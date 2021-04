“30 vitet e një vorbulle pa drejtim na kanë bërë të dëshpëruar dhe pesimistë. Por përballë kemi një tufë banditësh pa nder, pa moral, pa dinjitet”

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

Jeta na ka mësuar se njeriu vendos kapuçin në kokë në dy raste: kur është ftohtë, shi apo erë dhe kur do t’iu fshihet të tjerëve të mos e njohin. Këta “të tjerë” mund të jetë shteti i përfaqsuar nga policia, mund të jetë “gjakësi”, pra ai të cilit i ke një borxh ose kamerat e lokaleve apo të kryqëzimeve të rrugëve.

Para disa javësh, media tregoi pamjet e tre shqiptarëve me kapuç në kokë, të cilët ishin nisur të grabisnin disa banesa në Itali, mirëpo policia i identifikoi gjithsesi nëpërmjet pamjeve të kamerave rretheqark.

Kur pashë në media fotografitë dhe videon e një burri me kapuç në kokë, nën hijen e pishave në Gjirin e Lalëzit, ndërsa ishte një ditë e ngrohtë, me diell dhe pa erë, u çudita.

Burri me kapuç ishte ulur pranë një tryeze në shoqërinë e një tjetri, por ky i fundit nuk mbante kapuç dhe ishte veshur hollë, si për plazh. Mediat raportuan se “njeriu me kapuç” ishte Presidenti i vendit, z. Ilir Meta dhe se kapuçin e kishte vendosur ndërsa priste të takohej me “çuna problematikë”.

Fillimisht nuk i besova pretendimit të mësipërm. Z. Meta ka qenë sportist në rininë e tij dhe ende nuk mund të konsiderohet plak, kështu që kapuçi nuk i shërbente për t’u mbrojtur nga i ftohti që nuk nuk ekzistonte.

Nga ana tjetër, mosbesimin ma shtonte fakti se e dija që Kushtetuta e RSH kërkon që Presidenti të jetë i të gjithëve dhe “simbol i unitetit kombëtar “, rrjedhimisht nuk kishte arsye të fshihej, aq më pak që ai propagandon se, jo vetëm s’i ka borxh askujt, por edhe është “Presidenti i popullit të dy marsit, mbrojtësi i Kushtetutës, i votës së lirë, i dinjitetit të shqiptarëve, i sovranitetit kombëtar…” dhe i të gjitha gjërave të tjera që ne s’e kemi parë kurrë të jetë.

Pasi i pashë fotografitë dhe videon me përsëritje, dukej qartë që “njeriu me kapuç” ishte dora vetë Presidenti i vendit. Po të marrim parasysh postin që mban si dhe kërkesat kushtetuese për atë post, z. Meta s’do të kishte kurrfarë arsyeje të vendoste kapuçin, thënë ndryshe maskë në kokë, mirëpo kur sjellim ndërmend kush është qytetari, politikani dhe Presidenti Ilir Meta dhe sjelljet e tij të kahershme e, veçanërisht, prej një viti e këtej, ne kemi arsye të mjaftueshme ta mirëkuptojmë përpjekjen e tij për vetëmaskim.

Ilir Meta nuk ka qenë asnjë ditë Presidenti i gjithë shqiptarëve dhe asnjë minut “simboli i unitetit kombëtar” por, përkundrazi, fatkeqësisht, qysh ditën që u votua në Parlament, ende pa e marrë detyrën, ai ka shprehur hapur, pa droje, pa skrupuj, tiparet e politikanit sharlatan shqiptar dhe, madje, ato të ligjshkelësit të papenduar. Në vend që të ishte simboli i mirëkuptimit, paqëtimit, unitetit dhe civilizimit, ai ka bërë përpjekje të parreshtura për të shërbyer si nxitës i ndasive, urrejtjes, hakmarrjes, konfliktit dhe tribalizmit mesjetar.

Për hir të interesave të ngushta vetjake e familjare dhe të partiçkës, pronar i të cilës është, ai ka sakrifikuar pa mëshirë interesat popullore e kombëtare, paqen sociale dhe zhvillimin demokratik. Përveç mungesave të mëdha në formim e karakter, duket qartë që “njeriu me kapuç” duhet të ketë edhe halle të mëdha që e shtyjnë në qëndrime kaq të ulëta moralisht dhe, padiskutim, të dënueshme ligjërisht.

