9 maji, kujtesë dhe apel

Ekskluzive/ Intervistë me Prof. Paskal Milon

Me rastin e 9 Majit që përkon njëherësh me fitoren e madhe të antifashizmit 75 vjet më parë dhe 70 vjetorit të hedhjes së themeleve të Europës së bashkuar, historiani dhe ish-ministri i Jashtëm Paskal Milo në këtë intervistë ekskluzive në DITA, shpjegon rëndësinë e madhe historike të kësaj date në të dy kontekstet e përkujtimit të saj aktualisht.

Cilat janë tri arsye të mëdha pse Lufta e Dytë Botërore është dhe do të jetë edhe për shumë kohë akoma e pranishme në kujtesën e shoqërisë njerëzore. Çfarë misteresh fshihen ende në arkiva dhe dosje ngjarjesh të mëdha e të vogla të Luftës që nuk janë hapur deri më sot? Pse Britania e Madhe refuzoi të njihte të drejtën e Zogut për të firmosur Deklaratën e Kombeve të Bashkuara dhe Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare që e radhiti Shqipërinë de facto me Kombet e Bashkuara Antifashiste.

Antifashizmi nuk është vlerë historike e kapërcyer dhe as rreziku i rilindjes së forcave fashiste është i përjashtuar, thotë Prof. Milo, ndërsa nënvizon se rreziku neofashist sot nuk shfaqet me uniformën naziste dhe me kryqyn e thyer, por në një mënyrë më “moderne”, më së shumti në formën e organizatave politike të së djathtës ekstreme ose të rrymave nacionaliste ekstreme antieuropiane e të qeverive e qeverisjeve autoritariste që kanë tendenca të theksuara në përqendrimin e pushteteve, në abuzimet me shtetin e së drejtës dhe mohimin sistematik të lirive e të drejtave të njeriut.

– Profesor Milo, më 9 maj mbushen plot 75 vjet nga dita e fitores së madhe mbi fashizmin në mbarim të Luftës së Dytë Botërore. Pas kaq shumë vitesh, kanë ngelur ende gjëra të pathëna për atë luftë dhe fitoren që u arrit, pasi ende nuk rreshtin kontestuesit?

– Lufta e Dytë Botërore është lufta më e madhe, më dramatike dhe me rrjedhojat më të rënda në historinë mijëra vjeçare të njerëzimit. Si e tillë, ajo vazhdon të mbetet objekt i madh studimi jo vetëm për historianët, por edhe për studiuesit e shkencave politike, sociale dhe ushtarake në përgjithësi. Reëndësia e saj studimore është edhe më e spikatur për ndryshimet e jashtëzakonshme që solli në raportet gjeopolitike që krijoi dhe në vendosjen e sistemit të ri ndërkombëtar bipolar, inaugurimin e konkurencës e të përplasjes së dy blloqeve politiko- ushtarake për gati 45 vite në një periudhë që është njohur me emrin “Lufta e Ftohtë”.

Lufta e Dytë Botërore ishte një betejë shumëvjeçare strategjike midis forcave më regresive dhe gjakatare të njerëzimit, fashizmit dhe nazizmit, të organizuara në boshtin famëkeq Berlin-Romë-Tokio dhe, nga ana tjetër, Kombeve të Bashkuara Antifashiste të kryesuar nga Treshja e Madhe: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Sovjetik. Fitorja epokale e kësaj ndeshjeje midis forcave të errësirës e të skllavërisë me koalicionin e lirisë e të antifashizmit ka ditën e saj simbolike, 9 majin e vitit 1945, kur kryeqendra e fashizmit dhe e nazizmit, Berlini u çlirua përfundimisht nga Aleatët e Mëdhenj.

Largësia e viteve, si regull, e relativizon ngjarjen historike. Por Lufta e Dytë Botërore për tre arsye të mëdha është dhe do të jetë edhe për shumë kohë akoma e pranishme në kujtesën e shoqërisë njerëzore: e para, për dimensionet e saj dhe për përmbajtjen antifashiste të saj; e dyta, për humbjet prej 60 milionë njerëz, të rënë në luftë e viktima, si dhe për shkatërrimet e jashtëzakonshme materiale që shkaktoi dhe, e treta, për rrjedhojat që solli.

