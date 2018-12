8 kërkesat e studentëve, Rama: Qeveria nuk është magazinë

Pasi refuzoi që t’i përgjigjej pozitivisht 8 kërkesave të studentëve, kryeministri Edi Rama ka thyer sërish heshtjen përmes një dalje në publik. I ftuar në emisionin ‘Top Show’ pohoi se 8 kërkesat e studentëve janë të arsyeshme, ndërsa shtoi se duhet të diskutohet për secilën prej tyre.

Kreu i qeverisë tha se protesta nxori në pah 4 komponentë, mes tyre ato të partive politike, PD-LSI. mes të tjerash ai tha se qeveria nuk është magazinë ‘që pret nga dyqani të çojnë pakon’.

“Sigurisht që janë të gjitha të arsyeshme. Por meritojnë një diskutim pikë për pikë sepse çështja nuk është merr e lëri, çështja është si zbatohet secila prej tyre. Sa kohë duhet për secilën prej tyre. Dua të falënderoj studentët që janë këtu dhe me siguri kanë pasur dilema të mëdha që të vijnë apo jo. Tani pas pjesës së dytë të ditës doli në pah se protesta ka 4 komponentë. Protesta ka 3 komponentë të strukturuar dhe me një axhendë që është e tyre dhe ka një komponentë që ka krijuar mase, që janë studentët që kanë hallin e tyre dhe hallin e shkollës. Dy komponentë janë ata që dihen, PD dhe LSI. Opozita që ka premtuar prej kohësh një revolucion që do ta çojë deri në rrëzimin e qeverisë me dhunë. Komponenti tjetër është Lëvizja për Universitetin që s’kanë asnjë lidhje me vizionin tonë. Janë një grupim marksistësh që nuk njohin Marksin. Siç sot filloi të shfaqet, do shfaqet në vijim. Studentët e tjetër i kanë këto probleme, por nëse…Të gjithë e kemi parë që kanë një tmerr që të asociohen me politikën. Kanë për një mijë e një arsye që mos të jenë pjesë e politikës. Është rast i pandodhur, që opozita maskohet, zhduket nga skena, dhe futet në turmë për të imponuar gjënë e vet. Qeveria nuk është magazinë, që pret nga dyqani të çojnë pakon”, tha Rama.

Rama përsëriti edhe njëherë faktin që protesta bëhet për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve vendimmarrëse, ndërkohë që për zgjidhjen e kërkesave duhet të dialogohet dhe të shihen të gjitha mundësitë për zgjidhje, si dhe afati kohor.

“Fakti që ka zëra mes turmës që thonë se kërkesat janë të panegociueshme, kam bindjen se nuk është një gjë që vjen nga studentët që me të vërtetë kanë probleme dhe arsye për të protestuar. Por bëhet nga ata që kanë frikë se, po të zgjidhen gjërat, kërkesat e studentëve, atëherë ata nuk do të kenë më argument për të qëndruar në rrugë dhe për të vijuar me agjendat e tyre politike. Ne vepruam menjëherë me VKM-në kur ka vend për veprim, por për kërkesat e tjera që erdhën në vijim duhet ulur në diskutim. Problemi nuk është kur qeveria të dëgjon dhe të fton në dialog, por kur nuk të dëgjon dhe kur do të të duhet që të radikalizosh veprimtarinë tënde. Ne jemi të hapur për të diskutuar për të gjitha kërkesat e tyre”, tha Rama.

Momenti aktual, sipas kryeministrit është shumë i rëndësishëm, sepse studentët janë provokuar. Studentët duhet të marrin fatin e tyre në duar për kërkesat e tyre.

