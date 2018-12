A do ta rrëzojnë studentët Edi Ramën?

Nga Bedri Islami

Në fakt duhet të ishte Qeveria përballë studentëve, por është vetëm shefi i qeverisë, Rama.

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, si duket e përfundoi misionin e saj; qëndrimi ose largimi i saj nga posti ministror, është tashmë një formalitet i cili nuk çon më peshë.

Edi Rama mori përsipër gjithë riskun e mbështetjes ose të shuarjes së një lëvizje studentore, e cila , kur nisi, pak kush, as vetë ai, nuk e mendoi se do të merrte këto përmasa dhe, për më tepër, do të ndizte edhe vatra të tjera proteste pa lidhje me studentët.

Jam i bindur se, edhe nëse një ditë ai do i bindë studentët për dialog me to, do e ketë të vështirë, në mos të pamundur, të marrë me vete një ministër, një drejtues të lartë, pasi vetë statura e tyre përballë studentëve do të krijonte alergji. Me titullarë të lartë institucionesh të majmur nga pangopësia është shumë e vështirë, në mos e pamundur, të dialogosh qetësisht.

Lehtësia me të cilën Rama mori përsipër në mandatin e dytë të drejtonte vendin me po ato njerëz, të cilët në mandatin e parë nuk u shquan për gjë tjetër, veçse për shitje tenderash duhet analizuar. Ashtu si edhe mendjelehtësia fillestare me të cilën mori përsipër të përballej me studentët “ngelës”.

Në varësi të qëndrimit që do mbajë janë tri gjëra në lojë: jeta politike, (tani është në tehun e thikës, ose duhet të fillojë të bëjë kthesën e domosdoshme të shumëpritur, ose do shkojë më tej , sëbashku me karrocën e tij qeveritare drejt greminës) karriera si shef qeverie, (tashmë jo të gjithëve u intereson në atë thellësi si dikur) dhe fati i forcës politike që ai drejton.

Jeta politike e Edi Ramës është fati i tij personal. Mund të rrijë në politikë ose mund të ikë nga politika. Një rastësi e ka sjellë, një lëvizje e fuqishme mund ta largojë. Si shef qeverie, nuk është as tragjike dhe as kërcënuese, nëse bie. Por së bashku me të do të bjerë edhe qeveria e tashme dhe në rrethanat e sotme vendi mund të futet në një spirale të panjohur. I panjohur mbetet edhe fati i forcës politike që ai drejton, e cila në këto dekada pluralizëm ka qenë forca më moderne, më shpresëdhënëse, më tolerante dhe më progresive.

Përballë studentëve Edi Rama ka tri mundësi:

1-Të miratojë symbyllur të gjithë kërkesat e tyre, megjithëse e di fare mirë se kostoja e tyre do të jetë e lartë jo vetëm për qeverinë e tij, por edhe për të ardhmen; 140 mijë studentë në Shqipëri me të gjithë kërkesat e tyre i kushtojnë shtetit rreth 250 milionë euro në vit;

2-Të refuzojë symbyllur të gjithë kërkesat e tyre dhe atëherë duhet të jetë i gatshëm të marrë mbi vete pasojat që mund të rrjedhin nga vendimi i tij

3-Të arrijë të gjejë dialogun, duke gjetur tani, kur duhej të ishin gjetur më parë, ato rrugë që sjellin shfryrjen e zemërimit dhe të rebelimit studentor.

Ka përpara vetes një shumësi studentore, të ngazëllyer nga vetja, të mbushur me besim, të mbushur me nxitimin për të bërë gjithçka përmes revoltës brenda së cilës, sot, në mos që mbrëmë, kanë hyrë edhe kthetrat e manipulatorëve. Risku që ka marrë për vete Edi Rama është i lartë, në dukje i papërballueshëm, por në fakt, ai risk është edhe e ardhmja e tij. Humbja do të jetë fatale.