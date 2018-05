5 maji dhe ajo që fshihet pas dhunës

Nga Agim F. Dalipi

Në gusht të vitit të kaluar, në mes të debatit apo polemikave të hapura për luftën Nacionalçlirimtare dhe Ballin Kombëtar, pata bërë një shkrim (DITA, 9 gusht 2017) ku mundohesha më tepër të sqaroja sipas meje se sa të bëja polemikë me idetë e hedhura nga Andrea Stefani në ekstraktin nga libri i tij “Revolucioni i maskuar” ( botuar po në DITA) me titull “Një luftë në kurthin midis dy diktaturave” . Shkrimin e mbyllja kështu: Po sikur Balli e të tjerët të kishin bashkëpunuar me komunistët në luftë kundër fashizmit dhe pas çlirimit të luftonin qoftë edhe me armë kundër tyre? Do të ishte luftë civile vërtet por, sido që të përfundonte edhe Balli do të kishte meritën e çlirimit nga pushtuesit. Por i ka mbetur, dhe kjo do të jetë përherë, damka e tradhtisë.

Më parë (29 korrik), nxitur nga një intervistë e kryetarit të Ballit Kombëtar (të sotmit) kisha shkruar dhe ca fjalë me titull “Çfarë i djeg Alimadhit”. Në të (29 korrik-DITA) theksoja fjalët e tij se: “duhen ligje demokratike, duhet kulturë demokratike, duhet frymë vëllazërimi “apo“ ka ardhur koha e respektimit të njeri-tjetrit, koha e mendimeve të lira e demokratike “nuk ishin gjë tjetër veçse parapërgatitje për të denigruar luftën partizane dhe, mes kësaj të ngrinte vlera, më tepër të paqena se të qena , të veprimtarisë së Ballit gjatë Luftës dhe të “argumentonte” se “Balli Kombëtar u përpoq t’i edukonte shpirtzinjtë komunistë kriminelë që të mos bëheshin të rrezikshëm”. Po aty, për ankesën e Alimadhit që Ballit nuk i ishin dhënë meritat i kujtoja se Balli i paraardhësve të tij ishte një organizatë kolaboracioniste dhe këtë nuk ia “vunë” njollën komunistët por aleanca fituese e Luftës së Dytë, ata që luftuan, derdhën gjak për t’u sjellë lirinë popujve e vendeve të pushtuara. Po theksoj dhe një herë fjalët e Alimadhit: “ka ardhur koha e respektimit të njeri-tjetrit, koha e mendimeve të lira e demokratike“. Dhe kjo m’u kujtua në 5 maj kur ata që u quajtën me të drejtë “falangistë të pëdëistëve të rinj” dhunuan në varrezat e Dëshmorëve disa veteranë që mbanin në duar foton e Enver Hoxhës, me siguri në emër të respektimit dhe mendimeve të lira.

Nuk doja të vija dorën në zjarr se ajo që ndodhi ishte vepër e gatuar në kulisat e PD-së sepse ajo parti dhe ata që e kanë drejtuar, edhe kur i ka parë e gjithë bota me zë e me figurë krimet e tyre, ka çuar dorën pas shpinës duke thënë se “nuk isha unë”, qoftë (si shembull) kur i binin derës së kryeministrisë që ta shqyenin me arkivolin e të ndjerit Hajdari apo kur pushtonin me hare televizionin shqiptar. Por merakun ma hoqi ish-deputeti i PD-së , sot biznesmen, Ndriçim Babasi kur, flakë për flakë, deklaroi se ishin ndjerë të provokuar dhe se për këtë fajin e ka kryeministri Edi Rama. Shton se “ata kishin edhe shkopinj me vete. Isha mes atyre që debatuan dhe po them që u bë shumë mirë që ndodhi ashtu. Le ta marrë vesh gjithë Shqipëria dhe Bota që PD është e fortë dhe mban qëndrimin e saj ndaj parullave të komunizmit.” Po ashtu dhe Basha nuk u distancua nga dhuna dhe Astrit Patozi, që e vënë midis “senatorëve” të PD-së deklaroi se, pavarësisht se është kundër dhunës, për rastin në fjalë ishte me dhunuesit. Duket se bastunët e pensionistëve qënkan më të rrezikshme se hunjtë e paramilitarëve të Partisë Demokratike dhe se bota e tërë duhet ta marrë vesh se PD është e fortë.

