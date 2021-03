30 vite nga rivendosja e marrëdhënieve me SHBA, ish-ambasadori amerikan mesazh në gjuhën shqipe

Në 30-vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve Shqipëri-SHBA, ambasada amerikane në vendin tonë ka përcjellë një mesazh për qytetarët shqiptarë duke përshëndetur marrëdhëniet dy-palëshe,. Në faqen e saj zyrtare ambasada kujton hapjen e ambasadës së parë në Shqipëri duke përcjellë edhe një mesazh të ambasadorit William EdWin Ryerson

“Sot ne festojmë një datë shumë të rëndësishme! 30 vjet më parë, më 15 mars 1991, Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria rivendosën marrëdhëniet e tyre diplomatike. Për të festuar këtë datë të rëndësishme për vendet tona, ne i kërkuam ish-Ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara që t’i dërgojnë një mesazh popullit shqiptar. Ata pranuan me kënaqësi, duke thënë se sa shumë u mungon ky vend. Përgjatë kësaj jave, ne do të postojmë mesazhet e këtyre Ambasadorëve dhe do të festojmë së bashku këtë datë të rëndësishme. Ambasada Amerikane në Tiranë u hap në 1 Tetor 1991 dhe Ambasadori i parë i ShBA në Shqipëri ishte William Edwin Ryerson, i cili i paraqiti letrat kredenciale qeverisë së Shqipërisë në 21 Dhjetor 1991. Dëgjoni mesazhin e tij”, thuhet në njoftimin e ambasadës.

Në mesazhin e tij, Ryerson tregon rrugën e vështirë për të rivendosur rrugën diplomatike mes dy palëve si dhe vizitën e sekretarit amerikan Baker, i cili mblodhi në sheshin “Skëndërbej një numër të madh qytetarësh. Ai thotë se atë ditë një mesazh i Baker për bashkëpunim mes dy vendeve përloti një polic të gjatë dhe të vrazhdë. Ryerson ka edhe një mesazh në gjuhën shqipe duke i uruar Shqipërisë suksese në rrugën e vështirë drejt demokracisë.

“Teksa festojmë 30-vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike është mirë të kujtojmë veprimet e ndërmarra nga zyrtarë në të dyja vendet tona, të cilët e bënë të mundur atë. Ndërsa Shqipëria nisi të dilte nga makthi i saj kriminal i vetëimponuar Stalinist, njerëz të guximshëm atje lëvizën për të bërë atë rilidhje të mundur.

Po ashtu në SHBA zyrtarë të mençur në DASH dhe vende të tjera të administratës sonë, vendosën të lënë menjëanë dekada të tëra fyerjesh të drejtuara ndaj nesh dhe gjithashtu të shpfrytëzonin hapësirën. Shërbimi shqiptar i Zërit të Amerikës luajti një rol kritik qoftë në përcjelljen e informacionit të saktë në Shqipëri, ashtu edhe në monitorimin e zhvillimeve atje dhe ndarjen e atij informacion me Uashingtonin. Ekipi I parë I përfaqësuesve të SHBA mbërriti në Tiranë përpara zgjedhjeve të para pluraliste, në mars 1991.

Unë mbërrita në fund të prillit, me qëllimin për të ndenjur një apo dy muaj, derisa stafi I përhershëm I ambasadës të zgjidhej dhe të caktohej. Ditën e nesërme shkova për një takim kortezie në Ministrinë e Jashtme. Kur atje më thanë se nuk do të lejohesha të ndiqja seancat e Parlamentit. Mëngjesin e nesërm mora një telefonatë e cila më njoftonte se mund të merrja pjesë edhe se mund merrja edhe përkthyesin. Arrita në përfundimin se aty ku mund të kishte ndopak rezistencë, do ia vlente të shtyja për të kapërcyer.

Një nga momentet më domethënëse ndodhi gjatë vizitës Baker. Teksa sekretari fliste, unë po qëndroja siç duhej. Pranë makinave të autokolonës, pas një polici të vrazhdë, ndërsa Baker tha “Ne jemi ne ju dhe ju jeni me ne”, pashë një lot rrëshkiste në faqen e atij polici. Rreth 10% e popullatës ishte atë ditë në sheshin “Skëndërbej”. Ata treguan më në fund se mund të mblidheshin për diçka tek e cila besonin në vend që të dilnin të urdhëruar nga autoritetet vendase.

I kam ndjekur zhvillimet në Shqipëri prej daljes sime në pension dhe, nga sa shoh, vazhdoj të jem i bindur se Shqipëria është në rrugën e duhur. Pengesat, përfshirë edhe fatkeqësitë natyrore është e pashmangshme. Por me bashkëpunim ato mund të kalohen “Uroj suksese në rrugën e vështirë drejt demokracisë. Mirë u dëgjofshim” (Shqip), përfundon mesazhi i tij.

