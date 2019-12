40 vjet me parë, ra në krye të detyrës Skënderbegasi Arben Kitani “Dëshmor i Atdheut”

Tatjana ALIMEMAJ

Sali ONUZI

Me 28 nëntor 1979, plot 40 vjet me parë do të binte në krye të detyrës, duke punuar si elektricist në Hidrocentralin e Fierzës, Skënderbegasi Arben Kitani, një djal i ri 18 vjeçar. Vdekja e tij tronditi familjen, shokët, Shkollën “Skënderbej”, gjithë të afërmit dhe rrethin ku banonte familja, atëherë në Fier.

Rënia kish ndodhur pikërisht me 28 nëntor, në 67 vjetorin e Pavarësisë së Atdheut. Pikërisht atë ditë kur ish përgatitur me kohë dhe pritej shpërthimi më masiv i dheut për ndërtimin në Hidrocentralin e Fierzës. Heroi ynë mbeti aty në shtyllën e tensionit të lartë, si simbol i dritës, i dritës për Atdheun e tij të dashur, për të cilin po përgatitej e për të cilin kish aq shumë ëndrra për të realizuar në jetën e tij të re. Gëzimin e përhershëm të shpërthimit të dhjetë masiv të dheut e ndërpreu hidhërimi i rënies së Arben Kitanit: skenderbegas, punëtore, inxhinierë e specialistë i mbërtheu “një shpërthim” tjetër, shpërthim i lotëve. Me përhapjen e fjalës tragjike, njerëzit hiqnin helmetat dhe kapelat, ulnin kokat, ndalonin, shihnin njëri-tjetrin me sy të përlotur. Kjo ishte si në luftë, aty bien luftëtarë e ushtarë. Edhe në luftën për Dritën po binin “partizanë” të tjerë, që do të quheshin “Dëshmorë të Dritës”. Arben Kitani kish hapur dyert e altarit të përjetësisë në kujtesën e shqiptarëve.

Këtë vit, në prill 2019, edhe në kuadrin e 40 vjetorit të rënies së tij, Komisioni Qendror përkatës, i njohu Arben Kitanit statusin e Dëshmorit të Atdheut. Ky jo vetëm ishte një vlerësim i merituar për aktin e tij dhe veprën e tij, por siç edhe pritej ai lehtësoi disi dhimbjet e gjithë njerëzve të tij të dashur, në radhë të parë të nënës së tij Qeriacës, që jeton çdo ditë me kujtimin e paharruar të tij. Lajmi i statusit për Arbenin bëri xhiron e tij në media, u mirëprit, e u vlerësua maksimalisht.

Arben Kitani lindi më 6 tetor 1959 në Fier. Ishte djali i parë i familjes që u rrit plot ëndrra dhe u edukua me frymën e kohës për t’u bërë i dobishëm për familjen, shoqërinë dhe atdheun. Me dëshirat dhe planet që ia diktonte vrulli i moshës, me dashurinë për jetën dhe me synimin për të arritur një qëllim në jetë, ai u nis për të vazhduar studimet në shkollën ushtarake “Skënderbej”. Në mbarim të vitit të katërt ai si gjithë shokët e kursit po bënte stazhin në ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës, ku dhe punoi e ra në krye të detyrës.

Arbeni është nderuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor me “Urdhrin e Punës të Klasit të I”, me motivacionin: “Për punë me frymë të lartë revolucionare dhe për ndihmë shumë të çmueshme që ka dhënë për plotësimin në kohë dhe me cilësi të detyrave të ngarkuara për ndërtimin e Hidrocentralit “Drita e Partisë”, Fierzë. Duke punuar me ndërgjegje të lartë dhe me qëndrimin që mbajti ndaj punës dhe shoqërisë, u bë shembull për të gjithë kolektivin ku ka punuar, duke dhënë jetën në plasjen e 10 masive”.

Në vitin 2017 u kujtua dhe u nderua edhe nga Kryesia e Shoqatës “Skënderbegasi” me certifikatë mirënjohjeje me motivacionin: “Skënderbegas shembullor, rënë në krye të detyrës në ndërtimin e Hidrocentralit të Fierzës”. Vepra e Arbenit kish prekur edhe poetin e mirënjohur, ish skënderbegasin, Arben Duka që vite më parë i kushtoi Arbenit një baladë plot frymëzim.

Propozimi i Prefektit të Fierit, zotit Baki Bala, për ta shpallur “Dëshmor të Atdheut” mbështetej në plot dokumente, për gjetjen e të cilëve qenë angazhuar vullnetarisht me pasion atdhetar shoke e miq të tij, në veçanti kryetari i Shoqatës “Skënderbegasi” koloneli në pension, Mikado Shakohoxha. Vetë stafi teknik i Komisionit Qendror kërkoi të dhëna nga Arkivi i Forcave të Armatosura, gatishmëria e specialistëve të të cilit ishte shembullore, kërkesën e nënës së Arbenit, Qirjaca Kitanit, shokët e tij të shkollës nga Fieri ia paraqiten prefektit prej nga filloi edhe procedura zyrtare.

Më 14 tetor sivjet në emër të Komisionit Qendror të Statusit të Dëshmorit të Atdheut, zëvendësministri i Mbrojtjes, zoti Petro Koçi i dorëzoi nënës së Arbenit vendimin dhe dokumentet përkatëse që përcakton ligji. Po atë dite në Fier Prefekti i Qarkut kishte organizuar vendosjen e eshtrave të Arbenit në varrezat e Dëshmorëve të Atdheut të rrethit të Fierit me një ceremoni që u ndoq me shumë interes e solemnitet nga e ëma e Arbenit, familjarë, miq e të afërm dhe qytetarë fierakë.