Si një ngjarje dramatike, me dimensione botërore Lufta e Dytë ka qenë e mbetet objekt studimi sepse është e pamundur të ndriçohen deri në fund episodet ende të rëndësishme e të pazbuluara të saj, se rrjedhojat e saj janë ende të pranishme jo në kuptimin material të humbjeve por përmes traumave të tmerrshme shpirtërore, morale e psikologjike që shkaktoi dhe të ndryshimeve gjeopolitike që solli. Por edhe për një arsye që shpesh anashkalohet ose nënvlerësohet: ende ka arkiva dhe dosje ngjarjesh të mëdha e të vogla të Luftës që nuk hapen. Për të mos folur për kontestimet e mëdha që ekzistojne edhe sot e kësaj dite për ndryshimet territoriale që u bënë gjatë Luftës e në përfundim të saj nga Konferencat e Jaltës, të Potsdamit e të Paqes në Paris në vitin 1946.

– Po për Shqipërinë e vogël ku qëndron rëndësia e asaj lufte dhe i fitores antifashiste?

– Fitoren kundër fashizmit dhe nazizmit e vendosën padyshim armët e bashkuara të Fuqive të Mëdha Antifashiste, të SHBA, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik. Ky është një fakt i padiskutueshem historik dhe i gjithëpranuar. Por Deklaratën e Kombeve të Bashkuara Antifashiste të 1 janarit 1942 në Uashington që formalizoi Koalicionin Antifashist Botëror e nënshkruan edhe 23 kombe të tjera përmes përfaqësuesve të tyre legjitime. Për fat të keq, mbretit Zog iu refuzua e drejta të përfaqësonte Shqipërinë e të vendoste firmën në këtë dokument e të zyrtarizonte edhe anëtarësimin e saj aty.

Por Shqipëria dhe shqiptarët e vulosën këtë anëtarësim përmes Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, në beteja me forca fashiste italiane e naziste gjermane. Nëqoftëse Britania e Madhe refuzoi të njihte të drejtën e Zogut për të firmosur Deklaratën e Kombeve të Bashkuara, ajo do të bëhet iniciatorja për të shpallur në dhjetor 1942 Deklaratat e ministrave të Jashtëm të tri Fuqive të Medha Aleate që njihnin rezistencën e armatosur të shqiptarëve kundër pushtimit fashist dhe i inkurajonin ata të zgjeronin e ta intensifikonin atë. Njohje e drejtpërdrejtë e kësaj lufte antifashiste dhe dëshira e interesi për ta mbështetur atë ishte edhe dërgimi në fillim, në prill 1943 i misionit të parë britanik në radhët e forcave partizane shqiptare dhe që u pasua nga shumë të tjera më vonë, kryesisht në të gjitha zonat e vendit dhe pranë njësive të UNÇL, por edhe te Abas Kupi e nacionalistë si Muharrem Bajraktari e Kryezinjtë në veri të Shqipërisë. Gjithashtu në vitin 1944 në Shqipëri pranë Shtabit të Përgjithshëm të UNÇL erdhën misione ushtarake amerikane dhe sovjetike. Misionarë të veçantë britanikë u lidhën edhe me përfaqesues të Ballit Kombëtar në momente të veçanta për ta nxitur atë që të largohej nga bashkëpunimi me gjermanët dhe për t’u bashkuar me rezistencën antifashiste.

Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare e radhiti Shqipërinë de facto me Kombet e Bashkuara Antifashiste, me aleatët e mëdhenj amerikanë, britanikë e sovjetikë. Ky kontribut u njoh në deklaratat zyrtare të tyre të viteve 1943-1944 dhe në bashkëpunimin konkret me Shtabin Aleat të Mesdheut në Bari të Italisë, me ndihmën materiale luftarake dhe financiare që ata i dhanë asaj në këtë luftë dhe me koordinimin e veprimeve operative në betejat kundër pushtuesve në Shqipëri. Kurorëzim dhe njohje e këtij kontributi të LANÇL të popullit shqiptar ishte edhe vendimi i Konferencës së Paqes në Paris që e radhiti zyrtarisht dhe përfundimisht Shqipërinë si fuqi shoqe në krah të Kombeve të Bashkuara Antifashiste. Është e tepërt të zgjatesh e të tjerrësh lesh për rëndësinë e kësaj lufte dhe për vendin dhe rolin që luajtën partizanët shqiptarë në çlirimin e vendit e në radhitjen e Shqipërisë në anën e duhur të historisë. Ky nder u takon në radhë të parë heronjve dhe dëshmorëve të kombit që ranë për liri në emër të idealeve antifashiste, por edhe gjithë shqiptarëve që duhet ta shohin atë dhe vetëm atë si faqe lavdie e krenarie kombëtare.

Pikerisht per kete lufte e per kete kontribut shqiptaret jane me te drejte investitore ne fitoren e 9 majit dhe kane arsye madhore te radhiten me krenarine e ligjshme mes fitimtareve edhe ne kete dite te shenuar historike.

– Kjo ditë shënon gjithashtu Ditën e Europës. Sa përputhet simbolika e ditës së Europës së sotme me ditën e fitores së 75 viteve më parë?

– Është rastësi apo e kordinuar nga qeveria franceze e ministri i saj i jashtëm Robert Shuman që konferenca e shtypit para 200 gazetarëve në sallën e Orës, në katin e dytë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, buzë lumit Sena, u mbajt pikërisht në 9 maj 1950, në të njëjtën ditë, kur festohej e përkujtohej pesë vjetori i fitores kundër nazi- fashizmit. Sido që të ketë qenë 9 maji i fitores kundër fashizmit dhe 9 maji i themelimit të Evropës janë të lidhura pazgjidhshmërisht midis tyre, e para është pararendësja e të dytës, i krijoi rrethanat dhe e vendosi antifashizmin në platformën politike të integrimit evropian. 9 maji i vitit 1950 nuk do të kishte ardhur dhe as ideja e Bashkimit Evropian nuk do të ishte materializuar në rast se nuk do të kishte ndodhur fitorja historike kundër fashizmit në 9 maj 1945. Në themelet e Bashkimit Evropian qëndrojnë idetë antifashiste dhe europianiste të personaliteteve dhe udhëheqësve të popujve evropianë në Luftën e Dytë Botërore, por edhe të burrave të shtetit të pas Luftës, konservatorë si Uinston Çurçilli, Alcido De Gasperi, Konrad Adenauri, Sharl De Gol, Zhorzh Bido e Robert Shuman. Por shumë të njohur e baballarë themelues të Bashkimit Evropian janë luftëtarët dhe antifashistët e mëdhenj evropianë me bindje të majta, liberale, socialiste, socialdemokrate e komuniste si Zhan Mone, Altiero Spineli, Leon Blumi, Fransua Miterani, Pol Henri Spaak etj. Një nga arsyet themelore se përse u krijua Bashkimi Evropian ka qenë shmangia e një lufte tjetër botërore por veçanërisht evropiane, pajtimi i dy kombeve të mëdha evropiane, gjerman e francez, që brenda 70 vjetëve kishin luftuar tre herë me njëri-tjetrin. Këtë synim madhor e shpalli në mënyrë solemne Robert Shuman në 9 maj 1950 kur deklaroi shumë qartë dhe hapur se “bashkimi i kombeve të Evropës kërkon eliminimin e opozitës shekullore të Francës dhe Gjermanisë. Çdo veprim që ndërmerret duhet së pari të ketë të bëjë me këto dy vende”. Prandaj, fjalët e tij sintezë se “ne u zgjasim dorën armiqve tanë të djeshëm, jo thjeshtë për t’i falur, por për të ndërtuar së bashku Evropën e nesërme” u bë platforma që udhehoqi njëkohesisht pajtimin, integrimin dhe zhvillimin evropian. Një mësim i madh i historisë që nuk duhet harruar. Aq më tepër sot kur solidariteti evropian por edhe ai atlantist u tronditën thellë e dëshmuan se vendet demokratike perëndimore nuk ishin të përgatitura për të përballuar së bashku sfida globale si pandemia COVID 19. Ajo çfarë po ndodh në sistemin aktual ndërkombëtar e në marrëdhëniet ndërkombëtare veçanërisht midis Fuqive të Mëdha është paralajmerim e shqetësim i madh se bota po ndryshon dhe administrimi i rreziqeve e i kërcënimeve është e duhet bërë në mënyrë kolektive, duke lënë mënjanë konkurencën për dominim rajonal e global. Katastrofa e nesërme nëse nuk reflektohet seriozisht e me të gjitha forcat sot e nga të gjithë nuk do të ketë përmasat e asaj çfarë solli Lufta e Dytë Botërore. Kjo e fundit do të ngjajë si lojë lufte kalamajsh. As edhe armiku do të ketë emër të përveçëm e fytyrë fashisti apo nazisti të djeshëm apo të sotëm. Armiku më i madh sot i njerëzimit është natyra e globit, keqshfrytëzimi dhe keqmenaxhimi i tij.

