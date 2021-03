6 vite burg për këngëtaren sexy nga Kosova. Avokatja: Do ankimojmë vendimin!

Këngëtarja Fjolla Morina është dënuar me 6 vite burgim nga gjykata për veprën penale ‘trafikim të lëndëve narkotike’. Këngëtarja e njohur u arrestua më 19 shtator pasi u kap me armë në çantë. Pasi u përball me gjykatën, ajo u la për 4 muaj në arrest shtëpie e pas saj u arratis. Përgjatë kësaj kohe ajo u martua me biznesmenin Fisnik Syla, i cili po ashtu u dënua me heqje lirie për disa kohë pasi ishte së bashku me Fjollën në momentin e ndalimit.

Avokatja e këngëtares Aurora Guska, është shprehur se vendimi i gjykatës do të ankimohet. Guska u shpreh se Fjolla ka pasur në çantë vetëm një armë, edhe atë aksidentalisht. “Vendimin e gjykatës do ta ankimojmë. Ka pasur vetëm një armë, e ka pasur pa dashje, aksidentalisht në çantën e saj,” u shpreh avokatja.

c.r / dita