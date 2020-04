A dhanë pak ata që morën shumë…

Nga Bedri Islami

Coronavirusi është kryetema e ditës aktualisht. Përballimi i tij, ndoshta nga ata ngjarjet më të vështira për t’u kuptuar, gjithnjë e më shumë po bëhet i të gjithëve dhe, ajo që në ditët e para dukej e humbur, shpresa, sa vjen e më bëhet më konkrete.

Mijëra njerëz, që nga mjekët, infermierët, sanitaret, shoferët e ambulancave, shitësit, furnizuesit, tregtarët e vegjël, policët, pastruesit e rrugëve, shoqata humanitare mbushur me djem dhe vajza të reja, funksionarë të lartë, opozitarë – të gjithë e kanë bërë betejën e tyre, dikush për të mirë dhe dikush tjetër për të tërhequr nga vetja.

Si ka shkruar politologu i njohur Henri Kissinger, në editorialin e tij të datës 6 prill 2020, “Koronavirusi ka goditur me forcë dhe egërsi të paprecedentë”.

Si duket, edhe pas përmirësimeve pasojat do të jenë të ndjeshme. Ata do i ngjajnë thënies së njohur të Remarkut, që “edhe nëse nuk u prekën në front nga ciflat e granatave, ata prapë se prapë mbetën të plagosur”.

Plagosja do të jetë e të gjithëve, por jo të gjithë do e ndjejnë. Shteti i ka bërë llogaritë e vonuara, por në shënimet e tyre ata nuk kanë ecur me atë ritëm që njerëzit presin. Kaloi muaji i parë dhe hyri i dyti, që nuk do të jetë i fundit dhe, ndërsa mendohet se duket një dritë në fundin e tunelit të pandemisë, tuneli tjetër, i pas-pandemisë, ende nuk ka filluar të hapet.

Çfarë do të bëhet me të? Si do e kalojnë njerëzit? Do të ketë “ rilindje” të shpresës, apo humbjet do të jenë vazhdim i asaj që po ndodh sot.

Të gjithë po reagojnë ashtu si munden dhe si dinë. Nëse plagët po vijnë duke u thelluar, të pasurit, ata që quhen zakonisht oligarkët e këtij vendi, nuk kanë ndërmend të shesin as vilat e dyta e të treta, si tha në zemërim e sipër shefi i qeverisë, as resortet turistike e aq më pak të dëmtojnë pasurinë e tyre, e cila, ashtu si në disa raste është vënë përmes mendimit dhe ndershmërisë, në më të shumtën është rrjedhë e lidhjes me pushtetin, me funksionarë të lartë të saj, korrupsionit të njohur tashmë, ku jemi bërë proverbialë në të gjitha qeveritë.

Çfarë po ndodh me ata që morën shumë nga qeveria, e tashme dhe e së djeshmes? Kanë ndërmend ata të shkrijnë diçka nga “dhjami” i vënë në vite, apo terezia e tyre nuk prishet?

Disa prej biznesmenëve të mëdhenj, sidomos të importit të ushqimeve, frutave, perimeve etj e kanë rritur punën dhe fitimin e tyre. Çmimet e ngritura në treg burojnë nga çmimet e rritura të tregut të shumicës. Për shkak të politikave miope të mbështetjes së tregut të brendshëm bujqësor, që tani dëshmon se sa e vlefshme do të kishte qenë një politikë ndryshe, ende jemi të varur dhe si duket edhe për shumë kohë do të jemi të varur nga biznesi i orientuar nga jashtë.

Në shtatë vitet e qeverisjes Rama, alfa dhe omega e zhvillimit të vendit kanë qenë PPP-të e famshme, nga të cilat spikatin ato në fushën e shëndetësisë. Të shumta, korruptive deri në palcë, të keq llogaritura, me dëme serioze në ekonominë e vendit dhe krijimin e idesë se, në këtë vend, gjithçka mund të ndodhë nëse shikimi yt drejt qeverisë është i leverdishëm.

Nuk është e largët dita kur në vend u bë e njohur një shkresë tejet absurde, çka nuk mund të mendohej më parë. Ajo urdhëronte që të limitoheshin operacionet për shkak të kostove të larta që krijonte konçensioni i sterilizimit.

Vetëm në një vit, në këtë PPP, e cila dihet tashmë se si u bë dhe se si u zgjodh partneri, shpenzimet u rritën mbi 28 për qind ndaj parashikimit, në më shumë se 2 miliard lekë ( të rinj) nga 1 miliard e 560 mijë që ishte parashikuar në buxhet. Në vitin pasardhës rritja vazhdoi dhe këtë vit, nëse do të ndiqet e njëjta praktikë pune, edhe për shkak të pandemisë, kostot do të rriten marramendshëm. Duke nisur nga fillimi, kostot e sterilizimit janë rritur disa miliona euro, vetëm në vitin 2018 u rritën me 3.6 milion euro dhe në vitin 2019 ende asgjë nuk është e qartë.

Laboratorët po ashtu kanë kërkuar një shtesë prej 3.3 milionë euro në vit. Shifrat e rritura nuk ndalen dhe askush nuk mban përgjegjësi për shtrembërimin e kontratave, për hartimin e tyre gjithnjë në dobi të konçensionarit dhe në humbje të shtetit.

Tani pyetja është fare e thjeshtë: a dhanë gjë ata që orën shumë? – pasi konçensione të tilla marramendëse janë dhënë edhe në ndërtimin e rrugëve, që duhet të jenë veshur anësoret e tyre me flori!!!, në ndërtime të tëra, pa folur për tenderët që lëshohen me dorën e djathtë për të marrë diçka të rëndë dora tjetër?

Të gjithë po e ndjejnë pandeminë, sidomos të varfërit. Jetesa e tyre nuk është më e njëjtë dhe, për shumë kohë, do të jetë e vështirë të kthehet në rrjedhën normale.

Shteti, në piramidën e tij, ka përgjysmuar pagat, ka shkuar më tej në deputetë, në institucione të pavarura, në mësuesit e edukatorët dhe shpresojmë të mos bëjë gabimin fatal t’ua ndalë edhe mjekëve që nuk janë në infektivë, me justifikimin se nuk jeni në ballin e luftës.

Mijra të punësuar ende nuk kanë marrë pagat e tyre, jo me pagën e dytë të luftës; pak kush e di se sa do të marrë, çfarë do të marrë, pa përmendur ata që nuk kanë qenë në listat e punëdhënsëve, por që nuk janë saktësuar.

Lufta, termi me të cilin tani po kalohet në spekulim, i ka kushtuar secilit dhe kjo do të thotë se ka kontribuar secili.

Po manjatët e mëdhenj, oligarkët e fuqishëm, milionerët e politikës dhe të allishverishit?

Askush nuk di gjë për ta..dhe është krejt e mundur që as për punëtorët e tyre nuk do të mendojnë.

Ata, në të shumtën e rasteve, janë strukur në vilat e tyre, dhe askush nuk ua merr për të keq, pasi ky virus nuk njeh as hierarki dhe as pasuri, por, nuk mendojnë as për shtetin e as për ata që rrinë e presin me sytë nga vendimet e shtetit, të cilat, edhe kur merren në mëngjes, shpeshherë harrohen në darkë.

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa citimin korrekt dhe të dukshëm të burimit