A do të ketë luftë në Ballkan?

Udhëtimi i një treni serb drejt Mitrovicës zgjoi gjarpërinjtë e hasmërive tradicionale ballkanike.

Ky truall që polli dy luftra botërore është në gjendje të pjellë dhe një luftë të tretë, shumë më të tmerrshme nga dy të parat…

Por a është e mundur kjo në kushtet aktuale?

Për më tepër kur çështja kombëtare shqiptare është ende e pazgjidhur?

Të gjitha këto në këtë intervistë ekskluzive me një nga njohësit dhe ekspertët më të mirë që kemi ne në këtë fushë, me Prof. Ksenofon Krisafin.

– Profesor Krisafi, është hapur një debat me kryefjalë fantazmën e një lufte të mundshme në Ballkan. Sa e mundshme është një luftë e tillë në kushtet aktuale?

– Në fundin e 2016 dhe fillimin e 2017, në marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën pati zhvillime ekstreme, pasojë e drejtëpërdrejtë e një politike iracionale të ndjekur nga regjimi i Beogradit. Nikoliçi, Vuçiç, Daçiç etj, bashkëpunëtorë të drejtëpërdrejtë apo të afërt në qeverisjen dhe krimet e Milosheviçit, kanë mbetur bartës të mentaliteteve primitive antishqiptare.

Të prirur për të ringritur gërmadhat e Serbisë së Madhe, nuk kanë pushuar për asnjë çast provokimet ndaj popullit martir të Kosovës, duke turbulluar klimën politike, paqen dhe sigurinë në krejt rajonin e Ballkanit.

Pas shumë e shumë provokimeve, akteve armiqësore, në fundin e vitit 2016, filluan ndërtimin e murit ndarës matanë urës së lumit Ibër në Mitrovicë, në mesin e janarit të këtij viti, nisën drejt Mitrovicës së Veriut një tren, të mbuluar me parulla dhe mbishkrime nacionaliste si “Kosova është Serbi”, me piktura, simbole e shprehje religjioze.

Rrugëtimi i tij, i shoqëruar me deklarime luftënxitëse nga ana e drejtuesve të shtetit dhe kishës serbe ishte një provokim ekstrem dhe i rrezikshëm. Drejtuesit e Beogradit, të cilëve iu rëndojnë në ndërgjegje jeta e mijëra kosovarëve të vrarë, shkretimi i një vendi të tërë etj., nuk duhet të vazhdojnë kërcënimet, por të kërkojnë personalisht falje për ç’ju kanë bërë Kosovës dhe kosovarëve.

Si drejtues të shtetit serb, në kohën e Luftës dhe pas saj, duhet që institucionalisht të bëjnë një mea culpa të thellë dhe, në emër të vendit që përfaqësojnë, të kërkojnë ndjesë publike, për genocidin, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit që kanë kryer ndaj tyre, duke dhënë garanci se ajo çka ndodhur nuk do të përsëritet më kurrë. Vetëm kështu ata do ta lehtësojnë disi ndërgjegjen e njollosur.

Veprimet e tyre provokuese që turbullojnë marrëdhëniet ndërmjet serbve dhe shqiptarëve në Kosovë e në rajon, bien ndesh me frymën europiane dhe aspiratat e popujve për një të ardhme të sigurt e paqësore. Prandaj presidenti Hashim Thaçi deklaroi se “nëse Serbia thërret për luftë, Kosova bën thirrje për paqe. Nëse Serbia bën thirrje për ndarje territoriale, Kosova bën thirrje për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO”.

Kryeministri shqiptar Edi Rama reagoi duke thënë se Serbia do ta vuajë atë të shkuar si makth deri kur ta njohë Kosovën dhe vetëm duke e njohur do të shpëtojë nga ai makth (që e shtyn hera – herës në marrëzira si kjo puna e trenit).

