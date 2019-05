Misioni i pamundur i Tufës

Besnik Baraj

Prej 30 vjetësh shoqëria shqiptare është futur në diskutime paradoksale për luftën dhe të kaluarën komuniste. Ndër të tjera, ato lidhen me ditën e çlirimit, 28 apo 29, me rolin dhe vlerësimin e heronjve të luftës, janë ata kriminelë apo çlirimtarë, me rolin e vlerësimin e bashkëpunëtorëve të fashizmit , janë heronj apo tradhtarë. Janë diversantët heronj apo terroristë.

Nuk besoj se ka ndonjë komb me histori të ngjashme, që të ketë harxhuar kaq energji, debat sa ne. Mendoj se një rol në ushqimin e kësaj kakofonie ka cilësia e elitës politike, e cila herë pas herë e ka ushqyer këtë klimë konfliktuale.

Ndërsa në vendet e tjera në asnjë rast nuk u vu në dyshim roli i atyre që kryen luftën kundër fashizmit, vetëm në Shqipëri, “en block”, drejtuesit e luftës konsiderohen kriminelë, nga Instituti i Tufës. Ndërkaq PD hesht, pra e miraton.

Komik dhe dramatik është diskutimi i 28 apo 29 Nëntorit. Po të largohemi pak në kohë, pas disa dekadave apo 100 vjetësh, brezat kur të ndjekin debatet për këto diskutime, nuk do jenë aspak krenarë për ne. Në sytë e tyre do duken debate sa estradeske aq edhe dramatike.

Ndërkaq, ajo që ka rëndësi për mua është thelbi, partizanët e rreshtuan Shqipërinë në anën e koalicionit antifashist. Ata e shpëtuan këtë vend nga zhdukja dhe copëtimi. Fitimtarët deklaruan se 29 nëntori ishte dita e largimit të gjermanit të fundit, ka dhe prova për këtë.

Po le ta zëmë se nuk është 29, është 20 apo 28 Nëntori. A do sillte ndonjë dobi për shqiptarët ky ndryshim??!! Ja se si shprehet nëpërmjet një pyetje një nga mendjet më të mëdha, Ajnshtajni, për një çështje me të cilën njeriu është përballur jo rrallë. “ A duhet të kërkohet domosdoshmërisht e vërteta edhe kur arritja e saj, zotërimi i saj nga të gjithë do të kërkonte mundim të madh shpirtëror të shumicës dhe nga ana tjetër nuk do sillte vlerë të re për zhvillim”?

Nëse data 28 do bënte që në Shqipëri të vinin investime, do inspironte kombin të zhvillonte kapacitete të reja teknologjike, filozofike, nëse do hapeshin vende të reja pune, edhe unë do thoja aferim, le ta ndryshojmë këtë ditë 24 orë, bile edhe një javë apo një muaj.

I hodha një vështrim raportit Tufa të paraqitur nw Kuvend javën e kaluar. Personalisht jam që vlerësimet për të shkuarën dhe të sotmen të kryhen sa më objektivisht. Jam i ndërgjegjshëm se në propagandën e para viteve 90 ka patur deformime të realitetit dhe shtrembërime të historisë. Sikurse jam po aq i ndërgjegjshëm se ajo periudhë ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në drejtim të zhvillimit të vendit në fushën e arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës, bujqësisë, sistemeve energjetike, sporteve, artit, folklorit etj. Ndoshta jemi vendi i vetëm në botë që shtresën e re të intelektualëve, profesorëve, inxhinierëve, mjekëve ta krijonte, në masën 90% nga fëmijët e punëtorëve dhe fshatarëve. Kjo për arsyen e thjeshtë se në 1944, Shqipëria numëronte 90% analfabetë. Nga ana tjetër, ndjej keqardhje dhe i quaj të papranueshëm, dënimet politike të kryera gjatë periudhës së pasluftës, e cila lidhej në nivel global me ndarjen e botës në dy kampe, ku krimet nuk kanë munguar në të dy anët. Kujtoj se një nga shkencëtarët kontribuues në prodhimin e armës atomike në SHBA u dënua se dyshohesh se kishte bashkëpunuar me komunistët. Njihet gjithashtu dënimi me vdekje i çiftit Rozenberg.

Në këto rrethana jam për ndarjen e përgjegjësive, ato që kushtëzoheshin nga sistemi dhe ato që kushtëzoheshin nga individi. Kur individi tejkalonte sistemin, sigurisht përgjegjësia është tek ai.

Mendoj se instituti Tufa ka marrë një mision që paralelizon rolin e institucioneve që hartojnë dhe shkruajnë historinë tonë. Personalisht mendoj që roli tij duhet të jetë vetëm në evidentimin e fakteve, ndërsa pjesa e historisë të përshkruhet dhe hartohet nga njerëz që janë jashtë konfliktit të interesit dhe mllefeve.

Në këto 30 vjet është krijuar një asimetri në vlerësimin e ngjarjeve, e cila po shkakton deformime të ngjashme me ato të bëra para viteve 90. Kjo lidhet me një revansh të krijuar gjatë këtyre 30 vjetëve, që filloi me zhvarrimet e atyre që sollën lirinë e që bënë luftën antifashiste, heqjen nga puna padrejtësisht, bazuar në nenin famëkeq 24/1, të pasardhësve të tyre, me shkatërrimin e tërë memorialëve të LANC, me dekorimin e atyre që kishin kryer krime gjatë luftës apo akte terroriste si diversantë pas lufte.

