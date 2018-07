“40 goditje tërmeti, teatri që nuk u rrëzua dhe qeveria që abortoi hajdutllëkun”

“40 goditje tërmeti, teatri që nuk u rrëzua dhe qeveria që abortoi këlyshin e hajdutllëkut”, kështu është shprehur kryetari i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Vasili është shprehur në nota ironie se qeveria duhet ta shpallë tërmetin “non grata”, pasi edhe u demonstrua se teatri është në kushte që nuk mund të shembet kollaj, sikurse pretendon qeveria.

Ai nuk ngurron të bëjë ironi, duke thënë se edhe Ministrinë e Bujqësisë duhet ta shembin pas dëmtimeve që pësoi nga tërmeti, që qeverisë të mos i shpëtojë asnjë mundësi për të marrë para.

Postimi i Vasilit

40 goditje tërmeti, teatri që nuk u rrëzua dhe qeveria që abortoi këlyshin e hajdutllëkut.

Tërmeti shumë i fortë, rreth 6 ballë, dhe rreth 40 lëkundje të tokës nuk ia dolën të shembin Teatrin Kombëtar.

Tërmeti dëmtoi për fat të keq Ministrinë e Bujqësisë,e plasariti thellë në mes fasadën e saj.

‘Kasandrat’ e qeverisë me në krye kryeministrin, e ca e ca të tjerë abortuan për faqe të zezë sepse teatri nuk u shemb,nuk u rrëzua, nuk ra.

Po pa gjë nuk dolën. Meqë godina e Ministrisë së Bujqësisë nuk u mbajt si duhet, le ta shembin atë e le të bëjnë një kullë 100 katëshe që të mos humbasin asnjë lekë, dhe le ta lënë rehat edhe teatrin, edhe artin, edhe artistët, edhe qytetarët, edhe qytetin.

Edhe katet e kullave që do humbin te teatri, do t’i fitojnë prapë. Edhe do pushojnë, se na çanë dërrasat për të na mbushur mendjen që sipas këtyre “teatri vërtetë nuk ra, por ai ra.”

Nuk ra ore, nuk ra teatri! Është atje, ku qëndron prej 70 e kusur vjetësh.

Edhe Perëndia është kundër hajdutëve ndaj e çoi tërmetin, për t’i turpëruar këta të paturpët e qeverisë e të Bashkisë.

Teatri që sipas këtyre dhe ca e ca të tjerëve do binte nga çasti në çast, mbajti 40 goditje tërmeti, plot 40 goditje.

Kryeministri me gjithë Bashki të shpallin tërmetin non grata, le të mbyllin edhe kisha e xhamia sepse me këtë tërmet kanë mallkuar e nxjerrë bojën vandalëve të qeverisë e të bashkisë, që vunë dorë mbi qytetin, mbi artin e tij, mbi historinë e tij, mbi vlerat e tij.

