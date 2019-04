40 shërbimet e Kartës së Studentit

Bashkia e Tiranës është e para në rang vendi që ka gati Kartën e Studentit.

Nga Ministria e Arsimit ku prezantoi modelin e Kartës së Studentit, çka përmbush një tjetër zotim të Paktit me Universitetin, kryebashkiaku Veliaj listoi edhe shërbimet që studentët përfitojnë falas ose me çmime tepër të reduktuara.

Ai bëri të ditur se Bashkia e Tiranës do fillojë punën fakultet më fakultet, në të njëjtën mënyrë siç është dhënë karta e identitetit dhe pasaporta në zyrat e “Aleat”.

“Do ketë minikioska të vogla në çdo fakultet dhe do themi, nga kjo datë në këtë datë do jemi tek Filologjiku, nga kjo deri në këtë datë tek Socialja, Artet dhe kështu me radhë tek Juridiku.

Pra për t’i dhënë një diapazon kohor disaditor edhe në varësi të numri të studentëve që janënë secilin fakultet. Brenda muajit maj ne bëjmë pajisjen me kartë universiteti, kartë studentore të të gjithë Universitetit të Arteve, Universitetit të Tiranës, Fakulteti Ekonomik ka 3660 studentë, i Shkencave Sociale, 1920, i Drejtësisë 2021 studentë, i Gjuhëve të Huaja 3799, Histori – Filologji 1800, Shkencat e Natyrës, 4700 studentë në total, pra numri i ditëve ku do jemiprezent do jetë në proporcion me madhësinë e fakulteteve. Më pas në finale, nëse dikush ishte sëmurë, do kemi një zyrë qendrore pranë Bashkisë së Tiranës për të gjithë ata që duan, u humbet karta apo gjëra të kësaj natyre”, deklaroi Veliaj.

TRANSPORTI PUBLIK

Tarifa për transportin qytetas – Aboneja e studentit ka vlerën 600 lekë për një muaj

Tarifa për transportin rrethqytetas –Studentët nëpërmjet kartës së studentit do të përfitojnë abonenë e studentit sipas ligjit përkatës.

MUZETË

MuzeuHistorikKombëtar

Çmimi standard – 200 L.

Për Studentët – 60 L.

Adresa:Sheshi “Skënderbej”, Tiranë, Shqipëri

Shtëpia me Gjethe

Çmimi standard – 700 L.

Për Studentët – 210 L.

Adresa: Rruga Ibrahim Rrugova, Tirana, Albania

Bunk’Art 1

Çmimi standard – 500 L.

Për Studentët – 300 L.

Adresa: Rruga Fadil Deliu Tirana, Albania

Bunk’Art 2

Çmimi standard – 500 L.

Për Studentët – 300 L.

Adresa: Rruga Abdi Toptani, Tirana, Albania

Kulla e Sahatit dhe muzeu përkrah tij

Çmimi standard – 200L.

Për studentet – falas

Adresa: Rruga “28 Nëntori”, Tirana, Albania

Muzeu Arkeologjik

Çmimi standard – 300L.

Për Studentët – 100L

Adresa:Sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Shqipëri

Muzeu i Shkencave të Natyrës

Çmimi i biletës 50 L për të gjithë.

Adresa: Rruga Todi Shkurti , Tirana, Albania

Muzeu i Forcave të Armatosura

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Rruga e Dibrës,Tirana, Albania

Muzeu i Bankës së Shqipërisë

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Duhet rezervuar paraprakisht online në ëeb-in e Bankës

për të vizituar muzeun.

Adresa:Sheshi “Skënderbej”, Tiranë, Shqipëri

Muzeu Mezuraj

Çmimi standard – 200L.

Për Studentët – 100L

Adresa: Rruga Kavaja , Qendra bisnezit “Sun” , Tirana, Albania

Qendra Botërore Bektashiane

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Rruga “Dhimitër Kamarda” nr. 10 Tiranë, Shqipëri

GALERITË

Galeria Kombëtare e Arteve

Çmimi standard – 200 L.

Studentët – 100 L.

Adresa: Dëshmorët e 4 Shkurtit, Tirana, Albania

Galeria Fab

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Universiti I Arteve , bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania.

