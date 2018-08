3 yje shqiptare në konkurrim në MTV’s Video Music Awards

MTV’s Video Music Awards do të rikthehet sonte në Radio City Music Hall, në New York.

Në eventin më të madh muzikor, yjet e muzikës do të jenë në garë për rrëmbimin e çmimeve.

Midis tyre, këtë vit do të jenë edhe tre këngëtare me origjinë shqiptare; Rita Ora, Bebe Rexha dhe Dua Lipa.

Dua Lipa është nominuar në 3 kategori. Kënga e saj “New Rules” është nominuar për këngën e vitit, “IDGAF” për koreografinë më të mirë dhe “One Kiss” për kërcimin më të mirë.

Rita Ora është nominuar në 2 kategori. Ajo do të konkurrojë me Dua Lipën në kategorinë e kërcimit më të mirë me këngën e saj “Lonely Together”. Ora është nominuar edhe në kategorinë me efektet më të mira vizuale, përsëri me këngën “Lonely Together”, që e ka realizuar në bashkëpunim me Aviciin.

Ndërsa Bebe Rexha është nominuar vetëm në një kategori, atë të bashkëpunimit më të mirë me këngën “Meant to Be”, me Florida Georgia Line.

Ceremonia e ndarjes se çmimeve do të fillojë në orën 21:00, me pjesëmarrjen e këngëtareve si Cardi B, Ariana Grande dhe Jennifer Lopez.

s.a/dita