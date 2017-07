A do ta dorëzojnë ministrat mandatin e deputetit? Rama zbardh projektet e para

“Unë nuk kam fajësuar asnjëherë drejtpërdrejt aleatët e deridjeshëm. Thjeshtë kam kërkuar një përpjekje të përbashkët me shqiptarët për të përmbysur një sistem kanceroz që është karakteristikë e partive të vogla”.

Kështu deklaroi mbrëmjen e sotme në Top Story kryeministri Edi Rama teksa tha se mazhoranca e dalë nga 25 Qershori pritet të mbahet në 3 shtylla; në Parlament, Qeveri dhe në parti.

Sipas Ramës, barra më e madhe e përgjegjësisë për 4 vite nuk lidhet me frikën e zhgënjimit të njerëzve, por me nevojën për t’i dhënë atyre atë për të cilën kanë votuar.

Duke folur për Sokol Ballën, Rama zbardhi edhe dy projektet e para të qeverisë që lidhen me transparencën dhe raportin me qytetarët.

“Besoj se me teknologjinë e re njërëzit i kanë mundësitë për të qenë pranë qeverisjes. Ne po punojmë një platformë, “Shqipëria që duam” për t’i dhënë akses të gjithë njerëzve. Nga ana tjetër ne po punojmë për një reformë për mekanizmin e dëgjimit të ankesave. Për ata që kërkojnë përgjigje nga vetë godina e kryeministrisë” – tha Rama.

I pyetur nëse ministrat e ardhshëm do të dorëhiqen nga mandati i deputetit sikurse bënë 4-vjeçarin që lamë pas, Rama tha se kjo gjë nuk është vendosur ende.

Sipas tij, ndarja e mandatit të deputetit nga ai i ministrit është në diskutim këto kohë brenda PS-së.

Nga ana tjetër, ai tha se situata në qeveri është paradoksale dhe e paarsyeshme fakti se në qeveri ka ende ministra të LSI-së.

Pjesë nga Intervista

Sokol Balla: Jemi me autorin e “Rilindjes”, fituesin e zgjedhjeve të 25 qershorit, si ju duket vetja 53 vjeç shofer me timonin në dorë?

Edi Rama: Mua shumë urime, që japin kënaqësi por urimi i ditës ishte që gëzohu se sot je një vit më i ri se vitin tjetër. Në këtë perspektivë s’është keq.

Sokol Balla: Mund të thoni diçka për përmasat e fitores?

Edi Rama: Unë e kam përjetuar si një peshë të madhe përgjegjësie që nuk është se zvogëlohet, por ndjehet gjithmonë e më shumë ditë pas dite. E besoj thellësisht që fitorja është e Shqipërisë dhe shqiptarëve, ndërsa e imja është barra e përgjegjësisë. Është përgjegjësi që e kemi kërkuar dhe nuk na e kanë dhënë me zor. Njerëzit na e kanë dhënë sepse besojnë se ne meritojmë të provohemi të vetëm në timon, jo se kemi bërë një mrekulli për këtë mbështetje kaq të madhe.

Sokol Balla: Kam përshtypjen që kur thatë se mund të përfundojmë si PD, rrezikoni të përfundoni ashtu vërtetë. Jeni të përgatitur për një zhgënjim të madh pas katër vitesh?

Edi Rama: Nuk kam fajësuar drejtpërdrejtë aleatët e deridjeshëm. Kam nënvizuar domosdoshmërinë me shqiptarët për të ndërhyrë në sistem një qasjeje kanceroze në administratë. Barra nuk lidhet me frikën e zhgënjimit të njerëzve, por me nevojën e brendshme për t’ju dhënë atyre atë për të cilën nga kanë votuar dhe ajo çka kam thënë është që ne duhet ta kuptojmë kështu siç është këtë përgjegjësi, duhet të mobilizohemi për të patur soliditet në tre shtyllat që do të mbajnë shumicën e re, në grupin parlamentar, qeveri dhe parti dhe bashkë me njerëzit. Besoj që sot janë kushtet që njerëzit të jenë shumë më pranë qeverisë dhe të jenë aktorë të drejtpërdrejtë në bashkëqeverisje. Ne po punojmë për një platformë bashkëqeverisjeje ku do t’i japim akses të plotë njerëzve. Po punojmë për një reformë që do të nise nga reformimi i mekanizmit të dëgjimit të njerëzve që kërkojnë zgjidhje nga vetë kryeministria duke e shtrirë këtë në çdo ministri për të realizuar një lidhje të drejtpërdrejtë derisa të ndërtojmë një sistem funksional mes ministrave, deputetëve dhe njerëzve që të komunikojnë drejtpërdrejtë për çdo gjë që shohin të papërshtatshme në sjelljen e administratës.

Sokol Balla: Kjo do të kërkojë ndarje pushtetit brenda vetë partisë. Çfarë rregullash, do të riaplikoni ndarjen e mandateve të deputetit nga ministri?

Edi Rama: Kjo është në diskutim. Po diskutojmë për të patur një qeverisje integrale dhe jo një qeverisje të qeverisë. Të trija pjesët, parlamenti, qeveria dhe partia

Sokol Balla: Kjo mund të interpretohet sikur po krijon një opozitë brenda partisë, ndërkohë që opozita pritet të jetë e ashpër.

Edi Rama: Këtu nuk bëhet fjalë për të krijuar një shëmbëlltyrë të opozitës, por bëhet fjalë për të dëgjuar njerëzit.