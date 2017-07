A do të hapet “kutia e zezë”?

Agim F. Dalipi

Dy temat më të nxehta të kësaj periudhe pas zgjedhjeve janë se si do të qeverisë “timonieri” Edi Rama me pushtetin e mbi 70 deputetëve dhe ajo që po ndodh në Partinë Demokratike e humbjen e saj në këto zgjedhje.

Rama pati arritje dhe mosarritje gjatë mandatit të parë. Por nuk duhet harruar se ai e gjeti vendin me një borxh të lartë të papaguar, të cilin e mbylli. Ky ishte një shkak i mosarritjeve ekonomike. Një shkak tjetër që thuajse nuk përmendet, ishte edhe kriza ekonomike-financiare botërore që në një ekonomi të brishtë si e jona sigurisht që do të ndikonte.

Një tjetër arsye, siç e ngre Rama, ishte “makina me dy timonë”. Rama e ngre si pengesë nga ana e bashkëqeveritarëve të LSI-së ndaj kërkoi ( dhe e mori) timonin i vetëm. Meta gjatë fushatës nuk pranoi se kishin qënë pengesë duke ja lënë fajin PS-së e më tepër Ramës: “Timonieri i lodhur e ka mendjen vetëm te karrigia e tij, ndërkohë populli largohet. Kjo është arroganca e tij. Erdhi fundi i kapitenit të kanabisit, që shantazhin njerëzit për votë për të mbajtur në punë shushunjat e koncesioneve”.

Kjo është për t’u diskutuar sepse dalin plot pyetje si për PS-në po ashtu dhe për LSI-në : kush i pengoi të merreshin vesh bashkë për të gjithë problemet që ngrenë sot ; pse duheshin lënë kritikat për në fushatën zgjedhore e nuk u zgjidhën në qeveri apo qoftë dhe me bisedime midis tyre që punët të ecnin përpara në qeverisje; po të ishte Rama kapiten i kanabisit çfarë u bë katër vjet duke e lënë në qeverisje kur me një mocion mosbesimi të deputetëve të LSI-së e largonin nga qeverisja dhe gjenin një formë për të zgjidhur problemet me qeveri të re apo me zgjedhje të parakohshme ku me siguri do të ndihmoheshin edhe nga PD?

Por këto mund të jenë edhe zgjedhja e lëshimit të gojës gjatë fushatave elektorale ku flitet mbarë e mbrapsht me dhe pa fakte, aludime e të vërteta, me të cilat jemi mësuar në çdo fushatë.

Gjithsesi kjo do të marrë rrugë shpejt: Meta do të shkojë tek posti i pavarur i presidentit, LSI do të bëjë opozitën “e fortë” në parlament siç ka deklaruar, Ramës, tani me një timon do t’i shikohen më qartë rezultatet apo mosarritjet.

Tjetër gjë është ajo që po ndodh e do të ndodhë me Partinë Demokratike.

Pas “ngrirjes”së kryetarit PD duket më e tronditur se kurrë. Mund të jetë luftë klanesh e bërrylash, por aty askush nga palet nuk thotë se, para se të vendosin se çdo të bëhet me kryetarin, partinë, strukturat, programet etj duhet bërë një analizë e atyre që kanë ndodhur e në radhë të parë pse u humbën zgjedhjet.

Sepse duhet permendur Berisha. Gjë që nuk e bëjnë dot sepse si Basha si ata që e rivalizojnë atë përsëri shkojnë e falen diku hapur e diku me lezet tek Berisha, i cili nuk është e nuk ka qënë asnjëherë “eminenca gri” në PD por kryetari i vërtetë i saj që i ndruhen thuajse të tërë.

Ka shumë që rrinë e presin fjalën e Berishës ose siç thotë Jemin Gjana: Berisha duhet të hyjë në lojë dhe t’iu thojë të gjithëve që duhet ta ndalojnë lojën e sulmeve dhe si shton Jemini “Berisha ca gjëra mund t’u thotë disa prej kolegëve. Në mos në mënyrë publike, le t’i thërrasë secilin në mënyrë më të ngushtë dhe t’u thotë: mjaft, deri këtu sepse dimë disa gjëra për njëri-tjetrin”.

Ç’janë këto gjëra që dinë midis tyre këta që kanë qënë në krye të Partisë Democratike? Mendja ta do se janë nga ato gjëra që të kompromentojnë sepse Gjana thotë se ca si Topalli “bëjnë mirë të përmbahen dhe mos të na detyrojnë që ne të flasim”.

Për këtë Gjana , ndofta për herë të parë në jetën e Partisë Demokratike ka përmendur “kutinë e zezë”. Kjo duhet të jetë si ajo kutia e avionëve që ka të vërtetën e çdo gjëje që ka ndodhur:

Bëhet fjalë për drejtues te larte te PD që kanë problem me të shkuarën e tyre. “Jeta e tyre luksoze, vilat nëpër qendrat rezidenciale që u shndërruan nga fshatra turistike qe i kthyen në vila dhe i blenë për vete. Shtepi luksi në periferi të Tiranës, me fëmijë që shkollohen shumë shtrenjtë jashtë shtetit, mënyrën se si performojnë, se si i bëjnë pushimet, si vishen, si sillen”. Nga se vjen luksi i tyre? “Sigurisht nga abuzimi me pushtetin. Janë ish-ministra të PD-së dhe jo ish-ministra, por edhe ish-drejtorë të rëndësishëm, ndërmjetës, sekserë të kësaj natyre….. Sot bërtasin që u ikën karriget. Kjo është faqja e zezë”.

Gjana përmend të gjithë dhe asnjërin sepse flet pa emra, ruan kodin e heshtjes. Ndërsa thotë se për këtë kuti ndoshta duhet pyetur zëvendës/ndihmës sekretari amerikan i shtetit (?!).

Pse nuk flasin këto njerëz që e ditkan kutinë dhe rrjedhimisht edhe çfarë ka brenda? A ka kjo kuti të shkruara apo të folura krimet dhe vjedhjet; a janë aty rruga e Kukësit, Gërdeci, 21 Janari, koncesionet, Trebicka e ndofta dhe Azem Hajdari e Olldashi? A i ka mbajtur kjo kuti si “miu në dhokan” demokratikasit e sotëm e të djeshëm që të mos flasin? Dhe në interes të kujt? Sepse fijet që kanë komanduar aty dhe do të vazhdojnë të komandojnë vijnë nga prapaskena, prapa kuintave dhe me interesa të qarta për t’u ruajtur.

Të shohim nëse do hetohen nga Vetingu apo drejtësia e rilindur, apo janë amnistuar fshehtazi, larg suve dhe vesheve te popullit qe voton.

Nuk mund të ecet përpara pa kthyer kokën pas qoftë për të nxjerrë mësime nga gabimet, qoftë për të vënë në vendin që i takon drejtësinë. Sepse këta që e dinë kutinë e zezë dhe plot gjëra të tjera nuk besoj se do të flasin vetë, përderisa nuk kanë folur deri më sot. Ata e përdorin për luftë bërrylash e karrigesh, por i takon parlamentit të ri e qeverisë së re me një timon të kërkojë përditë hapjen e kutisë së zezë nga drejtësia e re, për të mbajtur premtimin që i kanë dhënë votuesve.

Le të presim si gjithmonë me shpresë.