Shqiptarët, një popull i madh në trimëri, vetëdije, kulturë e qytetari, kanë treguar se të drejtat që iu takojnë i fitojnë me durim e këmbëngulje, me beteja jo vetëm me armë por edhe në tavolinat e politikës, siç duket se po ndodh këto ditë në Maqedoni.

Lajmet e orëve të fundit njoftojnë për një fitore të madhe të tyre, faktori politik maqedonas ka pranuar të gjithë kërkesat e plaftormës së palës shqiptare, ku përfshihet edhe sanksionimi i gjuhës shqipe, si gjuhë zyrtare në Maqedoni dhe përdorimi i saj në çdo nivel të administratës. Shqiptarët asnjëherë nuk kanë ndërmarrë veprime që të destabilizojnë Ballkanin apo të trazojnë fqinjët edhe pse i kanë pasur të gjitha motivet dhe arsyet për ta bërë këtë, si një simetri e paudhësive mizore që janë kryer në kurriz të tyre.

– Pra kthehemi te thelbi i pyetjes, a ka vend të shqetësohemi për turbullira të reja në Ballkan nga këto zhvillime?

Historia ka treguar se nga veprime pa mend të aventurierëve të papërgjegjshëm ndodhin tragjedi e luftra.

Por është e domosdoshme që edhe Europa, të mos i vëjë në një plan serbët me shqiptarët. Europa duhet të merret me atë shtet që e ka përgjakur disa herë Ballkanin, madje jo vetëm atë por gjithë botën, duke u bërë shkaku i Luftës së Parë Botërore.

E ardhmja, sipas shqiptarëve lidhet me frymën e dialogut, me negociatat dhe jo me mllefet dhe mëritë e së kaluarës, as me cicmicet e çastit të Nikoliçit, Vuçiçit, Daçiçit apo edhe Nikolaos Mihaloliakos dhe grupit të tij të “Agimit të artë” e të tjerë politikanëve në Athinë, por me programet strategjike të të ardhmes së popujve, të cilët kanë dëshmuar se duan paqe, duan miqësi, bashkëpunim e mirëkuptim.

– Nuk ju pyeta rastësisht për këtë çështje, Profesor. Ballkani ka qenë vatra e dy luftrave botërore. A ekziston përsëritja e historisë?

– Nuk besoj. Stabiliteti i Ballkanit ka qenë përherë i atakuar, është ndodhur gjithmonë para pikëpyetjeve të mëdha. Në se do t’i drejtohemi historisë së dy shekujve të fundit do të vemë re se në hapësirat e këtij gadishulli është derdhur shumë gjak dhe ka pasur shumë dhimbje e vuajtje. Popujt e tij kanë paguar fodullëkun dhe ambicjet tribale të politikanëve të vet, që kanë luftuar për zgjerimin e kurorave mbretërore.

Situatat e kaluara madje edhe dekadat e fundit tregojnë se në nënshtresat e subkoshiencës së udhëheqjeve të disa popujve vazhdojnë të mbeten të konservuara reliket e një politike atavike, agresive, luftënxitëse, ekspansioniste. Por, nga ana tjetër ekzistojnë të gjitha shpresat se këto mendje të nxehta, do të frenohen nga popujt e tyre të mënçur e paqedashës.

Do të frenohen gjithashtu edhe nga politikanët e tyre, ata të cilët i përkasin një gjenerate të re, të shkolluar në universitetet më të mira të botës, me dije moderne dhe me mentalitetet e një epoke tjetër, e një kohe që ka lënë pas konfliktet e armatosura dhe që matet, konkuron dhe bashkëpunon në fushën e ideve dhe qëndrimeve emancipuese e qytetëruese.

Eshtë gjithashtu edhe faktori ndërkombëtar, ShBA, Bashkimi Europian etj. Ky i fundit, megjithë problemet dhe vështirësitë përmes të cilave po kalon në këto kohë, është e duhet të mbetet garanci e fuqishme e popujve të këtij rajoni.

– Dmth janë mbyllur llogaritë në Ballkan apo kemi ende për të parë?

