A do të kemi sërish acar? Ja si do të jetë moti këtë fundjavë

Pas largimit të borës nga qytetet që nuk e kishin parë prej vitesh, duket se moti do të vazhdojë kapriçiot edhe këtë fundjavë.

Parashikimet flasin për një sistem të fuqishëm vranësirash që do të prekë vendin tonë duke gjeneruar në sasi reshjesh.

Zonat më të prekura parashikohet të jenë veriperëndimoret, kurse verilindja dhe juglindja do të vazhdojnë të jenë nën pushtetin e borës.

Gjatë pasdites duke përfshirë edhe mbrëmjen i gjithë vendi do të jetë me vranësira dhe reshje shiu e dëbore me intensitet mesatar dhe të ulët.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të ndjeshme si në vlerat minimale edhe në vlerat maksimale.

Era do të fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi 65 km/h nga drejtimi jugperëndimor kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim 6 ballë.