Në fushatën elektorale të vitit 2017, i sapozgjedhur President, ai bënte fushatë elektorale për partinë e vet dhe arrinte deri aty sa të bënte thirrje “për rrëmbim armësh”. Pa iu hyrë marrëzive të tjera antiligjore, mjafton të shohim qëndrimet e tij gjatë 3-4 javëve të fundit dhe, veçanërisht, ndaj dy ngjarjeve më të fundit kriminale të ndodhura në Kavajë dhe Elbasan, për të pasur të qartë se çfarë njeriu i vogël dhe i padenjë ndodhet sot në postin më të lartë shtetëror.

Me sa duket, kompanitë e huaja instruktuese të fushatave zgjedhore, pasi kanë studiuar situatën e vendit, kanë rekomanduar që gjarpëri helmues të “fshehë” përkohësisht trupin dhe të shfaqet me dy koka: Lulzim Basha dhe Ilir Meta. Të parin e kanë udhëzuar të mbaj qëndrim disi më të moderuar, të buzëqeshë pa pushim, vend e pavend, arsye e paarsye dhe, sidomos, të premtojë gjithçka, pa hesap dhe pa përgjegjësi, anipse s’ka qeveri që i plotëson.

Mundohu me u dukë gjithmonë çka s’je, ma e mirë se dukja s’asht gja mbi dhe- ironizonte dikur At Gjergj Fishta njerëzit e këtij kallëpi. E rëndësishme është të tërheqë votues pasi asgjë më shumë se gënjeshtrat nuk i joshin dhe lumturojnë njerëzit, edhe pse kjo lumturi zgjat pak dhe kthehet në zhgënjim e revoltë. Mjafton arritja e qëllimit. Mjetin e justifikon qëllimi.

I dyti, Ilir Meta ka marrë përsipër rolin e fajkoit, të “trimit” dhe kërcënon poshtë e përpjetë Shqipërisë, me një fjalor rrugësh, shumicën qeverisëse, e cila duket se do të jetë qeverisëse edhe pas 25 prillit.

Mirëpo, të dy kokat e gjarpërit Sali, sado që përpiqen të luajnë role të ndryshëm, shfaqen shpesh njëlloj si trupi, me helmin, spërdredhjet, “fishkëllimat” dhe egërsinë e tij. Ngjarja e Kavajës ku u plagos një sekretar lokal partie ishte një veprim i dënueshëm moralisht dhe ligjërisht. Njeriu me kapuç vrapoi nga Elbasani, ku “kishte shtruar iftar”, dhe shkoi tek zyrat e PD-së në Kavajë” për të bërë ekspertimet balistike “dhe pastaj drejt e tek spitali ku ishte shtruar i plagosuri” për të bërë ekspertimet mjeko-ligjore”.

I nxirë në fytyrë, ose siç thotë populli “i çartur, i prishur”, iu hakërrye Kryeministrit të vendit duke e urdhëruar që ky të jetë gjaku i fundit që derdhet… mos guxo sepse po u ngrit populli me Presidentin… Hë, hëëë! Çfarë do të të gjejë ty, dhe të tjera shprehje prej laci të periferisë.

Pasi njëra kokë e gjarpërit përcaktoi fajësinë dhe fajtorët, shkaqet dhe motivet, dhe, sigurisht, ndëshkimet, koka tjetër, L. Basha vrapoi në Kavajë dhe deklaroi se “Ky është një atentat politik dhe, ne dhe media, e dimë fare mirë se janë njerëzit e Edi Ramës… Ka pasur një atentat ndaj mbështetësit tonë nga tre kriminelë të PS-së… Le t’i japim përgjigjen këtij akti burracak dhe atentati ndaj demokracisë”.

Gjarpëri, megjithëse nuk e nxori trupin nga nënguri, u shfaq i plotë, me të dy kokat që ndryshojnë vetëm nga ana e jashtme. Duke e ditur se si vrasës nuk mund të fitojnë, iu nevojitej vetëviktimizimi. Viktimizimi i vetes dhe kriminalizimi i kundërshtarit politik ka qenë një nga tiparet dalluese të pandryshuara të berishizmit prej tridhjetë vitesh.

