Gjyqi për drejtuesit e UÇK në Hagë, prokurorja përplaset me avokatët për afatet

Ben Emmerson, avokati mbrojtës së Kadri Veselit kundërshtoi Prokurorinë e ZPS-së, që gjykimi të fillojë pas tre muajsh pasi të kenë të gatshme dosjen paragjyqësore.

Në seancë në Gjykatën Speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, ai tha se hetimi do të kërkojë një kohë më gjatë, ndërsa shtoi se sugjerimet e mbrojtjes duhet të merren parasysh.

“Vërtet po thotë zoti Tiger se ky gjyq mund të bëhet kështu. Kjo është e pakonceptueshme. Këto fjalë të prokurorisë janë zhgënjyese. Hetimi do të kërkojë kohën e vet. Do të duhet të paktën 18 muaj , ky është realiteti. Kjo do të jetë temë diskutimi shpresoj që parashtrimet tona të mos kalojnë në vesh të shurdhër.

Mbrojtja do të duhet të kryejë një hetim sa i takon akuza. Them se në krahasim me çështjet e tjera kjo është e pazakontë. Janë ngritur dyshime kundër të akuzuarve. Bëhet fjalë për një numër shumë të madh të incidenteve të veçanta”, u shpreh avokati i Kadri Veselit.

Gjatë fjalës së tij Ben Emmerson, avokati i Kadri Veselit tha se është identifikuar një hetues më përvojë që është edhe pjesë i ekipit të mbrojtjes.

“Ne propozojmë një ekspert ndërkombëtar për këtë mbikëqyrje, pasi është i domosdoshëm që të analizohen informacionet. Nëse Prokuroria mendon që ta fillojmë këtë gjyq, mendoj se e kanë gabim po ashtu edhe ekipet e tjera të mbrojtjes nuk duan të bëjnë gjykime farse. Ne dëshirojmë që Prokuroria të paraqesë një tërësi materialesh për të kuptuar se çfarë hetimi ndjekin ata”, tha ai.

o.j/dita