– Jo nuk janë mbyllur. Në Ballkan ka mbetur ende një çështje e pazgjidhur siç duhet, ka mbetur një padrejtësi e hapur që ushqehet me padrejtësi nga ata që e kanë kryer këtë padrejtësi. Kjo është çështja shqiptare, e cila, me krijimin e shtetit të Kosovës, ka hyrë në rrugën e mbarë të një zgjidhjeje fatlume, por që pret të marrë zgjidhjen e përshtatshme, që të mos ketë më rast të dëgjohen ulërima “vritini shqiptarët”në stadiume apo në parada shtetërore “me zorrët e shqiptarëve do bëjmë litarë”.

Shqiptarët nuk ka pse të vriten, sepse ata nuk kanë vrarë kurrë askënd, por kanë shtrirë degën e ullirit, dorën e miqësisë dhe të paqes. Shqiptarët nuk kanë zënë territoret apo shtëpitë e fqinjëve, por jetojnë modestisht dhe dinjitozë në tokat e tyre. Prandaj skifterët e luftës që kanë dalë nga foletë e nacionalizmit mesjetar dhe kanë zbritur në tribunat e politikës, le t’i lënë popujt e vet të dëgjojnë zërin e shpirtit, të bashkohen në rrugën e të ardhmes europiane dhe të prosperojnë nëpërmjet bashkëpunimit dhe miqësisë së sinqertë me njëri tjetrin.

– Profesor, ndërkohë në mjediset politike shqiptare, kryesisht në Prishtinë dhe Tiranë, flitet për një ndryshim të mundshëm kufijsh. Janë tre opsione: Kosova të japë Mitrovicën dhe të marrë Luginën e Preshevës; Kosova të bashkohet me Shqipërinë dhe, e treta, të gjitha trojet e banuara nga shqiptarët në Ballkan të bashkohen në një shtet të vetëm. Sa i mundshëm është një ndryshim kufijsh dhe cili do të ishte opsioni më i mundshëm dhe më i favorshëm për shqiptarët?

–Realisht përmendja e domosdoshmërisë së zgjidhjes së drejtë të çështjes shqiptare brenda normave, parimeve juridike dhe etikës politike europiane, ideja dhe përpjekjet e shqiptarëve për bashkim kombëtar, në kuadrin e të drejtës ndërkombëtare, nuk duhet të shqetësojnë as fqinjët dhe as faktorin ndërkombëtar, sepse është fjala për trajtimin me urtësi dhe ne perputhje me normat e se drejtes nderkombetare, te një çështjeje të pazgjidhur ende.

Ajo sapo ka nisur realizimin e vet me krijimin e shtetit të pavarur të Kosovës dhe pret kryerjen e aktit pasardhës, në frymën e Europës pa kufij, integrimin real në të gjitha aspektet, të komuniteteve shqiptare të ndodhura në shtetet e tjera.

Fakti është që territoret shqiptare janë përdorur për kompromiset e Fuqive të Mëdha në favor të klientëve të tyre ballkanikë. Mbetën brenda kufijve zyrtarë të shtetit shqiptar rreth gjysma e territoreve dhe gjysma e popullsisë. Gjysma tjetër u shpërnda në shtetet fqinjë, të cilët ndoqën ndaj tyre politikën e asimilimit të dhunshëm. Ishte kjo arsyeja pse rezistenca e tyre për të drejtat dhe liritë themelore njerëzore nuk reshti për asnjë çast, deri sa në shkurtin e vitit 2008, lindi shteti i dytë shqiptar në Ballkan dhe deri sa këto ditë po shënohet një fitore historike për shqiptarët e Maqedonisë, për çka fola më lartë.

Jo vetëm zhvillimet e fundit, por edhe të tjera më parë kanë shtruar disa opsione për zgjidhjen e plotë dhe përfundimtare të çështjes shqiptare. Ndër to është opsioni i bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, që sipas meje është një ndër zgjidhjet më të natyrshme dhe më të arsyeshme.