Ndërsa është vetëviktimizuar me fjalë, berishizmi është kriminalizuar me vepra. Ish-deputeti i PD-së dhe BK z. Alfred Cako tregonte në një media shumë kohë më parë se, në vitet 2000, kur ishin në opozitë, vajtën në Shkoder për një takim të të gjitha partive të djathta. Fatmir Mediu shkoi me vonesë dhe, kur u pyet rreth vonesës, tregoi se i kishte ikur timoni nga dora dhe makina kishte rënë në kanal. Ky ishte shkaku i vonesës, megjithëse nuk kishte pësuar dëmtime. Menjëherë, siç tregon Cako, Berisha i drejtohet Mediut duke i thënë: “Ti nuk je rrëzue me makinë por të ka ba atentat Sigurimi i Shtetit. Ky duhet të jetë versioni ynë i ngjarjes…”.

Ata që ishin ende adoleshentë në vjeshtën e vitit 1991 nuk e kanë harruar deklaratën e Sali Berishës kur në Fushë Krujë u përplas makina e tropojanëve Elez Biberaj dhe Qemal Sakajeva nga makina e një djaloshi. Nuk është aksident, është atentat i Sigurimit të Shtetit kundër demokracisë, deklaroi Saliu. Krimineli është njeriu i Sigurimit të Shtetit. Zotërinjtë Biberaj dhe Sakajeva vazhduan rrugën dhe arritën atje për ku ishin nisur, por djali fatkeq përfundoi në burg edhe pse përmes ulërimave për fatin e keq jepte prova se ishte i tëri i PD, bashkë me familjen e tij.

Çfarë ndodhi realisht në Kavajë pak ditë më parë? Incidentin banal, ordiner dhe të papranueshëm e kishte shkaktuar grindja për një vend parkimi. Si autori, ashtu edhe viktima, njerëz të PD-së, e konfirmuan qartë. Autori Ndriçim Tahiri u shpreh në një video nga arratia:

“Më kanë thanë se Lul Basha më ka cilësuar si socialist. Nuk më vjen mirë me m’i humbë gjithë ato sakrifica gjithë jetën time për PD-në. U ka dashtë me folë gjithë PD-ja e vjetër. Pyesni drejtuesit e PD-së, Halit Shamatën… kush jam unë. Gjithë demokratët e vjetër më njohin. Kur të kan pru tek lokali im, ka nejt 30 ditë hapë për çunat e PD-së, me shpenzimet e mija. Ajo që kam ba, Zoti më faltë, nuk ka lidhje me sulme politike, s’ka fare lidhje me punë politike”. Ndërkohë, i plagosuri Bledar Okshtuni pohoi se “Jonuzi më ka ofenduar. U konfliktuam fillimisht fizikisht e pastaj ai nxori armën. Sherri ka nisë për parkimin e makinës”.

Po çfarë thonë kokat e gjarpërit berishist? Ato i përgjigjen autorit të plagosjes: Joooo! Ti ke qenë i yni por tani na nevojitet të jesh socialist. Edhe në mos qofsh, të shpallim ne sepse ne jemi Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë (nënkupto, djalli me brirë). Ndërsa të plagosurit i skërmiten: Jazëk të qoftë more Jezit! Si the se jeni zënë për parkimin e makinës?! Jeni zënë për votimet e së djelës. Ata janë kriminelë dhe të kanë sulmue sepse ti je demokrat…

Atentatori “socialist” është në burg, si djaloshi “sigurims” i Fushë-Krujës.

Të kapur mat nga e vërteta, kokat berishiste filluan spërdredhjet. Por, larg qoftë t’i kërkojnë ndjesë popullit që “e duan” aq shumë dhe e gënjejnë parreshtur. Të paktën t’i kërkonin ndjesë për këtë sajesë, ashiqare gënjeshtër. T’i kërkonin ndjesë jo pse i vret ndërgjegjja për aktin e pamoralshëm dhe fyerjen ndaj popullit që e mashtruan, por sepse kështu njerëzit me dinjitet vetjak do t’i refuzojnë në 25 prill si mashtrues dhe manipulues të pandreqshëm.

Një tjetër figurë e vjetër dhe e diskredituar e politikës, një pijanec i pashërueshëm, intelekti i të cilit s’e kalon kufirin e batutave të kafeneve dhe morali politik i të cilit manifestohet në vajtje-ardhjet si lavjerrës nga ata dhe tek ata që i pati shpallur dikur antidemokratë, Dashamir Shehi na gajasi duke u shprehur në një TV rreth ngjarjes në Kavajë:

“Ramës i duhen njerëzit me pistoletë. Agresori ka shkuar tek zyra për të ba detyrën që ka marrë përsipër. Ky është njeriu i Ramës. Basha ka mbajtur qëndrim pozitiv… Një pjesë e shqiptarëve vdiqën se kemi në krye një aventurier. Janë vaksinuar vetëm 5 % e popullsisë. Rama është kryebandit i kësaj pune… Edhe në kuzhinë do të kemi frikë të flasim me gruan”.

