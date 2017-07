3 rregulla për seksin te adoleshentët

Për rubrikën e sotme, kisha përgatitur përgjigjen për një tjetër pyetje, por fakti, që sot, në postën time elektronike gjeta tre pyetje të cilat janë që të trija rreth marrëdhënieve seksuale në moshën e adoleshencës. Në përgjigje të pyetjeve tuaja, do t’u ofroj 3 rregulla, që do t’u ndihmojnë të përmirësoni takimet, miqësinë dhe seksin.

Rregulli i parë

Të jeni miq, të jeni të ndershëm dhe të silleni mirë me njëri-tjetrin. Trajtojeni shokun si të barabartë me veten.

Ju nuk dëshironi ta prishni miqësinë me shokët dhe shoqet e mira. Me ata që janë të ndershëm, të kujdesshëm dhe të ndjeshëm. Brenda marrëdhënies midis dy të rinjve, nuk ka arsye që djemtë të gëzojnë më shumë vëmendje nga vajzat. Kjo vlen për të gjitha aspektet e marrëdhënies, përfshi dhe marrëdhënien seksuale. Kur ju e trajtoni njëri-tjetrin si të barabartë, takimet tuaja do të jenë më të gëzuara, madje, edhe seksi në këto takime (në qoftë se bëni), do të japë më shumë kënaqësi për të dy. Kjo është shumë e thjeshtë për ta kuptuar.

Nuk ka arsye që djemtë të jenë të gjithëfuqishëm në një marrëdhënie. Pse iniciativa duhet të jetë gjithnjë privilegj i djemve? Pse vetëm ata duhet t’u telefonojnë vajzave dhe ti marrin ato në takime? Pse, vetëm, djemtë duhet të paguajnë në çdo takim? A nuk do të ishte më mirë që gjërat të ishin më spontane dhe me më shumë dashuri?

Kur djali e kërkon vajzën në takim dhe çdo shpenzim e paguan ai, kjo parapërgatit skenën ku do të luhet seksi, që ai e ka parashikuar për këtë takim. Pikëpamja e vjetruar, se djemtë e fillojnë takimin, bën që takimi të mos jetë më një aventurë krijuese e veçantë. Marrëdhënia është më e balancuar, kur vajzat ndjehen të lira që, ashtu si edhe djemtë, të sugjerojnë një takim, veçanërisht, kur djali është “pakëz i ndrojtur”.

Bëni mirë të tregoheni të sjellshëm dhe të sinqertë, duke iu përgjigjur pa vonesë thirrjes në telefon të shokut, ose shoqes. Nuk është mirë të luani me dikë që pret për një takim dhe më keq akoma, ta injoroni atë duke mos iu përgjigjur fare. Sa më të ndershëm dhe të kujdesshëm të jeni me njëri-tjetrin, aq më të këndshme do të jenë takimet tuaja, të cilat i keni bazuar në miqësinë. Mos harroni: Askush nuk dëshiron të jetë i përdorur.

Rregulli i dytë

Mos u bëni zotërues në takim.

Disa prej jush kanë një të dashur për të cilin kujdesen dhe e duan. Dashuria është gjë e mirë, por, kur ju dashuroni dikë, kjo nuk do të thotë se do të qëndroni bashkë për gjithmonë. Adoleshentëve u pëlqen të eksperimentojnë dhe ata provojnë disa të dashur ose të dashura. Kjo është e vërtetë dhe kjo është e drejta e tyre. Por, ju nuk duhet të bini në dashuri me çdo person me të cilin takoheni. Po u “zuri qymyri” me të gjithë ata që takoni, ju do të lëndoheni emocionalisht shumë herë.

Në qofte se ju të dy, e konsideroni veten si një çift, në një moshë kaq të re, (dy nga letrat që më kanë ardhur kanë për autore vajza 15 vjecare) kjo nuk është e këshillueshme. Çiftëzimi i hershëm i rrit gjasat për martesë të hershme dhe për divorc. Ju nuk jeni emocionalisht të pjekur dhe nuk keni eksperiencën e mjaftueshme, që të dini se me kë duhet ta kaloni gjithë jetën tuaj. Madje, juve u duhet akoma shumë kohë që të njihni veten tuaj.

Disa adoleshentë çiftëzohen dhe martohen, pak vite pas mbarimit të gjimnazit. Disa nga këto martesa, pa dyshim, janë të suksesshme, por shanset janë kundër tyre. Edhe pse gjithkush mendon se ai do të jetë një përjashtim, statistikat e divorcit nuk gënjejnë. Ato tregojnë se martesat e hershme përfundojnë më shpesh në divorc. Ju të gjithë do të bënit mirë të prisnit deri nga mesi i të njëzetave, ose më shumë, pastaj të mendonit për martesë. Kjo nuk do të thotë, se ju nuk duhet të takoni dhe të bëni kujdes për një person, më shumë se për të tjerët. Dhe mos harroni: Miqësia është marrëdhënie, pavarësisht, nëse seksi është ose jo pjesë e saj.

