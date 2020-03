6 profesionet më të rrezikuara nga koronavirusi

Koronavirusi është duke u shpërndarë në planet ku më shumë se 83 mijë njerëz janë infektuar deri më tani, shumica e të cilëve jetojnë në Kinë.

Autoritetet e vendeve të ndryshme po përpiqen të marrin masa paraprake, fluturimet drejt disa vendeve janë pezulluar dhe dhjetëra ngjarje dhe evente janë anuluar.

Por ja kush janë disa nga profesionet që janë në kontakt të vazhdueshëm me virusin:

Punëtorët e mjekësisë

Çdo person në kontakt me një person të infektuar ka një shans të kontraktojë virusin. Sidoqoftë, janë punëtorët e mjekësisë që janë më shpesh në kontakt me pacientët. Para së gjithash, ne po flasim për infermierë, mjekë të përgjithshëm, pulmonologë dhe specialistë të frymëmarrjes.

Gjithashtu, personeli administrativ që punon në spitale dhe klinika kanë një rrezik të lartë infeksioni, pasi gjithashtu ata duhet të kontaktojnë pacientët ose të jenë në të njëjtën dhomë me ta.

Specialistët e “Ambulancës” dhe shërbimeve të tjera

Jo vetëm specialistët e ambulancave, por edhe zjarrfikësit, punonjësit e emergjencave, drejtuesit e shërbimeve speciale, oficerët e policisë, të gjithë këta specialistë kanë një rrezik të lartë infeksioni.

Siç ndodh me ofruesit e kujdesit shëndetësor, përfaqësuesit e këtyre profesioneve zakonisht kanë një rrezik më të lartë të kontraktimit të infeksioneve të ndryshme. Ata punojnë me njerëzit, kontaktojnë me ta më shpesh se të tjerët, gjë që rrit rrezikun e infeksionit.

Personeli i industrisë së shërbimit

Këta njerëz gatuajnë dhe shërbejnë ushqim, furnizojnë ushqim në shtëpitë e tyre, komunikojnë me klientët në dyqane, të gjithë këta mund të bëhen viktima të koronavirusit.

Midis tyre, në përgjithësi, ekziston një rrezik shumë i lartë i kontraktimit të infeksioneve të ndryshme, pasi ato janë në detyrë të vazhdueshme të kontaktojnë njerëzit.

Këto profesione përfshijnë gjithashtu parukierë, punonjës të restoranteve të fast-foodit, trajnerë në klube sportive, punonjës të salloneve të bukurisë, kamerierë, dhe shumë të tjerë. Në vendet aziatike, janë punonjësit e këtyre profesioneve që janë më shpesh të infektuar nga virusi.

Profesione pa kushte fleksibël

Shumë kompani kanë ndërmarrë masa të detyruara për të parandaluar përhapjen e virusit. Në veçanti, ato ju dhanë një pjesë të të punësuarve pushime, dhe disa punojnë nga shtëpia. Sidoqoftë, jo të gjitha punët mund të bëhen nga shtëpia.

Ata punonjës që nuk janë në gjendje të punojnë nga shtëpia, ose ata që kanë një pagë me orë, u gjendën në kushte të vështira. Në rast të keqtrajtimit, ata do të duhet të vendosin nëse do të qëndrojnë në shtëpi ose do të shkojnë në punë për t’u paguar.

Punonjësit e linjës ajrore

Kjo nuk ka të bëjë me të gjithë punonjësit e linjës ajrore, por kryesisht për personelin e fluturimit. Gjatë fluturimeve, ata janë të detyruar të kontaktojnë me një numër të madh të njerëzve në një hapësirë ​​të mbyllur. Kjo rrit rrezikun e infeksionit koronavirus. Për më tepër, udhëtarët mund të përfshijnë njerëz që kanë vizituar kohët e fundit vendet me prevalencën më të lartë të virusit. Vende të tilla përfshijnë Kinën, Japoninë, Italinë, Iranin.

Në përgjithësi, linjat ajrore në të gjithë botën nuk po kalojnë kohën më të mirë, pasi shumë njerëz anulojnë udhëtimet e tyre, dhe autoritetet gjithashtu ndalojnë fluturimet në vendet me rrezik të shtuar nga infeksioni. E gjithë kjo ndikon në të ardhurat e linjës ajrore.

Aktorët dhe artistë të tjerë

Përfaqësuesit e këtyre profesioneve gjithashtu kanë një rrezik të lartë të kontraktimit të sëmundjeve infektive. Ata shpesh komunikojnë me njerëzit, dhe përveç kësaj, ata duhet të udhëtojnë shumë, gjë që rrit rrezikun e infeksionit.

j.l./ dita