9 aktorët më guximtarë të Hollivudit

Burrat dhe gratë e Hollivudit që hipin në makina dhe motorra pa kundërfigura. I kemi zbuluar duke kërkuar në filmat që kanë luajtur ku kanë treguar që nuk kanë frikë. Në skenat e rrezikshme këta aktorë nuk marrin një sozi për t’i zëvendësuar.

1 – Harrison Ford



Ka refuzuar në shumë raste të përdorë sozi në skenat e rrezikshme. Edhe pse në krahun e tij ka pasur më të madhin, një ndër më të aftët: Vic Armstrong. Pavarësisht kësaj, në filmat e Indiana Jones, Harrison Ford ka drejtuar makina drejt shkatërrimit (ndërsa po u jepte) dhe është hedhur nga helikopterë. Sot e përgjithmonë, një mit.

2 – Jason Statham



Një burrë i vërtetë i bërë për aksione të vërteta. Është padyshim një ndër aktorët më numrin të madhe të skenave të rrezikshme të realizuara vetë. Në pothuajse 40 filma të karrierës së tij, ka rënë në sy për mungesën e kundërfigurave në filma si “Death Race”, por karriera e tij është përbërë nga adrenalina. Nuk është e rastësishme që ishte pikërisht ai që kërkoi një çmim Oskar për skenën e aksionit të vitit. Por akoma nuk ekziston.

3 – Angelina Jolie



Nuk janë vetëm burrat ata që kanë të ashtuquajturat… këtë e dini mirë. Angelina Jolie është një ndër ato gra që në filmin “Tomb Rider”, ka bërë një kërcim për të dalë nga makina në rrugë. I ka dhënë motorrit në skenat e rrezikshme të “Salt”, pa përdorur kurrë një kundërfigurë. Çfarë gruaje!

4 – Daniel Craig



James Bond i fundit në renditjen kohore është vërtet trim. Aktori, ish-rugbist dhe një sportist i madh i bën vetë të gjitha skenat më të rrezikshme për t’i dhënë më shumë cilësi dhe vërtetësi aksionit të detektivit më seksual. Nëse e shikon në ndonjë ndjekje të rrezikshme me motorr apo makinë në filmat e serisë, është padyshim ai.

5 – Cameron Diaz



Një tjetër grua trime, edhe pse jo e mësuar me filmat aksion deklaroi se i ka bërë vetë gjitha skenat e rrezikshme në filmin “Gënjeshtra të pafajshme” në vitin 2012. Pas përfundimit të filmit deklaroi: “Kur mora pjesë në Golden Globes i kisha krahët plot me shenja dhe gjunjët plot me plagë. Por megjithatë, duhet të them se isha shumë e lumtur”. E lumtur ajo, të lumtur të gjithë.

6 – Arnold Schwarzenegger



Është njeri që më shumë se të gjithë ka hyrë në imagjinatën tonë si aktori më kurajoz i Hollivudit. Edhe në moshën 66-vjeccare është ende i zoti t’i bëjë vetë të gjitha skenat e skenat e aksioneve. Në filmin e fundit “Mercenarët”, bëri një figurë të bukur, sidomos gjatë skenës me gjuajtje nga makina.

7 – Christian Bale



I bërë i famshëm për serinë e filmave të fundit të dedikuar Batmanit, edhe ai nuk ka përdorur asnjë kundërfigurë. Kur të vënë para syve të drejtosh makinat më të këqija të garave, mund të tërhiqesh pas? Kemi parë edhe mjaft skena luftimi të komplikuar ku Bale merr pjesë vetë.

8 – Zoë Bell



Është një ndër gratë që ka bërë kërcimin e madh nga një aktore figurinë në një aktore të vërtetë, duke shpresuar që ajo mos ta braktisë pasionin e gjimnastes të sporteve ekstreme. Pak e dinë që ajo është bërë e famshme si kundërfigurë e Xena-s, pastaj e bërë një yll falë Quentin Tarantinos në “Game of Death”, “The Baytown Outlaws” dhe “Django Unchained”. Një grua spektakolare.

9 – Tom Cruise



Tashmë uebi është plot me fotot e tij si trim. Në “Mission Impossibile” u ngjit vetë në një pallat duke u mbajtur vetëm me një litar. Është ngjitur në majat me larta të ndërtesave, është mbajtur vetëm me duar mbi makina duke ecur. Por kujdes. Këtë aktorë, edhe në guximin e tyre më të madh, nuk munden (ose nuk ia arrijnë) të bëjnë gjithçka vetë. Ka disa skena si për shembull “Gënjeshtra të pafajshme” që disa skena janë bërë nga kundërfigura.