A do të ketë një lëvizje “Basha ik”

Bedri Islami

Shefi i opozitës shqiptare quhet Lulzim Basha. Kjo nuk është e re tash 6 vite, që nga dita kur Berisha i pastroi rrugën ndaj gjithë atyre që mund të vinin në rrezik karrierën e tij dhe të spostonin të përzgjedhurin e familjes Berisha nga një emër që deri para disa viteve nuk u thonte asgjë. Kishte nga ata, figurat e vjetra, gjithnjë sozie të Berishës që u përpoqn në heshtje të ishin kundër, dhe, si ndodh në këto raste, liderthi i sapo ardhur mbajti shënim emrat e tyre dhe, kur i erdhi dita, bëri gjënë më të mundshme të tij: i hoqi nga listat e deputetëve, i nxori në një pension të parakohshëm politik dhe i la në vetminë e tyre. Ndonjëri që synoi për më shumë, si Olldashi, për shembull, e la në mëshirën e një aksidenti automoblistik, që, edhe po të kishte qenë vërtet një ngjarje fatale, askush nuk e beson si të tillë.

Sidoqoftë, efekti ishte i menjëhershëm. Paralajmërimi, sado që mund të ishte i rastësishëm fliste shumë më tepër se fjalët dhe kur, gjithë pasuesit e mundshëm të Olldashit të ndjerë filluan ta gjejnë veten jashtë dyerve të partisë, askush nuk foli më shumë se sa një pëshpërimë vetjake, tejet e padëgjueshme, të cilën nuk e morën seriozisht as njerëzit që ishin tepër afër tyre. Shefi i ri i opozitës, duke pasur pas vetes një figurë të tejskajshme në dhunën e tij politike, si Berisha, i pastroi me një frymë të gjithë ata që mund të ishin nesër kundërshtarët e tij partiakë, u tregoi derën dhe askush nuk e besoi se e gjithë kjo kishte qenë vetëm një dëshirë e zakonshkme e tij.

Shumë prej atyre që mbetën jashtë portave të shqup-it politik, e kishin merituar prej kohësh këtë; mëkatet e tyre ishin të pallogaritshme, por nuk mund ta pranonin se këtë po ua bënte njeriu që e kishin peitur me buzëqeshje dhe që, po ashtu, me buzëqeshje, i dërrmoi.

Askush prej tyre nuk lëvizi nga vendi, megjithëse deri asaj dite quheshin trarët e mëdhenj të politikës pëdëiste, të domosdoshëm, të plotfuqishëm, ata që kishin në duart e tyre, deri para qershorit 2013, jo vetëm një forcë politike, por gjithë Shqipërinë. Duke mbetur nën mëshirën e një “njeriu që qesh”, ata, të plotfuqishmit, u kthyen në dordolecë të politikës. Bode, Topalli, Patozi, Imami, Ruli,e shumë të tjerë pas tyre, nuk e kishin menduar kurrë një ditë të tillë, por, ndodhi. Dikush prej tyre lëvizi pak nga vendi, ndonjë tjetër shfreu mllefin, duke dëshmuar prapaskenat e gjithë lojës politike të Bashës, që ashtu si Berisha, po e kthente partinë në një qokë familjare, ndonjë tjetër provoi të bënte diçka, askush nuk mundi. Vetëm Patozi, më i hidhuri mes tyre, por jo pa mëkate, si duket e mësoi se në politikë mund të mbetej edhe duke kaluar nëpër dyert e kryeministrisë, qoftë edhe si dekor politik, çka edhe ndodhi. Të tjerët, edhe pse kishin benificet e tyre nga shefi i qeverisë, nuk morën kurajën të nisnin një lojë haptas, ballas, kundër atij që i kishte lënë nën mjegullën e vetmisë politike, dhe që, në një mënyrë ose në një tjetër, kishte bërë dorëzimin e parë të tyre përballë gjykimit të ardhshëm.

Të gjithë këta mëkatarë e jo vetëm mëkatarë, e ndjenë se vetmia ku i kishte lënë njeriu që nuk e kishin marrë kurrë seriozisht, që të gënjente edhe kur e pyesje sa ishte ora, nuk do të ishte vetëm kaq. Mund të ishte ndarja e parë e asaj që kishte ndodhur deri asaj kohe me atë që mund të ndodhte, ku, mes të tjerave, emri SPAK, ishte më i jashtëzakonshmi. Ishte njëlloj sikur Basha t’i linte në dyert e SPAK-ut, pra, njëjtë sikur të bënte disa dosje më shumë, nga ata që Basha ua kishte marrë dorën që prej kohësh, kur Kosova, si askush tjetër, u bë nisja e një karriere të bujshme, ku idetë nuk ishin askund, por pasuria kudo; ku mendimi i tij kalonte përmes dyerve kunatore dhe në të cilën politika u bë dera e pasurisë për miqtë e shokët e tij dhe të familjes së tij. Njeriu që qëndronte pas hijes kunatore bëri dorëzimin e parë të ish kolegëve të tij, si shenja e parë e asaj që, kush e përbuz, si e kishin përbuzur, mund të përfundojë kështu.