Është e vërtetë, që gjenerata e juaj po i ndryshon disa nga traditat e takimeve që, tanimë, kanë dalë jashtë mode. Por ka akoma shumë tradita të tjera që vazhdojnë. Harrojini rregullat e ngurta morale, që shumë edukatorë dhe moralistë duan t’u imponojnë. Këshilla ime për ju është: Bëni kujdes dhe të jeni të ndershëm. Kurrë, mos i lejoni vetes të bëni presion mbi vlerat e një personi tjetër. Mos i bëni shokut ose shoqes kërkesa të panevojshme në emër të dashurisë.

Rregulli i tretë

Cilat do qofshin marrëdhëniet tuaja, prisni të bëheni 18 vjeç, pastaj provoni interkursën.

Me këtë nuk dua të them se ju nuk jeni seksualë pa u bërë 18 vjeç. Por duhet të dini se marrëdhëniet seksuale kanë disa stacione. Këto vendqëndrime janë: Puthjet, përkëdheljet, masturbacioni, extracoursa. Të gjitha këto japin shumë kënaqësi dhe kanë më pak rreziqe nga interkursa. Unë njohë shumë nga ju që, tashmë, bëjnë, ose përgatiten të bëjnë interkursë. Në blogun tim www.seksologu.com, shumë adoleshente dhe adoleshentë bëjnë pyetje dhe marrin përgjigje për jetën e tyre seksuale. Ata thonë se bëjnë interkursë, pa ditur si ta bëjnë. Ka prej tyre që e fillojnë në moshë shumë të re. Shumica e adoleshentëve që bëjnë interkursë, nuk praktikojnë seksin më të sigurtë. Unë dëshiroj, që ju të lexoni deri në fund, këto që shkruaj për ju. Këto shkrime në DITA i bëj enkas për ju. Prej tyre, do të mësoni më shumë dhe do të bëheni më të mençur, lidhur me mbrojtjen prej sëmundjeve infektive seksuale dhe për kontrollin e lindjes. Ju do të gjeni në këto shkrime çdo gjë që do t’ua bëjë më të lehta eksperiencat erotike dhe më të sigurta e të shëndetshme marrëdhëniet tuaja.

Në vartësi të moshës tuaj dhe të nivelit të seks-edukimit që keni marrë, ju do të bënit mirë, të prisnit për të filluar interkursën deri sa të jeni gati emocionalisht dhe të jeni plotësisht të informuar për rreziqet e seksit. Kjo, zakonisht, nuk ndodh pa arritur vitet e fundit të adoleshencës, ose me fillimin e viteve të njëzeta. Për disa nga ju edhe mosha 21 vjeçare është shumë e re për të filluar interkursën.

Njerëzit ndryshojnë, për arsye të bazës së tyre familjare dhe të nivelit të dijeve dhe eksperiencës që kanë. Unë e kuptoj, që shumë nga ju ndjejnë se janë gati për interkursë që në moshën16-17 vjeç, madje edhe më herët. Por, më besoni, për shumicën nga ju, kjo nuk është e vërtetë. Ju nuk jeni akoma gati për përgjegjësitë dhe pasojat që mund të ketë interkursa, përfshi edhe pasojat e saj në gjendjen tuaj emocionale. Kjo do të thotë se ju nuk do të jeni gati për seks vaginal para se të bëheni , më së paku, 18 ose 19 vjeç.

Ju të gjithë jeni seksualë!. Unë e them këtë me zë të lartë dhe shpresoj që ju do të më kuptoni drejt. Ju duhet të kuptoni dhe ta mbani mend mirë, se nuk janë , vetëm, interkursa dhe seksi oral, aktet seksuale që japin kënaqësi.

Shumë nga prindërit dhe mësuesit tuaj bëjnë gabim, kur e barazojnë seksin me interkursën. Seksi përfshin edhe akte të tjera kënaqësie, siç janë: Puthjet e thella ose franceze, masturbacioni, extrakursa (fërkimet erotike pa penetrim, zakonisht, mbi teshat), stimulimi me duar i gjinjve, i gjenitaleve. Të gjitha këto janë akte seksuale dhe mund t’u çojnë, lumturisht, deri në orgasma të shëndetshme, që do t’u çlirojnë nga stresi.

Ju do të jeni në gjendje të evitoni shumicën e problemeve seksuale, vetëm, duke zbatuar në praktikë dijet e shëndosha seksuale. Përfytyrojeni jetën tuaj seksuale si një tren, që përshkon një rrugë të gjatë me shumë stacione. Seksi duhet të jetë një magji inspiruese, edhe kur putheni dhe përkëdheleni si dashnorë për orë të tëra, edhe kur eksperimentoni sjellje të tjera seksuale më intensive. Të kërceni në një marrëdhënie seksuale të thellë, shumë larg dhe shumë shpejt, duke i kapërcyer stacionet seksuale, është gabim.

Edhe kur bëni seks pa patur lidhje emocionale me partnerin(hook- up), edhe kur dilni për takime dashurie, edhe kur keni djem e vajza vetëm për seks (friends ëith benefits), ju duhet t’i rezistoni tundimit për të shkuar tej nivelit të gatishmërisë tuaj emocionale, tej dijeve tuaja seksuale dhe tej intimitetit tuaj seksual. Ju duhet të dini, gjithashtu, se vajzat që fillojnë të bëjnë herët, para moshës 18 vjeç, më vonë sëmuren më shpesh me kancerin e qafës së mitrës.