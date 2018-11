Personazhe VIP/ 7 të suksesshmit që kanë luftuar me depresionin

I cilësuar për shumë shekuj si një gjendje “melankolie”, depresioni klinik ka kohë që është keqkuptuar dhe stigmatizuar. Megjithatë, ata që kanë përjetuar depresion të vërtetë e dinë se është larg nga e vërteta. Depresioni është një formë shumë e vërtetë e sëmundjes mendore dhe është shumë më serioze nga sa kuptojnë shumica e njerëzve.

Për shembull, ja disa statistika:

Depresioni është shkaku kryesor i aftësisë së kufizuar.

Depresioni i kushton SHBA-së rreth 210 miliardë $ çdo vit.

Vetëvrasja, e cila më së shpeshti buron nga depresioni i patrajtuar, vret mbi 37.000 njerëz në vit vetëm në SHBA, duke shkaktuar më shumë vdekje çdo vit sesa viktima të lidhura me aksidentet.

Shpesh shumë njerëz të suksesshëm janë parë si të përsosur dhe pa defekte, gjë që krijon një stereotip shumë të dëmshëm për ata që kanë ëndrra për të arritur diçka të ngjashme, veçanërisht për ata që vuajnë nga sfida të tilla si sëmundja mendore.

Kjo na bën të ndihemi sikur ne të jemi të pashpresë dhe kurrë nuk do të mund të arrijmë të njëjtin nivel suksesi si këto qenie njerëzore “të përsosura”.

Për fat të mirë, gjatë dekadës së fundit, shumë nga njerëzit më të suksesshëm në botë kanë ndarë historitë e tyre personale për luftën kundër depresionit, duke bërë që ata që vuajnë në heshtje të kuptojnë se nuk janë aq të vetëm sa mendojnë.

‘Një qenie njerëzore mund t’i mbijetojë pothuajse çdo gjëje, për aq kohë sa e sheh fundin para syve. Por depresioni është kaq i fshehtë dhe përparon çdo ditë, saqë është e pamundur të shohësh fundin. Mjegulla është si një kafaz pa çelës. – Elizabeth Wurtzel

Këtu janë shtatë njerëz shumë të suksesshëm që kanë luftuar me depresionin:

Kristen Bell

Rezulton se edhe aktorët që shpesh shkëlqejnë në komedi përjetojnë errësirën e depresionit. Në vitin 2016, Kristen Bell tregoi për përvojën e saj me depresionin:

‘Ekziston një stigmë e tillë ekstreme në lidhje me çështjet e shëndetit mendor dhe unë nuk mund të bëj bishta se pse ekziston. Ankthi dhe depresioni janë të papërshtatshme për pranimet ose arritjet. Çdokush mund të preket, përkundër nivelit të suksesit apo vendit të tyre në zinxhirin ushqimor’.

Ajo vazhdon të japë këshilla për ata që përballen me sfida të ngjashme:

Ne jemi të gjithë një ekip njerëzor dhe le të jemi të sinqertë – nuk është një ekip i lehtë për t’u përfshirë. Është stresues, i tatueshëm dhe shqetësues, por është gjithashtu përmbushës, i bukur dhe i ndritshëm. Në mënyrë që të gjithë të përjetojmë gjerësinë e plotë të ekipit njerëzor, ne duhet të komunikojmë. Biseda rreth asaj se si ndiheni është hapi i parë për të ndihmuar veten. Depresioni është një problem që në të vërtetë ka shumë zgjidhje.

J.K. Rowling

Një nga shembujt më frymëzues të dikujt që ka luftuar me depresionin është në Harry Potter, autori J.K. Rowling.

Si një nënë e vetme në të njëzetat e saj, Rowling përjetoi aq depresion saqë mendonte vetëvrasjen, më vonë kërkoi ndihmë përmes terapisë. Ajo tha për The Guardian në vitin 2012 se duhej t’i kthehej terapisë kur seria e Harry Potter kapi majat dhe jeta e saj ndryshoi papritur:

Më duhej ta bëja përsëri kur jeta ime po ndryshonte kaq papritur – dhe kjo me të vërtetë ndihmoi … Unë jam një fanse e madhe e saj, më ndihmoi shumë.