Por pse ndodhin këto shfaqje të shëmtuara që të kujtojnë pogromet naziste? Pse janë turrur pasardhësit e kolaboracionistëve gjatë Luftës së Dytë për të purifikuar ata që tradhtuan atdheun në kohët më të vështira të pushtimit? Përse po ngrihen memoriale e statuja për ta si për Halil Alinë kur bashkëpunimi me fashistët në luftën e Gjormit të krahinës së Vlorës nuk harrohet akoma edhe sot? A bazohen në të vërteta historike mohimi i 29 nëntorit si datë e çlirimit apo se sa kanë qenë dëshmorët e Luftës? Përse kërkohet me ngulm, duke shfrytëzuar dhe ata njerëz që kanë vuajtur nga persekutimi “biografik” para 90-ës për të bërë kampin e Tepelenës më të tmerrshëm se Aushvici? Ku qëndron qëllimi i atyre që i inskenojnë ngjarje, debate e polemika të tilla qoftë edhe jashtë kornizave të të vërtetës historike domethënë mbi të pavërteta?

Së pari janë pasardhësit e atyre që shitën atdheun për poste e pasuri por jo për ndonjë ideal që, siç thoshte i ndjeri Andrea Stefani, të vendosur në një “luftë në kurthin midis dy diktaturave” panë se “rrezik ishte shtypja nga një diktaturë staliniste që po shfaqej në horizont” dhe se Balli Kombëtar “i ndodhur në kurth mes dy diktaturave, u shty nga nevoja të bashkëpunonte me forcat e një diktature kundër një tjetre”. Kjo i kalon limitet e asaj që quhet dashuri për Atdheun. Kjo ka të bëjë vetëm për të ruajtur të pasmen e tyre.

Por ballistët, të sotëm e të djeshëm, kanë të drejtë të “rregullojnë” të kaluarën e tyre dhe ta bëjnë llagar dhe mezi kanë pritur që ata që bënë luftën të ndahen nga kjo jetë. Ka prej tyre që nuk kanë bërë krime, ka prej tyre të gënjyer dhe diferencimi duhet bërë nga krerët dhe ata që vranë e bashkëpunuan në krimet e fashizmit. Por për këtë, veç kur i duhen vota, nuk pyesin shumë në PD. Lepuri fle në vend tjetër. Te Partia Socialiste, se me LSI, e majtë apo jo, që respekton 29 nëntorin, Luftën e partizanëve dhe 5 majin, i kanë rregulluar punët. As nuk shahen e as nuk zihen. Janë në të njëjtën llogore dhe nesër duan të dy palët të jenë në të njëjtën qeveri. Nëse do të jenë.

Duke shfrytëzuar prejardhjen fizike të Partisë Socialiste nga Partia e Punës, kërkojnë t’i venë në shpinë, qoftë edhe sa për sy e faqe, gjithë trashëgiminë e kësaj të fundit duke e njësuar me të për ta patur më të lehtë betejën politike ndaj saj. Kjo duket edhe në rikthimin tek “antikomunizmi” para zgjedhjeve apo ngjarjeve me rëndësi të politikës kombëtare. Nëse nuk do të donin të kishin të bënin me “komunistët” e rinj të PS-së pse nuk ndenjën në çadër por për të komanduar ca ministri për tre muaj u futën “në gjirin komunist” të qeverisë Rama? Pse populli, me gjithë gabimet dhe mosarritjet e PS-së e Ramës ia dha përsëri votat? Kur tremben nga disa burra të vjetër e me bastun e shkojnë e i përgjakin çfarë kërkojnë? Po të ishte aq komunist Edi Rama nuk ribënte shtëpinë me Gjethe e as Bunkart-ët. Në të përzihen edhe analistë e opinionistë, që duken që në fjalët e para se sa të pavarur janë, kur thonë se “partia socialiste është enveriste.” (F. Zekthi-gazeta Mapo). Që, në politikat e tyre, në programe e aq më tepër në veprimtarinë e partive tona është vështirë t’i etiketosh të majta apo të djathta, kjo është e vërtetë dhe shpesh e justifikojnë me pragmatizëm. Por kjo nuk do të thotë se duhet të marrim hunjtë kundër veteranëve apo kujtdo që mendon ndryshe nga ne. Partia Demokratike e ka patur në genin e saj dhunën në emër të sovranit. Ke çfarë t’ju kujtosh që nga thyerjet e xhamave, rrëmbimin e tankeve e deri në vrasjen e katër të pafajshmëve në bulevard e në mes të ditës. Nëse duhet riparë historia, bashkë me Enver Hoxhën apo luftën Nacionalsçlirimtare e më tej, duhet bërë me gjak të ftohtë, në bazë të fakteve e të vërtetave historike. Askush në Evropë e në gjithë perëndimin ku duam të shkojmë nuk ka përkrahur kolaboracionistët. Askush nuk ka denigruar komunistët në Itali apo Francë. Askush nuk përdhos mbi gjakun e atyre që kanë dhënë jetën për atdheun. Dhe Shqipëria është e gjithë shqiptarëve pavarësisht nga bindjet.