30 vite janë ca si shumë

Fillim vitet 90 shënuan ndër të tjera fillimin e tranzicionit, të cilit, siç duket, nuk po i shihet fundi që si referim le të marrim datën e hyrjes në BE.

Koha vazhdoi të merrte rrjedhën e saj dhe në fillim të viteve 2000 pak kush nga ne ka përdorur fjalët, ‘kemi 10 vite tranzicion’ e nuk po dalim dot prej këtij fenomeni. Ishim të vetëdijshëm se ishte pak herët për t’u europianizuar dhe se gjendja në tranzicion në ato vite, ishte pak a shumë e justifikuar.

Ishte shpejt për të konkluduar se ia hodhëm, kishim dalë nga një diktaturë e fortë, 97 bëri mbrapa kthehu. Ndërkohë, Ballkani nuk e kishte marrë veten nga luftërat, Kosova kishte lënë gjurmët e saj dhe vendet e Lindjes akoma nuk ishin pjesë e BE.

Ditët, muajt, vitet kalonin. Jemi prej 20 vitesh në tranzicion e s’po dalim prej saj, kjo gjë u bë refren i shqiptarëve pas viteve 2010, si një pyetje që kërkonte përgjigje këmbëngulazi.

Në Lindje ishin pjekur kushtet, vendet ish komuniste përfshirë dhe disa shtete të Ballkanit u antarësuan në BE. Por Shqipëria në vend numëro, pavarësisht se në rajon kishim mundësinë të ishim të favorizuar për antarësim, për vetë situatën jokonfliktuale në sferën gjeopolitike të Ballkanit. Këtu flasim për politikën paqësore në raport me shtetet fqinje. Pasuritë natyrore nuk na mungonin, resurset njerëzore ishin të moshës së re. Por përsëri pyetej me të drejtë, se pse tranzicioni zgjati 2 dekada dhe duke mos e marrë kurrë një përgjigje se kur dilej, si dilej prej saj.

Tashmë po i afrohemi vitit 2020 dhe shifra ’20 vite’ po ia lën vendin asaj ’30 vite’. Po tani, 30 vite tranzicion…e kishin besuar studentët që edhe pas 30 viteve do ishim përsëri të fundit në rajon, nuk po marrin BE si standart se jemi shumë larg. Të ardhurat për frymë i kemi më të ultat në rajon. Mirëqenia është mizerabël, informaliteti në kulm.

Duket sikur kurba po shkon në tatëpjetë, pavarësisht se jemi në një kohë paqeje. Pas këtyre viteve nuk kemi një palë zgjedhje për të qenë e korrupsioni është në shifra alarmante. Droga në lulëzim e të fortët e narkotikëve janë më të përshtatshmit për pushtet. Përsëri nuk na jep kush përgjigje se kur do të përfundojë ky tranzicion.

Mjaft do të thotë mjaft. Të paktën le të dalin para qytetarëve të thonë se nuk ia dolëm, pa ia vënë fajin tjetrit. Koha është kokëfortë dhe shifrat janë fakte. Po afrohemi afër 30 viteve pritje dhe po diskutojmë hapat e parë të anëtarësimit në BE. 30 vite pezull, që jetojmë, hamë buk, shumohemi por përsëri të fundit kurdoherë.

Mundohemi të analizojmë gjithsecili ku po çalojmë! Mos ndoshta korrupsioni ka berë të sajën, kanë vjedhur aq shumë pushtetarët shqiptarë!? Këtë (nuk)mund ta themi me siguri, le të bëjmë naivin, përderisa nuk ka vendime gjykatash që kanë dënuar pushtetarë të lartë këto 30 vite. Atëherë e dyta mundësi është se politikanët tanë, ligjvënësit, e ata që kanë pasur në dorë pushtete kanë qenë të paaftë deri tani.

Kjo nofkë ‘të paaftë’ do t’u pëlqente, nëse do zgjidhnin midis kësaj dhe prangave në duar. Por që në të dy rastet është për të mos qëndruar asnjë sekondë në ato poste. Ata s’po ia arrijmë t’i largojmë. Si duket po largohemi vetë nga ky vend, se është bërë për të ikur një orë e më parë.

Me këtë tendencë politikbërje shifra do kalojë nga 30-ta te 40-ta, por ishalla e të shpresojmë se nuk do ta kemi fatin të themi se jemi prej gjysëm shekulli në tranzicion andej nga viti 2040.