– Mendoni se ne shqiptarët do të vazhdojmë të grindemi më tej me njëri-tjetrin se kush kishin më shumë të drejtë partizanët apo ballistët? Duket naive një pyetje e tillë, por këto grindje e debate janë një realitet tek ne…

– Lufta e Dytë Botërore si në mjaft vende të tjera evropiane, edhe në Shqipëri i ndau shqiptarët, në kundërshtarë të pushtimit nazi-fashist, në bashkëpunëtorë të tij dhe në segmente neutrale ose indiferente. Të parët në fillim kryesisht u rreshtuan në lëvizjen klandestine të organizimit të demonstratave, protestave, veprimeve guerile e më vonë në krijimin e formacioneve partizane nën udheheqjen e partisë komuniste. Antifashistë e luftëtarë kundër pushtuesve me armë pati edhe në radhët e Ballit Kombëtar, apo mes forcave të tjera nacionaliste. Por këta ishin të pakët, individë me integritet por që, po ashtu si nuk donin të rreshtoheshin nën flamurin e Frontit Nacional Çlirimtar, ashtu edhe nuk mundën të dilnin në krye të këtyre organizatave, duke mbetur në dilemat mes antifashizmit e kolaboracionizmit.

Kolaboracionizmi në Shqipëri si edhe në vende të tjera, fqinje ose evropiane, u shfaq në dy forma: E para, në bashkëpunimin e hapur organizativ, strukturor, politik dhe ushtarak me pushtuesit nazi-fashistë përmes krijimit të qeverive kuislinge e forcave të tyre të armatosura dhe veprimeve të hapura e të kordinuara me pushtuesit kundër formacioneve partizane dhe rezistencës antifashiste. E dyta, përmes një mirëkuptimi të heshtur e në distancë me pushtuesit dhe hera- herës edhe përmes bashkëpunimit të fshehtë e të hapur për të goditur e shkatërruar Lëvizjen Nacional Çlirimtare. Dallimi mes kolaboracionizmit të hapur e zyrtar të qeverive kuislinge shqiptare me pushtuesit nazifashistë dhe “ kolaboracionizmit antikomunist” të Ballit Kombëtar e Legalitetit me ta, ishte se të parët përqafuan ideologjinë fashiste e naziste, u bënë veprimtarë aktivë e të bindur fashistë, morën poste qeveritare dhe u njehsuan me pushtuesit. Nacionalistët antikomunistë në udhëheqjen e Ballit Kombëtar e të Legalitetit por edhe figura të tilla si Muharrem Bajraktari e Gani Kryeziu në përgjithesi nuk kishin të bënin me fashizmin si platformë e si ideologji. Në luftën e tyre për pushtet ata u puqën me pushtuesit për të asgjësuar rivalët e tyre të ndodhur në Frontin Nacional Çlirimtar të udhëhequr nga komunistët dhe kjo i çoi edhe në lëvizje taktike e veprime komprometuese bashkëpunimi me forcat pushtuese italiane e gjermane.

