Ndërtohet shtëpia e fundit nga tërmeti i shtatorit, Veliaj i jep çelësat familjes Stafa në Picallë

Një vit më parë, familja Stafa në Picallë përjetoi një nga ditët më të vështira kur shtëpia e tyre u rrënua brenda pak sekondave pas lëkundjeve të forta të tërmetit të 21 shtatorit. Por, sot lotët e tyre ia lanë vendin gëzimit, kur djali më i vogël i familjes, Enri, hapi derën e shtëpisë së re, të rindërtuar me kushte shumë herë më të mira.

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj tha se kjo ishte banesa e fundit e rindërtuar nga 65 shtëpitë, që u dëmtuan rëndë në shtator 2019.

“Jam i lumtur që e mbyllim këtë vit, pas tërmetit të 21 shtatorit, me 65 shtëpi të përfunduara nga donatorët, me çelësa në dorë, lëmë çadrat dhe kontenierët dhe futemi në një shtëpi jashtëzakonisht më të mirë. Kemi bërë gjithashtu, edhe 1865 pagesa cash për familjet që pësuan dëme më të lehta në 21 shtator dhe më vjen mirë që e mbajtëm fjalën brenda vitit”, tha ai.

Kryetari i Bashkisë theksoi se pavarësisht pengesave nga ata që nuk kanë bërë asnjë punë në jetën e tyre, beteja për rindërtimin e shtëpive të 21 shtatorit është fituar. Ai shtoi se fokusi kalon te rindërtimi dhe pagesat për banesat e dëmtuara në 26 nëntor.

“Në një vend si Shqipëria është shumë e vështirë të bësh punë të mira, se për çdo punë që bën ka stërkëmbësha, intriga, thika pas shpine. Por pyetja është: Kush është i fokusuar dhe i çon punët deri në fund, dhe kush merret me llafe? A ia vlen t’i kthejmë përgjigje të gjithë atyre që vetëm lehin dhe s’kanë prekur asnjë punë me dorë? S’kanë prekur një mistri, një lopatë, s’kanë vënë një tullë! Ne donim ta fitonim betejën për shtëpitë dhe sot e kemi fituar atë. Punën për tërmetin e 21 shtatorit mund ta quajmë të përfunduar. Tani të fokusohemi 100% te tërmeti i 26 nëntorit, ku na kanë ngelur edhe 1/3 e pagesave”, deklaroi Veliaj.

Sipas tij, falë solidaritetit, në Shqipëri është arritur ajo që vështirë të arrihet edhe në vende shumë herë më të zhvilluara.

“Ka plot biznese që duan ta mbajnë mirë me dikë, por se me kë, kjo ha debat. Disa duan ta mbajnë mirë me pushtetin apo me opozitën, sepse thonë, po të gëzohen politikanët, nuk do më bien në qafë. Ka disa të tjerë, si Ariani me shokë, që thonë do ta mbajmë mirë me popullin, me ata që janë nevojtarë, me ata që realisht meritojnë sevap. Një politikan nuk ka nevojë për vilën e katërt dhe të pestë. Familja e Ilirit ka nevojë për të vetmen shtëpi, që laj-thaj këtë ka. Për të gjitha këto arsye, i falenderoj sepse thotë që më mirë se ta kesh mirë me ata që shajnë e vënë gjoba, do ta kesh mirë me miletin dhe me një popull që është mirënjohës, që nuk ka për të ta harruar tërë jetën”, tha Veliaj.

Arjan Çukaj, donatori që rindërtoi shtëpinë e familjes Stafa, u shpreh se ndihet i lumtur që sot kjo familje ka një strehë të re mbi kokë.

“Bashkë me stafin tim, me studentët që mundësuan projektin dhe me inxhinierët e departamentit të Inxhinierisë së Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës të Universiteti Metropolitan, iu përgjigjëm të parët thirrjes së bashkisë. Jam shumë i lumtur dhe më vjen mirë që një familje sot do të ketë një strehë të bukur, të ngrohtë dhe mbi të gjitha të fortë”, tha Çukaj.

Deputeti i PS, Xhemal Qefalia u shpreh se e gjithë Tirana është kthyer në një kantier ndërtimi dhe shprehu mirënjohjen për vëmendjen e vazhdueshme që bashkia ka treguar për familjet në nevojë.

