasur nderin të bëj të njohur për herë të parë këtë vendim. Të nesërmen lajmi është emetuar në Radiotelevizionin Publik Shqiptar nga drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni dhe një njeriu me përkushtim të madh ndaj luftës në Kosovë, pa asnjë përfitim vetjak, Eduard Mazi.

Më 5 mars 1999 askush nuk e ka ditur se në qershor të këtij do të ndodhte ditëçlirimi i Kosovës. Është gjykuar të bëhet në këtë ditë, pasi jo vetëm përkonte me rënien e Familjes Jashari, por edhe me fillimin e ofensivës së re serbe mbi Kosovën, për të nderuar një figurë si ai dhe për të rritur ndjenjën atdhetare dhe përgjithësimin e luftës.

Vetëm nga shtetet perëndimore, në një periudhë shumë të shkurtër, janë kthyer në Kosovë, të organizuar, rreth 9400 luftëtarë të rinj.

Si u bë publike për herë të parë ditëlindja e Adem Jasharit dhe nga kush?

Por, le t’i kthehemi ditëlindjes së Adem Jasharit, si një datë e rëndësishme historike, edhe nëse ajo nuk do ishte me 28 nëntor 1955, si ka ndodhur, por në secilën ditë të vitit.

Fakti që një hero kombëtar u lind me 28 nëntor, është parë si një shenjë fatsjellëse dhe si një urë përbashkuese e kombit. Fakti që, po ashtu, njerëzit e të gjitha trevave e ndjejnë njëlloj të afërt figurën e tij legjendare, është po ashtu shpresëdhënëse dhe në të kundërtën e një psikoze që po duan domosdo ta krijojnë një linjë e përbashkët mendimi beogradas lidhur me luftën dhe figurat e saj. Në këtë linjë e përjashtoj zotin Robelli.

Pra 28 nëntori apo 10 tetori i vitit 1955? Me cilën ditëlindje e kanë njohur, ndjekur, gjykuar e dënuar serbët Adem Jasharin? Çfarë thonë këto dokumentat e kohës? Ja një prej tyre që po po e botojmë sot në DITA:

Me datën 4 tetor 1996 Gjykata serbe në Kosovë lëshoi aktvendimin mbi zhvillimin e hetimeve kundër 15 qytetarëve të Kosovës, mbi përkatësinë e tyre në një organizatë terroriste.

Gjyqtari hetues i gjykatës së qarkut në Prishtinë, Danica Marinkoviqi, në lëndën penale të të pandehurit Besim Rama etj, për shkak të veprës penale terrorizëm, nga neni 124 i LPJ, lidhur me nenin 19 të LPJ, duke vendosur sipas kërkesës për zbatimin e hetimeve të PPQ në Prishtinë PP.nr.139-96 nga data 4.X.1996 merr këtë akt vendim mbi zbatimin e hetimeve kundër:…

Besim Rama (….) Avni Nura (….) Adem Jashari, i biri i Shabanit, lindur me 28 nëntor 1955 në Prekazin e ulët, komuna e Serbicës, shqiptar, shtetas i RFJ, i martuar, bujk, gjendet në arrati…

Gjykata speciale serbe e ka ditur mirë se kur ka lindur Adem Jashari. Në këtë gjyq, me këtë ditëlindje, Adem Jashari do të dënohej me 20 vite burgim, aq sa ishte dënimi më i lartë i asaj kohe në Kosovë.

Tani, sipas Robellit, një koleg i tij, Nexhmedin Spahiu, analist kontrovers dhe gjithnjë në përpjekje të vazhdueshme për denigrimin e UÇK-së, i njëjti që dikur, në qershor 1998, në kulmin e ofensivës serbe, i deklaronte mediave të huaja se në Kosovë janë dy UÇK që po përplasen me njëra tjetrën, paska zbuluar një ditëlindje tjetër dhe retushimi i historisë duhet të filloka nga kjo.

Adem Jashari mund të kishte lindur në çdo ditë tjetër të vitit dhe do të ishte njëlloj legjendar për shqiptarët, por, publikisht, ditëlindja e tij është bërë e njohur nga ata që e përndoqën, e rrethuan, dhe në fund e vranë me pjesën më të madhe të familjes së tij.

28 nëntor 1955.

Ky ishte fati i tij në jetë!

——

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.