Galeria Zeta

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Rruga Abdyl Frasheri , Hekla Center, Nd.8, H.7, P. 31, Ap.4, Tirana, Albania

Galeria Kalo

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Rruga Ibrahim Rugova , No. 1 Tirana, Albania

Gallery 70 Contemporary Art

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: RrugaAbdi Toptani , Tirana Albania

Bazament Art Space

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: RrugaPjeter Bogdani 37 Tirana, Albania

Cod

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Bulevardi“Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania

Art GaleriE.Rira

Hyrja pa biletëpër të gjithë.

Adresa: Medar Shtylla Street, Tirana, Albania

Vivart Gallery

Hyrja pa biletë për të gjithë.

Adresa: Rruga Sami Frashëri (përballë drejtorisë së Policisë), Tiranë, Shqipëri

Tulla Culture Center

Adresa: Rruga Hiqmet Delvina, Ndërtesa 4, Hyrja 2. Komuna e Parisit, Tiranë.

Tirana Art Lab

Hyrja e lirë

Adresa: Rruga Ymer Kurti, Tiranë

IICAS – International Interactive Contemporary Art Space

Adresa: Perlat Rexhepi Street

Qendra kulturore kombëtare për fëmijë

Teatri i kukullave

Çmimi standard për sallën me qera – 15.000L/ora

Çmimi për studentët – 5000L/ora

Adresa: Rruga“Çamëria” Tirana, Albania

TEATRO DHE KINEMA

Teatri Kombëtar / ArTurbina

Fundjava çmimi i biletës për të gjithë- 300 L.

Të mërkurë të enjte çmimi për të gjithë 150 L.

Adresa: Rruga Sermedin Said Toptani

Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”

Çmimi standard– 500 L.

Studentët – 200 L.

Adresa: Rruga Sermedin Said Toptani

Teatri Metropol

Çmimi standard – 500 L.

Studentët – 300 L.

Adresa: “Ded Gjo Luli” street, Tirana, Albania

Kinema Millenium

Çmimi standard– 500 L.

Për Studentët – 20% ulje për ata që kanë kartën e studentit.

Adresa: Shëtitorja “ Murat Toptani”, Tiranë, Shqipëri

Kinema Imperal

Çmimi standard– 500 L.

Studentët – 10% ulje.

Adresa: Bulevardi Bajram Curri,Tiranë, Shqipëri

Kinema Cineplexx

Çmimi standard në 2D– 600 L.

Studentët – 450 L.

Çmimi standard në 3D– 750 L.

Studentët – 600 L.

Adresa: Qendra Tregtare TEG

Asetet në varësi të APR- së.

Reja

Për aktivitete biznesi – 20.000 lekë / ora.

Për aktivitete edukative (shoqata) – 5000 lekë / ora.

Për aktivitete të zhvilluara nga studentët – falas

Adresa: Bulevardi Deshmoret e Kombit

Përballë GKA

Parku i Madh i Liqenit Artificial Tiranë

Çmimi i biletës për frekuentimin fushave sportive në PMLAT:

Fusha e futbollit – 400 lekë / ora / personi, për orët e natës me ndriçim në fusha me bar.

200 lekë / ora / personi, ditën pa ndriçim në fusha me bar.

Fusha e volejbollit –100 / lekë / ora / personi.

Fusha e basketbollit –100 / lekë / ora / personi.

Studentët (arsimi publik) tarifohen 50%, me detyrimin të paraqesin një dokument vërtetues.

Kopshti Zoologjik

(Kopshti Zoologjik sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 105, datë 28.09.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.59, datë 30.12.2015, për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”( i ndryshuar). Pika II.e.2 )

Çmimi i biletës – 100 L

Adresa: Liqeni i Thatë

SHËRBIMET FALAS QË OFROHEN NGA BASHKIA TIRANË

Qendra Multifunksionale TEN

Salla e madhe me qera 5000L/ora.

Nëse realizohet në bashkëpunim me qendrën TEN, salla është falas.

Adresa: Rruga Myslym Shyri

Bibliotekat e Lagjeve

Çdo student i pajisur me kartë mund të regjistrohet në çdo bibliotekë dhe të shfrytëzoj hapësorat për lexim dhe aktivitet falas.

Sheshet Publike

Çdo student apo grupstudentësh të pajisur me kartë mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre në sheshet publike falas, duke ndjekur proçedurat e marrjes së lejes pranë Bashkisë Tiranë.