Por kjo nuk do të thotë se realizimi i saj është i thjeshtë dhe i lehtë. Le të kujtojmë se për të realizuar bashkimin e dy shteteve gjermanë, të ndarë në mbarim të Luftës së Dytë Botërore u deshën vite të tëra përpjekjesh, jo vetëm nga vetë aktorët gjermanë, por edhe nga Fuqitë e Mëdha të kohës, veçanërisht ShBA, Rusi, Angli, Francë, Itali, BE, NATO etj. U ndërmorrën veprime të shumta me karakter politik, diplomatik, juridik, ekonomik, strategjik etj të llogaritura dhe të zbatuara deri në hollësitë maksimale.

Prandaj edhe nëse do të konsiderohej e kapërcyer dhe e zgjidhur pozitivisht nga pikëpamja juridike, shprehja e dëshirës për bashkim nga ana e popullsisë së të dy shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës, është absolutisht i domosdoshëm edhe pëlqimi i faktorit ndërkombëtar, jo vetëm i shteteve dhe organizatave ndërkombëtare me ndikime përcaktuese në zhvillimet botërore, por edhe i shteteve fqinjë, tek të cilat bashkimi Shqipëri-Kosovë, do të influencojë pa dyshim.

Ndërsa bashkimi i të gjitha territoreve ku jetojnë shqiptarët, edhe pse një endërr sublime dhe shumë tërheqëse, është aq shumë e bukur sa është tepër e vështirë për t’u besuar. Një opsion i tillë do të shoqërohej me një proces të madh zinxhir turbulencash, ndryshimesh e zhvillimesh problematike, që mund të çonte në destabilizimin e rajonit dhe më gjerë, në prishjen e ekuilibrave të vendosura prej më shumë se një shekulli.

– Sa i mundshëm është ndryshimi i kufijve në Ballkan aktualisht?

– Opsioni i ndryshimit të kufijve, nëpërmjet shkëmbimit të territoreve, i cili është shfaqur edhe në mbarim të Luftës së Dytë Botërore dhe pas saj, si nismë e Uashingtonit, është tej mase i komplikuar, vështirësisht i realizueshëm. Edhe pse në pamje të parë mund të duket i thjeshtë, shoqërohet me pasoja dhe ndryshime të thella, me përmbysje raportesh, me thyerje ekuilibrash që janë vendosur e ngurtësuar tashmë prej më shumë se një shekulli.

Në territoret shqiptare që ndodhen në vendet përreth Shqipërisë e Kosovës, si rezultat i politikave monstruoze të ndjekura nga fqinjët, kanë ndodhur ndryshime etnike, demografike, politike, ekonomike, sociale etj. të pakthyeshme.

P.sh. thuhet se në Manastir, ku në fillim të shekullit shqiptarët ishin mbi 90 % e popullsisë, tashmë kanë mbetur fare pak. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në qytetet dhe qendrat në Luginën e Preshevës, në Malësinë e Tuzit, në Plavë e Guci në Mal të Zi, në Greqi etj.

– Sa i garantuar apo i brishtë është sot stabiliteti në rajonin e Ballkanit?

– I ndodhur në vorbullën e një të kaluare nacionaliste Ballkani mbetet ende një vatër potenciale që mund të nxitë shpërthimin e problemeve të vjetra në Europë. Ringjallja dhe ndjekja e tyre në kohën tonë, nëse do të tolerohen, mund të pasohen nga një “reaksion zinxhir” ngjarjesh me reperkursione të mëdha, ndoshta të paparashikueshme.

Përkundër këtij skenari, një tjetër, më i arsyeshëm dhe tërësisht në interes të popujve të rajonit, do të ishte ai që do të mbështetej mbi pajtimin dhe kultivimin e bashkëpunimit e të miqësisë midis tyre. Garanci do të ishte hapja e kufijve sipas një skenari të mini-Shengenit ballkanik (deri në anëtarësimin e tyre në BE), shtimi i lëvizjes së lirë të njerëzve, nxitja e shkëmbimeve ekonomike e tregtare, turistike, kulturore, arsimore, artistike, sportive etj., sanksionimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në çdo vend ballkanik, sipas standardeve më të përparuara euro-atlantike, ndjekja e politikave të fqinjësisë së mirë dhe zbatimi i parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare.

