5 milionë euro për turizmin e aventurës, KBR: Projekte për ofertë të përbashkët të vendeve të Ballkanit

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (KBR) zyrtarisht shënoi fillimin e projektit të tij 3-vjeçar kushtuar zhvillimit dhe promovimit të turizmit në Ballkanin Perëndimor.

Projekti do të ndihmojë gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor për të diversifikuar dhe për të konsoliduar produktet e tyre të turizmit kulturor dhe aventurës, për të ndërtuar dhe promovuar një ofertë të përbashkët, e cila do të ishte konkurruese në tregun ndërkombëtar dhe do të gjeneronte të ardhura të mëtejshme dhe vende pune.

Projekti i Zhvillimit dhe Promovimit të Turizmit i KBR është rezultat i prioriteteve të vendosura nga qeveritë e rajonit dhe përpjekjet e Këshillit për t’i operacionalizuar ato në mënyrë që të kontribuojnë në rritjen ekonomike, punësimin dhe konkurrueshmërinë e rajonit.

“Për ne që jetojmë në rajon është e njohur se potencialet tona të trashëgimisë kulturore dhe natyrore janë të pakta. Të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë bërë prioritetin e tyre të shfrytëzojnë turizmin si një sektor premtues për rritjen ekonomike. KBRi mbështet ata që të përdorin bukurinë dhe kulturën e saj dhe ta hapin atë në botë”, tha Goran Svilanoviç, Sekretar i Përgjithshëm i RCC.

“Ky projekt është një risi në axhendën e KBR, pasi ai i ndryshon aktivitetet tona nga zhvillimi i politikave në ndërhyrjet e sektorit të synuar, për të provuar se Zonën Ekonomike Rajonale ka shumë për të ofruar, për rajonin dhe të ftuarit tanë të ardhshëm – aventura dhe kërkuesit e turizmit kulturor. Në tre vitet e ardhshme ky projekt do të japë deri në 30 grante të vogla me vlerë rreth 50.000 euro secila, me qëllim të rritjes së infrastrukturës rreth aventurave dhe rrugëve të turizmit kulturor, me thirrjet e para për propozime që do të publikohen që nga mesi i korrikut të këtij viti”.

Ky projekt me vlerë prej 5 milionë euro financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe do të zbatohet nga KBR dhe ekipi i tij i Projektit në 3 vitet e ardhshme.

Andrea Vera nga Delegacioni i BE në Bosnje dhe Hercegovinë shprehu kënaqësinë për fillimin e Projektit për Zhvillimin dhe Promovimin e Turizmit në Ballkanin Perëndimor të RCC, duke shtuar se Projekti përshtatet me Strategjinë e BE-së për Ballkanin Perëndimor dhe zbatimin e Planit Shumëvjeçar të Veprimit për Rajonal Zona Ekonomike.

Projekti do të përfshijë identifikimin e rrugëve më të suksesshme të turizmit kulturor dhe aventurës, zhvillimin e tyre përmes një skeme granti me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë së shërbimeve përgjatë rrugëve dhe një promovim global të ofertës dhe atraksioneve të përbashkëta turistike rajonale.

Aktivitetet e projektit do të zbatohen në bashkëpunim me qeveritë dhe sektorët privatë dhe joqeveritarë në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor për të tërhequr më shumë turistë, për të zgjatur qëndrimin e tyre në rajon dhe për të rritur të ardhurat dhe punësimin në industri.

Një ditë më parë u takua, Grupi i Punës i Turizmit i BB-së i KBR-së. Ai mblodhi përfaqësues të ministrive të ngarkuara me turizmin, bordet e turizmit dhe sektorin privat, të cilët diskutuan dhe identifikuan rrugët e përbashkëta të turizmit të përbashkët që të zhvillohen dhe promovohen nën markën e përbashkët rajonale: “Ballkani Perëndimor – udhëkryq i qytetërimeve”.

a.s/dita