6 anë të errëta të bashkëjetesës për të cilat askush nuk flet

Ju presin fillimisht ca kile të mira. Kjo nuk vlen për ata që gatuajnë, por për gjithkënd tjetër që shpëtimin do ta gjejë te ushqimi i gatshëm.

Do t’ju marrë malli si dreqi për rutinën e mëparshme. Do të donit të ktheheshit sërish si më parë, vetëm e të rrinit për qejfin tuaj.

Gjatë zënkës dhe pas saj do të jeni kaq në siklet. Nisni t’i ulërisni njëri- tjetrit dhe ty do të vijë natyrshëm t’i thuash të shporret. Po të shporret ku? Shporru ti, apo kështu jo.

Ndonjë ditë s’do jeni fare në humor dhe mundësisht s’do doni të shihni njeri me sy. Por ja që ai e ka lënë nga shtëpia me çunat dhe ty do të duhet të durosh.

Nuk ke ku shkon. Gjithë herët kur dikur qëndronit bashkë dhe bënit si bënit, nuk shkonit në banjo tani s’keni nga ja mbani. Do të mësoheni me faktin që ai do të ndjejë erën tuaj.

Do vijë një moment që s’do ta vrisni mendjen hiç se si dukeni. Ai është gjithë kohës pranë jush dhe ju përtoni kaq shumë të kriheni e të lyheni./ Anabel