Ja, këta janë njerëzit që i premtojnë popullit shqiptar ndryshimin: një tufë mashtruesish, batakçinjsh dhe njerëzish të inkriminuar disa herë në të shkuarën, të papenduar në të tashmen dhe të vendosur të bëjnë të njëjtat gjëra në të ardhmen. Po të kishte më shumë mend dhe moral gazetari i TV, do t’i thoshte Dashit pa buqe: Si ka mundësi të keni frikë nga kjo qeveri të flisni me gruan në kuzhinë kur ju po i thoni publikisht në TV kryeministrit “kryebandit”? A nuk ju duket se keni rënë aq poshtë intelektualisht dhe moralisht?!

Përveç personave të mësipërm, edhe një sërë klounësh të medias si dhe kandidatë për pushtetin e ardhshëm vrapuan të mashtrojnë popullin për ngjarjen e Kavajës duke u shprehur se “Ngjarja e Kavajës është fytyra e vërtetë se me kë i qeveris Edi Rama shqiptarët prej tetë vitesh…Shqiptarët në 25 prill votojnë ndëshkimin e pushtetit kriminal të Edi Ramës”.

Dhe, a e dini kush i thotë këto? Adhuruesit, përkrahësit, admiruesit dhe glorifikuesit e atij pushtetit që ka rrahur, burgosur e vrarë kundërshtarët politikë dhe ka shkaktuar konfliktet e armatosur të marsit 1997 dhe shtatorit 1998 etj. etj. Këta njerëz nuk kanë as nder, as moral, as dinjitet. Janë thjesht një bandë horrash që iu duhet treguar vendi ditën e diel. Dhe vendi i tyre është kthimi andej nga kanë ardhur, me gishtin në gojë.

Dhe tani të shohim pak ngjarjen tragjike të ndodhur në Elbasan. Bodigardi i Sekretarit të Përgjithshëm të PD-së, një njeriu pa kurrfarë personaliteti me emrin Gazmend Bardhi, së bashku me disa “ushtarë” të tjerë të partisë (PD) vrasin në mes të Elbasanit një figurë politike të PS-së, mjekun Pjerin Xhuvani. Autori i krimit e pranon krimin dhe dorëzohet në polici.

Na rezulton plotësisht e provuar dhe e pranuar nga vetë PD-ja se kjo parti na paska krijuar forca të armatosura paraushtarake të cilat na ndalokan në rrugë cilindo dhe i kërkokan t’i kontrollojnë makinën apo trupin. Pafytyrësia e PD-së arrin deri aty sa ta pranojë këtë akt antikushtetues si diçka normale sepse po e bëjnë “për të ruajtur votat”. Pra, këta kanë krijuar struktura paralele të gjurmimit, verifikimit, hetimit, gjykimit dhe ekzekutimit të kujtdo që duan ata.

A ju kujtohet “reparti special Azem Hajdari” i këmishëzinjve që pati filluar t’i vendoste PD-ja në mitingjet e saj kur iu vinte flakën institucioneve? Këta, dhe të tjerë si ata, janë zbatimi në praktikë i ulërimave, kërcënimeve dhe përbetimeve të “njeriut me kapuç” për prerje duarsh, varje në litar, ekzekutime, burgime, përmbysje etj. etj.

As kokat e gjarpërit, Meta dhe Basha, dhe as figurinat e pavlera por të dëmshme si Bardhi, Ziu, Verdhi, Boçi, Goçi apo Duma, Suma etj nuk e dënuan aktin e vrasjes së një njeriu, qytetari dhe politikani. Ata nuk mund ta bëjnë këtë sepse, në thelb janë banditë dhe vrasës. E kanë dëshmuar disa herë dhe, veçanërisht, në 21 janar 2011 kur, pasi vranë protestues të pafajshëm, i shpallën kokëpalarë dhe të vrarë nga shokët e tyre.

Këta janë mësuar të hedhin gurin e të fshehin dorën, të të vrasin dhe të krenohen për aktin e tyre kriminal, të të dhunojnë dhe të zgërdhihen, të të burgosin dhe të lëshojnë në shpinë gjithë lukuninë e horrave mediatikë e politikë.