Kjo kërkon bojkotimin e plotë të ideatorëve dhe ideologëve revanshistë, të cilëve vështrimi prapa në të kaluarën e errët konfliktuale, iu ka errësuar perspektivën europiane të së ardhmes, kërkon natyrisht braktisjen e dogmave dhe teorive të tyre nacionaliste e shoviniste që nxitin urrejtje dhe ndjenjat arkaike të supremacisë kombëtare etj.

Për ndërtimin e një të ardhmeje të sigurt dhe të begatë për popujt e Ballkanit, për bashkimin e tyre me Europën, duhet besim i ndërsjellë për të ndjekur vizionin e modeleve që transformoi dhe krijoi Europën e bashkuar, që ndërtoi rrugën e paqes, bashkëpunimit dhe prosperitetit europian.

– Po zgjohen papritur incidente dhe konflikte me Greqinë, sikurse ndodhi ditët e fundit me shtatë ushtarë që bënë simbolin shqiponjë. Janë këto incidente të stisura? Mbartin një prapavijë politike zyrtare?

– Për mendimin tim, nëse nuk është ndonjë rast i inskenuar nga shërbime të caktuara greke, ai duhet marrë si një veprim adoleshentësh pa prapavijë politike, ndryshe nga sa thuhet e nga sa u gjykua e u vendos këto ditë nga autoritetet greke. Do të ishte shumë e dëshirueshme që Greqia të pranojë, të njohë të kaluarën e marrëdhënieve me Shqipërinë dhe shqiptarët dhe të deklarojë se gjithçka që ka ndodhur i përket të kaluarës.

Brezat e rinj të politikanëve grekë duhet të bëhen shprehës të aspiratës së popullit grek që do miqësi dhe bashkëpunim me popullin shqiptar. Kjo duhet të jetë pikënisja e fillimit të ri në marrëdhëniet bilaterale. Fshehja e të vërtetave, sfumimi i atyre që kanë ndodhur, lënia në heshtje dhe tejkalimi duke i mbuluar nuk jep shanse për një të ardhme të sigurt europiane, mes fqinjëve më të vjetër në Ballkan, të cilët duhet të kenë marrëdhënie të shkëlqyera.

Por Tirana zyrtare po kritikohet shpesh sa për nacionalizëm, aq dhe për shpërfillje në lidhje me të drejtat e shqiptarëve jashtë kufijve të Shqipërisë. Ju si e konsideroni qëndrimin e qeverisë Rama për këtë çështje?

– Sipas meje asnjëra prej tyre nuk qëndron, as nacionalizmi shqiptar në kuptimin negativ të fjalës as edhe shpërfillja e shqiptarëve të ndodhur jashtë kufijve shtetërorë, nga ana e Tiranës zyrtare. Por gjërat duhen parë e gjykuar me realizëm, në kontekstin e mundësive, e reagimit të faktorëve të tjerë nacionalë e kombëtarë etj dhe jo sipas dëshirave.

Nuk duhen neglizhuar atmosfera, lufta politike, përbërja e spektrit politik në vendet përreth, ekzistenca e skifterëve antishqiptarë, e nacionalistëve ekstremistë dhe fashistëve, e aventurierëve dhe njerëzve që vazhdojnë të jetojnë me mitet e së kaluarës etj.

Ata janë të gatshëm jo vetëm të formulojnë akuza të paqena, por edhe të ndërmarrin aventura që rrezikojnë paqen dhe sigurinë në rajon e më gjerë. Dua të kujtoj reagimet ekstreme që erdhën nga veriu dhe jugu i vendit për deklarimet e kryeministrit Rama në vizitat në Serbi për gjëndjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, kërkesën për njohjen ndërkombëtare të Kosovës nga Beogradi, ose deklarimet e tij korrekte rreth pretendimeve të qarqeve ekstreme greke për ngjarje a zhvillime të caktuara në Shqipëri, si çështja çame, pronat shqiptare në Greqi, kufiri detar, varrezat e ushtarëve grekë të luftës Italo-Greke, ngjarjet në Himarë etj.

