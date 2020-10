“6 në 4 biznese kanë falimentuar”, Basha sqaron gafën dhe sulmon Ramën: Mbush mediat me gomarllëqe, lapsuset e mia nuk i kushtojnë asgjë shqiptarëve

Lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka sqaruar gafën që bëri dje, kur tha se “6 në 4 biznese” kanë falimentuar.

Basha tha se rivali i tij politik, ndjek “lapsuset” e tij, ndërsa shtoi se ato nuk iu kushtojnë asgjë shqiptarëve.

”Dje patë sesi një njeri që nuk ka patur kurrë sytë në zemrën e shqiptarëve, ishte marrë me lapsusin tim. Herën tjetër që do të bëj lapsus do e nxjerr vetë. Nuk ka rëndësi nëse kam bërë 1 ose 2 lapsuse në 4 vite, lapsuset e mia nuk i kushtojnë asgjë shqiptarëve. Ai lapsusi im dje “6 në 4″ dmth ishte 6 në 10 biznese. Ishte raport i BB, por kujt t’ja thuash. Ja që i dëgjon fjalët e mia, por jo për të ndihmuar shqiptarët, por për t’i vjedhur dhe për të mbushur hapësirën mediatike me gomarllëqe. Ka cinizëm për të mos iu përgjigjur shqiptarëve. Ndaj, meqë e dëgjon konferencën ia përsëris edhe njëherë sot, planin me 5 pika. I them t’i vërë gishtin kokës dhe të mos merret me cic-mice e gërr-gërre. E kuptoj që e ka për shkak të reumatizmës politike që e ka zënë”, tha Basha.

j.l./ dita