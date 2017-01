A do ndërhyjë ushtarakisht Serbia në Kosovë? Rama: Vetëm si turistë!

Kryeministri, Edi Rama ka reaguar për herë të parë për plasjen e fundit mes Serbisë dhe Kosovës duke iu përgjigjur ngacmimit të një komentuesi në Facebook.

Ndërsa qytetari nga Kosova, që i bën thirrje kreu të qeverisë së Shqipërisë për bashkim të forcave ushtarake pasi Serbia po kërcënon sërish me ushtri Kosovën.

“Z. Rama mendon se ike kry te gjithat punt. Jo i nderuar, bashkoj forcat ushtarake se Serbia po futet prap ne Kosovë. KUJDES”, shkruan qytetari.

Përgjigja e Ramës është se “puna e trenit ishte një marrëzi”, dhe e konsideron punë të mbyllur pavarësinë e Kosovës.

“O Enver po ku do futet Serbia o Enver?! Ka mbaruar ajo pune, Kosova eshte shtet o mik, nuk eshte krahine e Jugosllavise e me Serbine e lidh vetem ndertimi i te ardhmes se fqinjesise mes dy shteteve, jo e shkuara rrenuese e serbomadhnise!

Serbia do ta vuaje ate te shkuar si makth deri kur ta njohe Kosoven dhe vetem duke e njohur do te shpetoje nga ai makth (qe e shtyn hera – heres ne marrezira si kjo puna e trenit); ndersa serbet e Beogradit ne Kosove veç si turiste do te vijne nje dite po si zot te vendit s’vijne dot me kurren e kurres.

Keto lojrat me trena e me aeroplana jane manovra politike, per hesape politike, po hesapi i lirise e pavaresise se Kosoves eshte kry Enver”, shkruan Rama.