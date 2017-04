Duke kujtuar veprën e Gjeneral Teki Kolanecit, Hero i Popullit

Nga Bexhet Fezolli

75-vjetori i Krijimit të Çetës së Parë partizane të Gorës në Qarkun e Korçës, është një ngjarje e shënuar për krahinën e Gorës. Çeta e Gorës dhe Teki Kolanecin gorarët e kanë në krye të fjalës e të këngës, të gëzimit e të brengës.

Ata e kujtojmë me dashuri edhe pas kaq vitesh portretin e luftëtarit të madh gjatë LANÇ-it , e në ndërtimin e Shqipërisë së re. Teki Kolaneci dhe Çeta e Gorës vijnë në këtë 75 – vjetor me më shumë shkëlqim se asnjëherë tjetër.

Historia e Gorës tregon se kur e ka dashur koha, nuk i kanë munguarë trimat dhe as njerëzit e mençur. Teki Kolaneci është shtylla e qëndresës të palëkundur të fitimtarëve të historisë luftarake, e asaj legjende të një historie të gjatë, të mbushura me vepra të çmuara në interes të kombit e atdheut. Teki Kolaneci e Çeta e Gorës, ishin dhe mbeten mishërimi më i mirë i Krahinës, si në luftë e në paqe, sepse tek Tekiu ishin skalitur në mënyrë harmonike mençuria, forca e burrit dhe çiltërsia. Ai ishte burri që i foli kohës me zërin e luftëtarit e komandantit të vërtetë, ishte prind e vëlla, luftëtari i orëve të para. Ai ishte i lidhur ngushtë me vendlindjen e njerëzit e saj, kishte fituar famë e vlera e respekt si atëere dhe sot. Gora e Tekiu janë një e të pandarë. Tekiu nuk lindi Gjeneral as Heroi i Popullit – luftëtar e Komandant Çete, Batalioni, Brigade e Divizioni, Drejtor Kufiri, Zv.ministër, deputet në Kuvendin e Shqipërië etj.Të tillë atë e bëri lufta e tij pa kompromis ndaj pushtusve italianë e gjermanë si dhe tradhtarëve të vendit.

Pushtimi fashist i Shqipërisë në 7 prill 1939 përcaktoi përfundimisht të ardhmen e Teki Kolanecit, gjithnjë në krah të popullit dhe të lirisë.

Teki Sabri Kolaneci në dhjetor 1941 bashkëpunoi me komunistët e Korçës e Tiranës siç qenë Kiço Shamblli, Gjeli Argjili, Llambi Dishnica, Rita Marko, Dhori Karagjozi, Maqi Mita, Nexhat Hyseni, Dhosi Pecani, Irakli Terova, Raqi Zavalani, Petro Treska, Ilo Rrumbullaku. Këta së bashku me Tekinë u bënë bërthama e Çetës në qarkun e Korçës, dhe vendosën që shtëpia e Teki Kolanecit, të bëhej baza e pritjes së ilegalëve dhe organizimit të Kryengritjes së armatosur mbarë popullore për qarkun. Mbas tre muajve, u shtuan radhët e ilegalëve dhe më 27-Prill -1942,në pyllin e Kolanecit u krijua Çeta e Parë Partizane e Gorës në Qarkun e Korçës. Komandat u zgjodh Teki Kolaneci dhe Komisar Llambi Dishnica. Në saj të punës së bërë, Çetës iu shtuan radhët me shokë të tjerë si Sotir Nasho, Tafil Rexhepi, Petro Mitika, Ibrahim Hyka, Gole Muço e Xha Qemali e tjerë.