Ajo çfarë i ka munguar historiografisë shqiptare në analizat e saj për Luftën është ndër të tjera edhe studimi dhe evidentimi i diferencave ideore, programore dhe politike brenda kampit kolaboracionist të rrymave të tij. Historiografia e para viteve 1990 i vendoste të gjithë në një thes, i akuzonte dhe i dënonte me të njëjtën metodë e për rrjedhojë edhe i penalizonte njësoj.

Historiografia profesioniste shqiptare sot është duke bërë përpjekje që përmes analizave shkencore të bëhet diferencimi në qëndrime e në vlerësime ndaj rrymave të ndryshme brenda lëvizjes nacionaliste antikomuniste të Luftës së Dytë Botërore. Është vetëm fillimi. Por duhet patur shumë kujdes që historiografia shkencore të mos ndikohet nga revanshizmi historik, nga historiografia folkloriste që po lulëzon sot aq sa edhe kolaboracionistë tipikë fashistë shqiptarë kërkon t’i veshë me petka nacionaliste. Kjo do të ishte degjenerim historiografik. Rreziku egziston sepse njerëz pa kulturë e formim historik shkruajnë sot çfarë e si t’u teket.

Ka ende një klimë të nxehtë në Shqipëri për trajtimin shterues shkencor historiografik të Luftës së Dytë Botërore. Tre janë faktorët kryesorë që e ushqejnë atë: politika e vjetër që e keqperdor historinë për synime politike të ditës, ekzistenca dhe mobilizimi militant ende i njerëzve të Luftës por sidomos i trashëgimtarëve direkt biologjikë të tyre dhe mungesa e një platforme institucionale shkencore të konsultuar e të miratuar për të udhëhequr procesin studimor për këtë kohë që ende rrezaton grindje, keqkuptime e akuza të ndërsjellta. Këtë mund ta bënin dhe duhej ta kishin bërë Akademia e Shkencave dhe Akademia Albanologjike. Ende ka kohë.

– Është folur shpesh, sidomos pas vitit 1990 për rishikim dhe rishkrim të historisë. A besoni në një rishkrim objektiv të historisë së Luftës së Dytë Botërore në terrenin shqiptar dhe kur mund të realizohet?