Mendoj se politika shqiptare ka vepruar me kurajo dhe me një prudencë të admirueshme për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe të Shqipërisë, në përputhje me normat dhe parimet themelore të së drejtsë ndërkombëtare, që rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet shteteve sovrane. Për këtë ajo meriton lëvdata, inkurajim e mbështetje të plotë.

Klithmat dhe blasfemitë që vijnë nga jashtë, por edhe nga mercenarët antishqiptarë brenda vendit, janë presione për t’u tërhequr, për të mbyllur gojën. Politikanët e sotëm në vendet e Ballkanit, nuk duhet të shfaqen si trashëgues të politikës së stërgjyshërve të tyre mesjetarë, të mentaliteteve të platformave shoviniste të Naçertanies së Garashaninit dhe Megali Idesë së Jani Koletit, duke vazhduar të kërcënojnë fqinjët nga kufijtë me forcën ushtarake apo ekonomike. Ato duhet t’i djegin e t’i zhdukin “pa nam e pa nishan”, këto platform sepse sjellin vetëm fatkeqësi e mjerime.

Në vend të tyre duhet të afishojnë e të udhëhiqen nga mësimet e ndritura të Robert Shumanit, Zhan Monesë, Konrad Adenaurit, Alcide De Gasperit dhe Paul Henri Spak, të cilët mbi hirin dhe gërmadhat e Luftës së Dytë Botërore dhe menjëherë pas saj, krijuan Europën e integruar.

– Atehere cili është sipas jush pozicioni që ka sot Tirana zyrtare në rajon?

– Tirana, jo vetëm sot, por edhe më parë ka pasur një rol specifik, i cili lidhet me shembullin e saj të jashtëzakonshëm si faktor paqeje dhe mirëkuptimi në rajon. Edhe pse gjymtyrët e Shqipërisë janë të shtrira pothuajse në të gjithë shtetet e Ballkanit, ajo i ka parë ato si ura miqësie dhe jo si ura zjarri. Ajo edhe në momentet më të rënda në jetën e shqiptarëve, nuk i ka nxitur dhe nuk i ka frymëzuar asnjëherë, për t’i gjetur zgjidhjet në rrugët violente, por te durimi, mirëkuptimi, bashkëpunimi dhe dialogu. Dua t’i referohem sërish shembullit të këtyre ditëve me shqiptarët e Maqedonisë.

– Si e konsideroni politikën e Tiranës zyrtare të viteve të fundit për marrëdhëniet në rajon? – Do t’i përgjigjem pyetjes suaj dhe njëkohësisht do ta mbyll këtë intervistë duke iu referuar një pasazhi të shkëputur nga një Letër e hapur drejtuar ish kryeministrit grek Antonis Samaras, në nëntor të vitit 2013, nga Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave, në përgjigje të letrës së hapur me akuza e shpifje të rënda ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë, që 23 ish-ambasadorë grekë i kishin dërguar atij pak ditë më parë. Akademia shqiptare thoshte se “Emancipimi i politikës së jashtme shqiptare është shembull frymëzues që i vjen Ballkanit nga Shqipëria dhe nga shqiptarët. Shqiptarët janë aktor që shërben si precedent që duhet ndjekur për të shtensionuar situatat stresuese kudo që shfaqen, për të kultivuar frymën e një sjelljeje tjetër që i takon kohëve moderne. Shqiptarët, që janë faktori kyç në Ballkan, faktori që mund të përcaktojë rrjedhën e ngjarjeve në gadishull, kanë zgjedhur që ta marrin këtë rol, por në kuptimin pozitiv, të krijojnë një mjedis politik produktiv për të shikuar dhe për të ecur përpara, në interes të popujve.”