Rolin që ka marrë ky institut e quaj të papranueshëm sepse synon të krijojë artificialisht tensione që i shërbejnë vetëm forcave që kërkojnë deformimin e historisë, që bashkëpunëtorët e fashizmit duan ti kthejnë në heronj. Deklarimi nga ky institut i tërë heronjve të luftës dhe drejtuesve të saj në kriminelë, është sa i gabuar aq edhe kontrovers. Po të vazhdohej me këtë logjikë arsyetimi jashtë Shqipërisë, do të rezultonte që ata që bënë luftën kundër Hitlerit, ata që bombarduan Gjermaninë dhe Japoninë janë kriminelë.

Për mua ky institut, në thelbin e tij, kërkon të përmbysë luftën çlirimtare dhe jo vetëm drejtuesit e saj. Duke bërë këtë ai do të afirmojë rolin e ushtrisë naziste, dhe kryesisht atë të bashkëpunëtorëve të tyre. Kjo ndërmarrje është sa qesharake, donkishoteske, por aq dhe e dëmshme për kohën. Kjo për faktin e thjeshtë se do ishte në kundërshti të plotë me të gjitha vlerësimet historike të bëra në mbarë globin. Sot e kësaj dite, Hollivudi dhe politika amerikane dhe ajo e BE glorifikon luftën e bërë kundër Hitlerit në Europë, apo Azi kundër Paktit fashist. A ka ndodhur që në këto vende të ngrihen institute, të mbështetura financiarisht nga taksapaguesit, për të vlerësuar krimet e bëra nga këta antifashistë në popullsinë civile, edhe pse u hodhën dy bomba atomike në Japoni, u bombarduan qytetet Gjermane, apo ato Italiane.??

Mundësia për të vlerësuar periudhën e luftës është vetëm një, ose ajo është e drejtë dhe po qe kështu edhe partizanët bashkë me drejtuesit e tyre janë në rolin e tyre historik pozitiv, për rrjedhojë bashkëpunëtorët janë në anën e kundërt, ose është e padrejtë dhe kështu naziballistët “do të dilnin” në kahun pozitiv të historisë.

Ritheksoj, historia duhet shkruar nga njerëz që nuk janë përfshirë në favoret apo dramat e së kaluarës. Këtë nuk mund ta bëjë as Tufa, as ish të burgosur, as ata që përfituan nga sistemi socialist. Kjo u duhet lënë historianëve dhe institucioneve që janë jashtë konflikteve, përndryshe do kemi një deformim të realitetit sikurse ka ndodhur dje apo po ndodh sot me rolin e këtij instituti.

Mendoj se ky institut nuk duhet financuar nga taksapaguesit shqiptarë. Personalisht do të refuzoja të paguaja taksa për këtë qëllim. A do të miratonte ky parlament ngritjen e një institute të drejtuar nga pasardhësit e atyre që u vranë nga ballistët e spiunët gjatë luftës, apo nga diversantët pas luftës? Po të vijojmë më tej, viktimat gjatë këtyre 30 viteve të fundit janë të krahasueshme me ato të vrara gjatë luftës. Mendoni sikur fëmijët e viktimave nga gjakmarrja, apo anarkia e stimuluar nga shteti në 96-97, nga problematika e pronave për tokat për shtëpitë, të kërkonin ngritjen e instituteve për të gjetur përgjegjësit e këtyre vrasjeve. Dikush tjetër mund të thotë pse mos të ngrihet një institut për policët e vrarë në këto vite, apo një tjetër institut për viktimat në Detin Adriatik dhe Detin Jon. A do kishte mundësi shteti shqiptar të ushqente tërë këto institute?? A do të ishte racionale dhe dobiprurëse për vendin?

Politika duhet të orientojë e krijojë kushte që historinë ta shkruajnë njerëz profesionistë, që përdorin po ato kritere shkencore të vlerësimit si në vendet Europiane dhe SHBA. Politika duhet të qëndrojë larg rolit imponues të shkruarjes së historisë dhe ngritjes së mekanizmave që shkaktojnë konfuzion dhe çoroditje.

Në histori ne, ndryshe nga vendet e Europës Veriore, jemi shquar për vështirësinë e dialogut, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit. Interesat personale dhe mllefet na kanë penguar të shohim përpara e të ndërtojmë të ardhmen e vendit. Kujtoj një shprehje të ministrit francez Shuman, i cili fill pas Luftës së II-të Botërore, hodhi idenë e ndërtimit të BE-së së sotme, duke i

u drejtuar gjermanëve: “Ne ju shtrijmë dorën, jo për t’ju falur, por që të ndërtojmë të ardhmen tonë të përbashkët”. A kemi forcë ne Shqiptarët ta bëjmë këtë, së pari midis nesh, madje dhe jashtë nesh, me vendet që kemi patur konflikt, si psh me Serbinë.

Nëse ky parlament shikon larg dhe kërkon të luajë rolin integrues të shoqërisë shqiptare duhet të marrë vendime të tilla që i merr vetëm një elitë politike inteligjente dhe largpamëse, që mendon e investohet për zhvillimin dhe daljen nga tuneli i errët, ku shpesh futemi. Për fat të keq, jo rrallë elita politike e ka futur këtë vend në konflikt. Të shpresojmë se do ndodhë ndryshe në të ardhmen!