– Unë e kam dhënë mendimin tim në shumë raste për këtë çështje në konferenca të ndryshme shkencore, në shkrime dhe intervista përfshirë edhe ato në gazetën “Dita”. Po përsëris disa prej mendimeve që kam shfaqur të paktën në këto 6 vitet e fundit. Ka një ngatërrim konceptual të termave të përdorura ndër vite në këtë periudhë gati 30 vjeçare: “ribërje”, “rishikim” dhe rishkrim të historisë. Disa, veçanërisht, politikanë, por edhe njerëz në shërbim të tyre i kanë nxjerrë këto pseudokoncepte në tregun publik për të rikapituluar disa të vërteta historike e për t’i përdorur ato në përditshmërinë e keqpërdorimit për audienca respektive të përkatësisë politike dhe për vota në zgjedhje. Në këtë grup hyjnë edhe njerëz që kanë një diplomë universitare, nuk ka rëndësi se çfarë cilësie e prej cilit universitet në histori dhe që pa qenë profesionistë janë të mobilizuar për t’i dhënë synimit politik të ditës një certifikatë besueshmërie. Dhe më keq është me ata njerëz që pa patur asnjë lidhje minimale me arsimimin dhe kulturën historike bëhen prodhimtarë të zellshëm të historisë folklorike e kokëpërbysur. Me ndonjë përjashtim, ka pastaj një brez trashëgimtarësh biologjikë të aktorëve politikë të kohës së Luftës që e kanë bastarduar historinë e saj, dikush duke shkruar për babanë, vëllanë e xhaxhain, dikush për fisin, fshatin e krahinën në një mënyrë të atillë sa që Shqipëria paska qenë e mbushur me kryetrima e heronj dhe me ngjarje që kanë diktuar në arritjen e fitores përfundimtare. Ana tjetër e medaljes janë ata trashëgimtarë biologjikë të aktorëve kolaboracionistë të Luftës që sulmojnë e duan të përmbysin thelbin e saj çlirimtar dhe antifashist, që e bëjnë të zezën të bardhë dhe të kundërtën, e sidomos të mohojnë bashkëpunimin në mënyrë të ndërgjegjshme me pushtuesit fashistë. Këto publikime kanë krijuar një inflacion botimesh krejt pa vlerë por që përmes shumësisë së tyre në shitje krijojnë shtrembërime të llahtarshme të së vërtetës historike. Sigurisht opinioni publik dhe lexuesit me kulturë dhe integritet kanë bërë dhe e bëjnë seleksionimin e këtyre botimeve. Nuk është e vështirë veç mjafton të lexohen dy-tri faqet e para të tyre. Mes këtyre botimeve ka edhe përpjekje serioze për të rivlerësuar disa figura nacionaliste që ishin realisht antifashiste dhe që u vranë si të tillë nga pushtuesit ose që u dënuan padrejtesisht më vonë. Por sot vihet re një fenomen tjetër, që institucione që financohen nga shteti me paratë e taksapaguesve shqiptarë lejohen që jashtë objektit të punës së tyre e në kundërshtim me ligjin të tentojnë të përmbysin historinë e Luftës në emër të “rishikimit” të saj apo të rishkrimit të saj. Në këtë drejtim kanë marrë gjithashtu përparësi disa emisione komerciale për Luftën në ekrane të veçanta televizive që e bëjnë edhe më të dukshme e të prekshme tendencën antikombëtare të të ashtuquajturit proces të “ribërjes” së historisë.

Edhe një herë si përfundim po përsëris: Rishkrimi i historisë është një proces objektiv, që zhvillohet në bazë të koncepteve rigoroze shkencore historiografike. Historianët profesionistë dhe seriozë më kuptojnë se çfarë po nënvizoj përsëri: historiografia është si një organizëm i gjallë dhe që ajo të zhvillohet gjithnjë duhet të rishkruhet por vetëm mbi bazën e fakteve të reja e të panjohura që dalin herë pas herë, në përputhje me këndvështrime të reja të këtyre fakteve e ngjarjeve dhe prej historianëve shkencëtarë e jo plagjiatorëve politikë e revanshistë dhe aq më keq prej injorantëve.

– Aktualisht, jo vetëm në Shqipëri ka një gjallërim të forcave ekstremiste të djathta, ku në disa vende ato janë në pushtet. Në këto kushte, a vazhdon antifashizmi të mbetet një trend europian?

– Antifashizmi nuk ka ngjyrë e përkatësi të legjitimuar partiake. Është e vërtetë se dikur në vitet ‘30 të shekullit të kaluar antifashizmi lindi dhe u zhvillua si një lëvizje e inicuar kryesisht prej forcave të majta, partive komuniste dhe socialiste e socialdemokrate. Janë pikërisht këto parti që morën flamurin e organizimit të rezistencës antifashiste në Evropë përballë rrezikut gjithnjë në rritje të shpërthimit të luftës nga regjimet fashiste në Itali e Gjermani dhe të regjimeve të tjera të kësaj natyre. Në emër të antifashizmit e kundër rrezikut fashist u organizuan frontet popullore në Evropë dhe u kundërshtua grushti fashist i shtetit i gjeneralit Franko në Spanjë.

Shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore e bëri antifashizmin program përbashkues të të gjitha forcave që kundërshtonin agresionin, pushtimin, holokaustin etj. Antifashizmi u bë filozofia politike dominuese në Luftë. Në emër të tij u krijuan Kombet e Bashkuara në 1 janar 1942 në Uashington dhe aleanca e tri Fuqive të Medha: Shteteve te Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik. Kjo aleancë e madhe organizoi goditjet vendimtare kundër fuqive fashiste militariste të Boshtit famëkeq Romë-Berlin-Tokio. Ajo ishte aleancë e strukturuar nga fillimi e deri në fund si antifashiste, detyrë kryesore e të cilës ishte të shkatërronte makinerinë kolosale fashiste të luftës. Ky antifashizëm i madh përballë rrezikut nuk pyeti për natyrën politike kundërshtare të qeverisjeve në këto vende, të demokracive liberale perëndimore me shtetin e vetëm komunist në botë. Në atë kohë rreziku fashist ishte shumë herë më i rrezikshëm se rreziku komunist dhe para tij u kaluan në plan të dytë kundërshtitë e sistemeve politiko-shoqërore. Një përvojë që përballë rreziqeve të mëdha të globalizmit sot e të efekteve të tyre ndaj të ardhmes së njerezimit duhet që të mos neglizhohet.

Antifashizmi i bashkuar botëror u reflektua në shumë vende e popuj në Luftën e Dytë Botërore me intensitete e veçori të ndryshme. Në shumë vende mori formën më të lartë të rezistencës e të luftës së armatosur kundër pushtuesve fashistë, siç ndodhi edhe në Shqipëri, në vende të tjera evropiane të pushtuara ajo kryesisht u zhvillua si rezistencë aktive më tepër politike, mobilizuese dhe organizuese. Pati edhe vende që ruajtën një neutralitet strikt të diktuar nga statusi historik e nga rrethanat.

Kjo ka qenë tabloja e madhe e antifashizmit botëror dhe evropian dhe që ka meritën e padiskutueshme të kotributit kryesor në fitoren kundër fashizmit. Përtej kësaj, në vendet fashiste e sidomos në vendet e pushtuara ka patur edhe një antifashizëm jo të armatosur, por më tepër të shprehur në veprime të organizuara ilegale antifashiste ose në krijimin e një ambienti social, por të heshtur antifashist. Rryma të tilla të antifashizmit më tepër pasiv morën gjatë luftës ngjyra të ndryshme politike si antifashizëm social demokrat, liberal, katolik etj. Kjo ishte një lëvizje e mbyllur që nuk shkonte përtej mbledhjeve në dukje legale, por që bisedohej për veprime të vogla ilegale antifashiste.

Antifashizmi nuk është vlerë historike e kapërcyer dhe as rreziku i rilindjes së forcave fashiste është i përjashtuar. Përkundrazi, sot në vende të ndryshme ky rrezik është i pranishëm në forma e mënyra të ndryshme. Ai, përveç nostalgjikëve të pakët të nazizmit, nuk shfaqet me uniformën naziste dhe me kryqyn e thyer, episode këto që nuk mungojnë, por në një mënyrë më “moderne”, më së shumti në formën e organizatave politike të së djathtës ekstreme ose të rrymave nacionaliste ekstreme antieuropiane e të qeverive e qeverisjeve autoritariste që kanë tendenca të theksuara në përqendrimin e pushteteve, në abuzimet me shtetin e së drejtës dhe mohimin sistematik të lirive e të drejtave të njeriut. Aq më tepër që në kohë sfidash të papara globale si pandemia që po kalojmë, kriza dhe mungesa e vëmendjes janë një shtrat i ngrohtë ku rriten tendencat autoritariste dhe ekstremiste në qeverisjen e vendeve. Ndaj dhe antifashizmi sot ka një detyrë tjetër dhe duhet të shfaqet edhe ai jo në formën klasike të përmbajtjes e të organizimit, por në mënyra efektive për të mbrojtur demokracinë, liritë e të drejtat e njeriut, si edhe kundërshtimin e përpjekjeve për të vendosur hegjemoni të imponuara unilaterale në një botë që me shpejtësi para syve tanë është bërë më globaliste se kurrë.

Intervistoi Xhevdet Shehu – DITA