Sado që “opozitarët” pa asnjë lloj opozite e dinin të vërtetën se si kishin rrjedhur punët, ata nuk mund të duronin se, pikërisht njeriu që kishte tri herë më shumë mëkate se sa secili prej tyre, përsëri po i lante duart me braktisjen e tyre.

Tani, tek opozita, mendohet se po përvijohet një lëvizje e re, e cila ka në thelbin e saj “Basha ik”.

A do të mundet të ketë një lëvizje të tillë e për më tepër të jetë një lëvizje e suksesshme? Vështirë, në mos e pamundur. Mund të fillojë, por do të ndalet në fillimin e rrugës. Mund të ketë ide, por nuk ka vizionarë, pasi vetë mëma që duan të marrin është pa asnjë vizion. Asnjë forcë politike në Shqipëri, aq më tepër e lindur nga një lëvizje stdentore, nuk ka pasur një transformim të tillë, ku vlerat ranë shumë shpejt, ashtu si pardesytë e bardha; ku themeluesit u leçitën dhe të ardhurit me listë nga Kosova u bënë ministra, deputetë; ku partia e të rinjve me idenë e bërjes së Shqipërisë si gjithë Europa, do të bëhej në një mënyrë të banalizuar si një degë e lobimit serb në Shqipëri dhe në të cilën, shumë më thellë se dikur, Njëshi dhe vajza e Njëshit do të ndërtonte politikën e kuadrit dhe në të cilën, Njëshi dhe djali i Njëshit do të ishin zhvatësit më të mëdhenj.

Lulzim Basha bëri në këtë vit dy nga lëvizjet më të habitshme të politikës: ai, papritur, pa e ditur askush, nisur nga mendjet e sëmura të politikës, analistëve pranë tij dhe frikës vetjake, nxori nga parlamenti të gjithë opozitën, si të nxirrte një tufë delesh dhe ku, në vend që të bëhej pyetja: pse?, dy vetë që deshën të ndiqnin rregullin e lojës, u shpallën si heretikët e mëdhenj. Askush nga i gjithë Këshilli i Përgjithshëm nuk reagoi, të gjithë ish deputetët, njëri pas tjetrit, të bindur, dorëzuan mandatet, gjë që një ditë më parë nuk e kishin menduar. Duke e ditur se rebelimi do të thonte të mbeteshin pas portave, ata u nisën të shkallmojnë portën e parlamentit, nga ku kishin ikur vetë, dhe, më pas, si dëshmoi shefi i presidencës, për ta djegur atë. Nëse kjo e fundit është e vërtetë, dhe nuk ka pse të mos jetë, sepse ende pamjet e turmës me molotovë në duar është e pranishme dhe mund të përsëritet, atëherë, kjo forcë poliike, pa mëdyshje, duhet të nxirret jashtë ligjit dhe shefi i tyre të dëshmojë të vërtetën para një trupe gjykimi.

Kaq e thellë ishte dëshira për djegie sa që një shefe bashkie, e marrosur pas pushtetit, dëshmoi se ishte e dashuruar pas molotovëve dhe u duartrokit frenetikisht nga të vetët.

Basha shkoi edhe më tej, kur, përsëri papritmas dhe pa e ditur askush, nuk pranoi të jetë pjesë e zgjedhjeve vendore, paralajmëroi me kataklizëm, jo vetëm politike dhe, përsëri, të gjithë ata që i rrinë në krah, anash, majtas, pas, duartrokitën. Kaq e madhe ishte verbëria politike dhe kaq e fuqishme dëshira për t’i ngjarë shefit.

Megjithatë, mjaftoi vetëm maja e një shkopi nga Departamenti i Shtetit dhe vetë Basha, njeriu që thirri në ndihmë gjëmën, u struk në një shtëpi hollandeze dhe bëri bilancin e rrugës së tij.

Përsëri askush nuk foli, nuk e ngriti zërin, nuk gjykoi, duke ia nisur që nga ish presidenti Nishani e deri tek rishtarët e politikës, që befas e ndjenë veten se mund të jenë afër pushtetit e njëkohësisht, afër pasurisë.

Lëvizja “Basha ik” është dëshirë e një grupi të mundurish, pa asnjë adresë besimi dhe asnjë refleksion politik.

Bashën dhe “bashistët” mund t’i largojë nga politika një lëvizje e re politike, e fuqishme, e pastër, e ideuar nga idetë e dhjetorit të tradhtuar, e denjë për të marrë një mision të vërtetë mbi vete dhe për të dëshmuar se nuk është e pamundur që ky vend të bëhet. A do të ketë një lëvizje të tillë? Unë shpresoj se, po. Mbi të gjitha është një domosdoshmëri!

Lëvizjet brenda një pellgu, si kjo, Basha ik, mund të japin idenë e ndryshimit, por janë veçse stuhi të vockla në gotë. Ata nuk lëvizin as ujët në sipërfaqe e jo më të ndryshojnë një forcë politike, e cila, mjerisht, në këto vite, ka zënë myk ndër tempujt e despotizmit politik, anarshisë, rolit të Njëshit dhe, mbi të gjitha, të etjes për pasuri.