Çeta Partizane e Gorës, si mbartëse e Çetave Patriotike me emër siç ishin Çeta e Kajo Babieni, Ismail Dërdusha, Malkë Zvarishti, Hysen Pirgu, Xhelo Selca, e të tjerë atdhetarë që i rriti Gora, ky djep i luftëtarve të lirisë në breza. Çeta e Gorës me një herë u hodh në aksione konkrete. Së pari ishte puna agjitative për ngritjen e popullit në këmbë në këtë luftë të shenjtë për liri. Aksionet e kryera nga partizanët , bënë që populli t’i presë me krah hapur bijtë e tyre, duke shtuar dhe radhët e luftëtarëve për liri. Çeta kreu 14-aksione si ai i 24-korrikut1942 për prerjen e linjave telefonike, ai i 23 guishtit1942 në Grykën e Grabovicës, për të mos lejuar internimin e të burgosurve partizanë. Aty u vranë shumë xhandarë, por ra heroikisht dëshmori i parë i Çetës Tafil Rexhepi, djali i Nënë Pashakos. Kjo tregoi se vepra e Tekiut qe një gur i çmuar, një margaritar që ndriçoi rrugën për krijimin e 5 çetave të tjera partizane në Gorë të komanduara nga Xhezar Senishti, Zalo Zvarishti, Neki Dushku, Shaban Zereci e të tjerë. Këto aksione të çetave partizane, qenë enciklopedia e re e Krahinës së Gorës e që vazhdonte me krijimin e tre Batalioneve partizane “Ali Këlmendi”, “Gor Opari”, “Çlirimi” dhe ‘’Themistokli Germenji” si dhe të dy brigatat partizane: Brigadës së 4-t dhe Brigadës së 9-të Sulmuese. Ajo qe një mesazh i fortë, një e vërtetë e madhe guximi i çdo brezi gorarësh, jetonte e lartësohej me bijtë e saj.

Vepër e Tekiut është takimi i Lenies më 5-6 shtator 1942, me grupet e armatosura, me njësitet e fshatrave, ku u hodh hapi i krijimit të Çetave të tjera. Dhe vendosja e Këshillave Nacionalçlirimtare, gjatë luftës për liri si dhe aksionet luftarake që ndoqën radhas si ajo e Bollovodës më 2 tetor 1942 ndaj dhelprës plakë të fashizmit Filip Tomës. Çarmatosja e Postës të Moçanit më12 dhjetor 1942 tregoi rritjen e aftësive drejtuese të Komandat Tekiut. Aksioni për Çlirimin e Voskopojës më 16 janar 1943, katër dit luftë në Kuqar të Përmetit nga data 1-4 korrik-1943 , si dhe 5-ditë beteja e Maliqit 10-15 shtator 1943, ku fashitët lanë në fushën e betejës 200 e ca të vrarë.

Teki Kolaneci, ka qënë njeri i afërt, i besushëm, shpresëdhënës e i pandarë me partizanët e gorarët. Lot dhimbjeje derdhi kur pa të vrarë Skënder Çaçin në luftimet e Gurit të Bletës mbi fshatin Grybec te Gorës, më 16 tetor 1943. Tekiu në shkollën e luftës mësoi artin e të luftuarit, taktikën e Luftës Partizane. Sulmonte për të fituar e mbrohej për mos u asgjësuar. Talenti i komandantit vendimmarrës si ushtarak spikati në Gurin e Kamjes më 10-14 Dhjetor1943kundër gjermanëve e ballistëve në Gorë, ku Teki Kolaneci, mbeti i plagosur dhe u bë shembull heroizmi partizan.

Teki Kolaneci, tashmë Komandant i Shtabit të Qarkut Korçë, i kishte dalë zot luftës çlirimtare për jetë a vdekje. Malet gjithmonë kanë qenë aleatët më të mirë të luftëtarëve të lirisë që nga koha e Skënderbeut, dhe kjo u provua gjatë Operacionit të Dimrit e të Qershorit, kur raporti i forcave arriti 1/5 për pushtuesit. Tekiu, i dha popullit forcën që t’i rezistonte çdo tufani e pushtuesi. Ai ndërtoi planin luftarak për çlirimin e qyteteve të Korçës, Përmetit, Pogradecit, Elbasanit,e Tiranës, me përvojën e një lideri ushtarak, me autoritet drejtimi e komandimi si kuadër madhor të LANÇ-it. Qenia e Teki Kolanecit në krye të Brigadës së XV për lirinë e Kryeqytetit, do ta vendoste si një simbol të historisë së Gorës por edhe vetë historisë së kombit shqiptar, si një emër emblematik që na jep të drejtën të krenohemi me bijtë e Gorës i dhanë atdheut jetë e liri.

75- vjetori i Çetës të Gorës me komandant Tekinë na jep rastin të kujtojmë epopenë e lavdishme antifashiste, ku Tekiu ynë shkëlqeu dhe mbeti si një yll i ndritur i historisë.