Jon Hamm

Jon Hamm ka qenë një nga personazhet më pak të rezervuar kur bëhet fjala për luftërat e tij me depresion. Në një intervistë me The Guardian, Hamm deklaroi se trajtohej me antidepresantë dhe terapi, të cilat e ndihmuan në menaxhimin e depresionit të tij. Hamm tregon se si terapia ishte në gjendje ta ndihmonte:

Kjo ju jep një perspektivë tjetër kur ju jeni aq të humbur në spiralen tuaj. Te ndihmon. Dhe sinqerisht? Ndihmon kundër depresionit! Mund ta ndryshoj kiminë e trurit, mjaftueshëm për të menduar: ‘Dua të ngrihem në mëngjes; Nuk dua të fle deri në katër pasdite…

Gwyneth Paltrow

Depresioni Postpartum është një formë e depresionit klinik që mund të prekë gratë pas lindjes. Dhe pikërisht kjo ndodhi me Gwyneth Paltrow. Pak pas lindjes së fëmijës së saj të dytë, Moisiu, Paltrow filloi të përjetonte shenja të depresionit pas lindjes. Më vonë ajo foli në lidhje me këtë me ET Online:

“Për fat të mirë, rasti im ishte i lehtë dhe nuk kisha nevojë të shtrohesha në spital, por mendoj se ka shumë turp rreth tij dhe nuk duhet të ketë”, thotë Paltrow. Kjo është diçka që i ndodh shumë grave pasi kanë një fëmijë, dhe për mua, ajo përfundoi si një mundësi e mrekullueshme për të eksploruar disa çështje themelore që unë mendoj se ka sjellë depresioni”.

Owen Wilson

Ndërsa jo aq publikë për përvojat e tij me depresionin, aktori dhe komediani Owen Wilson (Crashers Dasma, Zoolander) është një tjetër shembull kryesor i dikujt që arriti pikun e suksesit gjatë luftës kundër depresionit.

Në vitin 2007, Wilson u shtrua në spital për tentativë vetëvrasjeje. Që nga ai moment ka folur për betejën e tij me sëmundje mendore dhe nuk i ka lejuar përpjekjet e tij ta ndalojnë atë që të këmbëngulë. Wilson vazhdon të mbajë një karrierë të fortë në Hollywood, duke luajtur së fundmi në Disney’s Cars 3.

Lady Gaga

Pavarësisht nga karriera e saj e zënë muzikore, Lady Gaga duket se gjithmonë krijon hapësirë për të rritur ndërgjegjësimin për sëmundjet e shëndetit mendor. Duke luftuar si me depresionin ashtu edhe me ankthin, ajo kupton vështirësitë me të cilat ballafaqohen të tjerët dhe rëndësinë e thyerjes së stigmës që rrethon sëmundjen mendore.

Gaga foli kohët e fundit me Teen Vogue dhe tha se duhet të dalin më shumë njerëz dhe të flasin hapur për betejat e tyre me shëndetin mendor, “Unë pranoj haptazi se kam luftuar me depresionin dhe ankthin dhe mendoj se shumë njerëz e bëjnë”, tha Gaga.

Cara Delevingne

Modelja dhe aktorja Cara Delevingne ka mbajtur një karrierë të suksesshme pavarësisht luftimeve të saj me depresionin.

Në një intervistë me E! Online, Delevingne foli për rëndësinë e hapjes dhe të folurit për këtë:

Shumë njerëz që kam dashur në jetën time vuajnë nga [depresioni], duke përfshirë edhe veten time … Një nga gjërat kryesore është të flasësh për të, duke përdorur zërin tënd.

Delevingne thotë se shpreson të frymëzojë sa më shumë njerëz për të folur për përvojat e tyre me depresionin.