Ndërsa për ngjarjen e Kavajës i bënë hetimet, gjykimet dhe dënimet brenda orës, për ngjarjen e Elbasanit, ose heshtën ose e përkrahën krimin. Ja çfarë tha kryetari i Shtetit, për të cilin të gjithë qytetarët duhej të ishin të barabartë: “Në rastin konkret nuk mund të flas. Të gjitha konfliktet këtu i krijon një person që është tmerruar nga vota e lirë. Kjo situatë vjen si rezultat i policisë dhe prokurorisë, që janë të njëanshëm, sepse njerëz të caktuar ecin të armatosur”.

Një pohim i tillë iu shkon për shtat vetëm banditëve politikë dhe ordinerë. Konfliktin nuk e krijoi as policia, as prokuroria dhe as “një person” i caktuar, me të cilin nënkupton Kryeministrin. Gjërat tashmë janë të qarta: konfliktin e kanë shkaktuar ata “personat e armatosur” që u pranua edhe nga PD se janë detashmentet e saj antikushtetues, ashtu si ato që krijoi në vitin 1997 kur organizoi konfliktin veri-jug. Po të ishte President i Shqipërisë dhe i shqiptarëve dhe jo një kaçak politik për pushtet vetjak e familjar, Ilir Meta do të duhej të dënonte aktin kriminal, të ngushëllonte familjarët e viktimës dhe t’i bënte thirrje PD-së të heqë dorë nga krijimi dhe përdorimi i formacioneve antikushtetuese.

Koka tjetër berishiste, gaztori pa personalitet Lulzim Basha pohoi se “Ne e refuzojmë dhunën por do ta mbrojmë demokracinë me çdo çmim”. Njeriu që ka vrarë katër njerëz të pafajshëm në 21 janar 2011 dhe që ka sulmuar godinat e Qeverisë dhe Parlamentit me zjarr dhe molotov disa herë, drejtuesi formal i një partie që pati marrë pushtetin me dhunë në 14 shtator 1998 dhe që mban vulën e sulmeve dhe djegieve të gjysmës së komisariateve të policisë së Shqipërisë, na shpall tani se “e refuzon dhunën”.

O zotëri! Ti, partia jote dhe ati yt shpirtëror dhe politik jeni “nona e dhunës, krimit dhe mashtrimit”!

Nga ana tjetër, edhe disa ambasada perëndimore në Tiranë, u bënë për të disatën herë qesharake dhe vetëzhvlerësuese. Duke iu bërë thirrje “të gjitha palëve” për vetëpërmbajtje dhe dënim të dhunës, jo për të parën herë, këto ambasada po i vënë në një plan si viktimën ashtu edhe vrasësin, të dëmtuarin dhe autorin, ata që e pësojnë nga dhuna dhe ushtruesit e dhunës, objektin e dhunës dhe nxitësit e saj.

Nëse nuk kanë gjë për të thënë, më mirë të heshtin. Ne kemi këtu njerëz, banditë politikë që s’kanë lënë krim pa kryer, që na kanë dhunuar e vrarë dhe që nxisin dhunën dhe krimin çdo ditë dhe emrat e tyre nuk përmenden asnjëherë nga këto ambasada.

Njerëzit me kapuç dhe njerëzit e inkriminuar, edhe kur qeshin e zgërdhihen, nuk janë njerëzit që iu duhen Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nëse dikur, menjëherë pasi na vranë, na i patët shpallur “burra shteti” dhe “yje në ngjitje”, ose pohojeni se iu përmbaheni atyre vlerësimeve ose “Jepini Çezarit çfarë i takon Çezarit ….”.

Kemi tridhjetë vjet që endemi në një vorbull pa drejtim dhe që i ka bërë shqiptarët pesimistë dhe të dëshpëruar, kryesisht për fajin tonë, por, jo pak edhe për fajin tuaj. Atëherë, zotërinj diplomatë, ose flisni qartë dhe haptas, në mënyrë nominale, ose heshtni dhe ruani statusin tuaj diplomatik!

Përrallat me peshore në dorë, ku në njërën anë qëndron viktima dhe në tjetrën autori, me pesha të njëjta, nuk janë të dobishme për popullin shqiptar dhe as të denja për shtetet që ju përfaqsoni. Enough is enough!